Зеленоград — это Москва или область? Это вообще город или нет? 15.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Коренные зеленоградцы любят рассуждать на тему, что Зеленоград одновременно и часть Москвы, но и отдельный город. Рассказываем подробно об этой особенности нашего города. Эта статья создана благодаря поддержке клуба друзей «Зеленоград.ру».

История вопроса

3 марта 1958 года Совет Министров СССР принял постановление о строительстве города-спутника Москвы возле станции Крюково. До 1963 года город-спутник был пригородом Москвы, а в 1963-м получил имя Зеленоград и стал столичным районом. В 1991-м, после реформы исполнительной власти, Зеленоград стал столичным округом.

А как сейчас?

Cейчас официально (административно) Зеленоград — это Зеленоградский административный округ Москвы, один из 12 округов. Неформально его продолжают называть Зеленоградом — так проще.

Регистрация (прописка) тут московская, бюджет, органы власти, транспорт, поликлиники, школы и прочие социальные и административные объекты и ведомтсва тоже московские.

Но ведь Зеленоград не граничит с Москвой — как он может быть её частью?

Действительно, Зеленоград находится в окружении Московской области, в 20 километрах от МКАДа и с Москвой физически не граничит. Но это не мешает ему быть частью Москвы.

Для таких территорий есть специальный термин — «эксклав». Например, Калининградская область — это эксклав России, то есть часть российской территории, окруженная со всех сторон другими странами. Кстати, отдельные территории Западного и Восточного административных округов тоже не граничат с «большой Москвой».

Так Зеленоград это город или нет?

И да, и нет. Например, в паспорте пишут такое место жительства: «город Москва, город Зеленоград» (далее номер корпуса и квартиры, либо название улицы, если оно есть).

Но в списке городов России, по данным Росстата, Зеленограда нет. А если бы был, то вошел бы в число ста крупнейших городов страны, обгоняя даже некоторые областные центры.

То есть купив квартиру в жилом комплексе со словом «Зеленоград» в названии, я буду жить в Москве?

Не обязательно. Компании, строящие жилые комплексы рядом с Зеленоградом, но в Московской области, активно эксплуатируют слово «Зеленоград» в названиях. Местная администрация даже хотела запретить это делать, но ничего не вышло.

Не следует также путать Зеленоград с поселком Зеленоградский Пушкинского района Московской области и городом Зеленоградском Калининградской области.

Почему тогда местные часто говорят «поехал в Москву», «работаю в Москве»?

Это просто указывает на то, что на дорогу уходит больше времени, чем в пределах Зеленограда. И хотя в последнее время доехать до Москвы можно за 20-30 минут, такая поездка всё ещё считается довольно дальней относительно перемещения внутри компактного Зеленограда.

А что ещё интересного можете рассказать об этой особенности Зеленограда?

Номера зеленоградских автобусов дублируют ряд номеров московских маршрутов. Например, №1, 2, 3 — и так до 32. Поэтому на электронных табло и в расписаниях «Мосгортранса» перед номером автобуса пишут букву «З».

На письмах или посылках писать «Москва, Зеленоград…» не обязательно, достаточно Москвы и почтового индекса. Есть особенность: в Зеленограде квартально-корпусная нумерация домов, не принятая в остальной Москве.

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