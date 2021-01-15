Почему льготные пересадки с МЦД на автобус действуют для москвичей, но не будут для зеленоградцев 15.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Стандартный путь зеленоградского пассажира: метро, электричка, автобус от станции Крюково. С запуском МЦД-3 поездка на электричке наконец-то будет стоить почти как в метро, плюс ещё бесплатная пересадка, но зеленоградцы всё равно останутся москвичами второго сорта. Из-за того, что станция Крюково будет находиться в так называемой «пригородной» зоне МЦД, для нас не будет льготной пересадки с МЦД на автобус — спишется полная стоимость поездки, даже если пассажир уложился в 90 минут. Рассказываем подробности этой несправедливости. Эта статья создана благодаря поддержке клуба друзей «Зеленоград.ру».

При оплате проезда картой «Тройка» при пересадках с одного вида транспорта на другой в течение 90 минут действуют льготы. На действующих линиях МЦД можно бесплатно пересаживаться на метро и МЦК и за полцены (21 рублей вместо 42) — на автобус или трамвай.

Но всё это можно делать в пределах «центральной» зоны МЦД. А станция Крюково, как начальная/конечная будущего МЦД-3, явно попадёт в пригородную зону. Там нет льготной пересадки на наземный транспорт и не действует единый проездной на количество поездок.

Это косвенно следует из пункта 1.13 действующей редакции «Порядка пользования проездными билетами»: когда в описании маршрута появляется станция из зоны «Пригород», то исчезает льготный проезд на автобусах в течение 90 минут.

Границы центральной и пригородной зон на существующих МЦД проходят примерно по МКАД. Если для станции МЦД в Зеленограде не будет сделано исключения, она тоже попадет в пригородную зону, хотя находится в административных границах Москвы, а пассажиры пересаживаются на автобусы «Мосгортранса».

Вот примеры маршрутов, где по действующим правилам зеленоградцам придется переплачивать, если Крюково окажется в зоне «Пригород»:

  • метро — пересадка на МЦД в Москве — выход на станции Крюково — автобус по Зеленограду
  • автобус по Зеленограду до станции Крюково — пересадка на МЦД

Получается, одной рукой мэрия создаёт в Москве единую транспортную систему с прозрачными и удобными пересадками, а другой — делает пересадку на метро неравноценной пересадке на наземный транспорт. Причём не для всех, а только для некоторых москвичей, которым не повезло жить за МКАДом.

Ещё один нюанс пригородной тарифной зоны на МЦД — невозможно использовать билет на 60 поездок, которым платят за проезд по МЦД, в метро и наземном транспорте. С таким проездным поездка выходит дешевле, чем по тарифу «Кошелек» — 34,5 руб. Но в пригородной зоне этот абонемент не действует.

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Метки:
общественный транспорт, станция крюково, автобусы, мцд
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