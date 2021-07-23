«За счет нового диаметра у жителей Зеленограда появятся альтернативные маршруты, их поездки станут проще, быстрее и будут стоить намного дешевле» говорит заммэра по транспорту Максим Ликсутов. В дептрансе подсчитали, на сколько именно, и отметили, что так много на проезд «на работу общественном транспорте не тратит, наверняка, ни один москвич». Разовые билеты от Крюково до Ленинградского вокзала стоят 130 рублей (обычные электрички и «Ласточики-комфорт») и 215 рублей на «Ласточку-экспресс». Потом надо платить за проезд в метро. «Итого за день на поездку туда-обратно можно потратить до 550 рублей, за полную рабочую неделю — до 2750 рублей, а в месяц — до 11 тысяч рублей», отмечает дептранс. А жители подмосковных Одинцово, Лобни, Нахабино и Подольска тратят с вводом МЦД меньше.

За счет чего «центр Москвы станет ближе», не уточняется. МЦД — это электрички со всеми остановками по пути. И если на «Ласточках-экспрессах» путь от Зеленограда до Ленинградского вокзала занимает в среднем 32 минуты, то на обычных электричках — около часа. Будут ли поезда МЦД ходить быстрее или сокращение времени доезда до Москвы будет достигнуто за счет сокращения интервалов между поездами, неизвестно. Возможно под словом «ближе» в мэрии понимают в целом большую доступность Москвы для зеленоградцев, в том числе из-за снижения стоимости проезда.

Запуск МЦД-3 даст импульс к развитию малого и среднего бизнеса в Зеленограде, считают в департаменте транспорта, — придут новые инвесторы, появятся новые рабочие места. «Территории вокруг железной дороги становятся привлекательнее для бизнеса и жизни: появляются новые жилые сектора, места для отдыха, бизнес-центры, — говорит глава дептранса. — Уже сейчас на станции Крюково строят современный транспортный хаб [hub — узел]. А в 2027 году здесь могут начать останавливаться поезда первой в России высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург».

Магистраль же, в свою очередь, приведет к развитию маятниковой миграции не в сторону центра, как происходит сейчас, а в обратном направлении. «Высококвалифицированные кадры, в том числе ученые и исследователи, будут ездить на работу в Зеленоград. Зеленоград станет новым междугородним центром бизнес-коммуникации с Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом». ВСМ планируют запустить на головных участках — московском и питерском — в 2027 году.