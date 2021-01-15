Но ведь Зеленоград не граничит с Москвой — как он может быть её частью?

Действительно, Зеленоград находится в окружении Московской области, в 20 километрах от МКАДа и с Москвой физически не граничит. Но это не мешает ему быть частью Москвы.

Для таких территорий есть специальный термин — «эксклав». Например, Калининградская область — это эксклав России, то есть часть российской территории, окруженная со всех сторон другими странами. Кстати, отдельные территории Западного и Восточного административных округов тоже не граничат с «большой Москвой».