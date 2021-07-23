После запуска МЦД квартиры в Зеленограде могут подорожать на 15% и появятся новые рабочие места 23.07.2021 ZELENOGRAD.RU

В мэрии подсчитали, что при запуске первых двух железнодорожных диаметров в Москве жильё возле станций подорожало до 15%, а в Подмосковье — до 20%. Значит, запуск третьего диаметра приведет к такому же росту цен на недвижимость в Зеленограде. Потому что проезд станет дешевле, центр Москвы «ближе», а с вводом после МЦД высокоскоростной магистрали (ВСМ Москва—Петербург) ездить начнут, наоборот, на работу в Зеленоград.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московские департаменты — транспорта и экономической политики. Запуск МЦД планируется в конце 2022 — начале 2023 года. В части подорожания жилья мэрия ссылается на данные «Яндекс.Недвижимости». По данным чиновников, сейчас объемы строительства жилых домов в Зеленограде составляют 2,1% от общей площади введенного в эксплуатацию жилья в Москве в 2020 году. Средняя цена квадратного метра варьируется от 188,6 до 195,4 тысячи рублей, что значительно ниже среднего по Москве — 257,2 тыс. руб.

«За счет нового диаметра у жителей Зеленограда появятся альтернативные маршруты, их поездки станут проще, быстрее и будут стоить намного дешевле» говорит заммэра по транспорту Максим Ликсутов. В дептрансе подсчитали, на сколько именно, и отметили, что так много на проезд «на работу общественном транспорте не тратит, наверняка, ни один москвич». Разовые билеты от Крюково до Ленинградского вокзала стоят 130 рублей (обычные электрички и «Ласточики-комфорт») и 215 рублей на «Ласточку-экспресс». Потом надо платить за проезд в метро. «Итого за день на поездку туда-обратно можно потратить до 550 рублей, за полную рабочую неделю — до 2750 рублей, а в месяц — до 11 тысяч рублей», отмечает дептранс. А жители подмосковных Одинцово, Лобни, Нахабино и Подольска тратят с вводом МЦД меньше.

За счет чего «центр Москвы станет ближе», не уточняется. МЦД — это электрички со всеми остановками по пути. И если на «Ласточках-экспрессах» путь от Зеленограда до Ленинградского вокзала занимает в среднем 32 минуты, то на обычных электричках — около часа. Будут ли поезда МЦД ходить быстрее или сокращение времени доезда до Москвы будет достигнуто за счет сокращения интервалов между поездами, неизвестно. Возможно под словом «ближе» в мэрии понимают в целом большую доступность Москвы для зеленоградцев, в том числе из-за снижения стоимости проезда.

Запуск МЦД-3 даст импульс к развитию малого и среднего бизнеса в Зеленограде, считают в департаменте транспорта, — придут новые инвесторы, появятся новые рабочие места. «Территории вокруг железной дороги становятся привлекательнее для бизнеса и жизни: появляются новые жилые сектора, места для отдыха, бизнес-центры, — говорит глава дептранса. — Уже сейчас на станции Крюково строят современный транспортный хаб [hub — узел]. А в 2027 году здесь могут начать останавливаться поезда первой в России высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург».

Магистраль же, в свою очередь, приведет к развитию маятниковой миграции не в сторону центра, как происходит сейчас, а в обратном направлении. «Высококвалифицированные кадры, в том числе ученые и исследователи, будут ездить на работу в Зеленоград. Зеленоград станет новым междугородним центром бизнес-коммуникации с Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом». ВСМ планируют запустить на головных участках — московском и питерском — в 2027 году.

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Метки:
электричка, недвижимость, мцд
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