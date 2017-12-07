Как ориентироваться, если нет улиц?

У гостей города и приезжих часто возникает недоумение, когда они впервые сталкиваются с необходимостью разобраться с зеленоградскими адресами, микрорайонами и корпусами. Связано это с тем, что Зеленоград во многом задумывался как город будущего, экспериментальный.

Еще первый архитектор Зеленограда Игорь Рожин заложил принцип деления города на микрорайоны, которые разделялись между собой лесопарковыми зонами или автодорогами. Микрорайон задумывался как замкнутый комплекс жилья со всей необходимой социальной и бытовой инфраструктурой: школами, детскими садами, магазинами, предприятиями бытового обслуживания.

В семидесятые годы в качестве эксперимента в Зеленограде была введена квартально-корпусная нумерация домов. По этой причине в основной части города большая часть адресов в городе не содержит названий улиц или площадей. Среди микрорайонов нет тринадцатого (в народе так называют городское кладбище), а нумерация корпусов обычно начинается с единицы (за исключением трёх микрорайонов, имеющих нулевые корпуса 100, 200 и 900).

Как выглядит обычный зеленоградский адрес? В большинстве случаев в нем нет названия улицы, сразу за словом «Зеленоград» идет трех- или четырехзначный номер корпуса (дома), который состоит из номера микрорайона (одна или две цифры)и двузначного номера дома. Например, корпус 1133 (произносится «одиннадцать-тридцать три») — находится в 11-м микрорайоне, а 501 (произносится «пятьсот один) — в 5-м.

Если вам нужно отправить письмо или оформить какие-либо официальные документы, адрес будет содержать не название улицы, а номер корпуса. Например, 124123 г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1234, кв. 123.