Ежегодно в Зеленоград приезжают тысячи новоселов и студентов, для которых город становится новым домом. Рассказываем, из каких частей состоит Зеленоград и как понять, где находится нужный дом, когда в адресах нет улиц.
Зеленоград — один из 12 административных центров Москвы. Он разделен на пять районов (муниципальных округов), включающих в себя 22 жилых микрорайона (из них один строится, один в проекте), пять промышленных и две коммунальных зоны, Зеленоградский лесопарк и нескольких отдельных населённых пунктов.
Район Матушкино: 1-й, 2-й и 4-й микрорайоны и Северная промзона.
Район Савелки: 3-й, 5-й, 6-й и 7-й микрорайоны, Восточная коммунальная зона (она же «Восточка»), деревня Назарьево.
Район Старое Крюково: 8-й и 9-й микрорайоны, Южная промзона.
Район Силино: 10-й, 11-й и 12-й микрорайоны, Западная промзона, промзона «Алабушево».
Район Крюково: 14-й, 15-й, 16-й, 18-й, 19-й (микрорайон Крюково) и 20-й микрорайоны, посёлок Малино, деревни Каменка, Кутузово, Ново-Малино и Рожки, строящиеся 17-й микрорайон «Жемчужина Зеленограда», 22-й микрорайон «Кутузовская слобода» и 23-й микрорайон «Зелёный бор», резервная площадка под строительство 21-го микрорайона, коммунальная зона Александровка, промышленная зона Малино.
Зеленоград принято условно делить на «старый» и «новый» город. Деление проходит по линии Октябрьской железной дороги.
Старый город располагается между железной дорогой и Ленинградским шоссе и включает в себя четыре района — Матушкино, Савелки, Старое Крюково и Силино.
Новый город располагается между железной дорогой и Пятницким шоссе и состоит из единственного, но самого крупного по населению и территории района Крюково. «Новый» он потому, что район Крюково присоединили в Зеленограду спустя почти 30 лет после основания города.
У гостей города и приезжих часто возникает недоумение, когда они впервые сталкиваются с необходимостью разобраться с зеленоградскими адресами, микрорайонами и корпусами. Связано это с тем, что Зеленоград во многом задумывался как город будущего, экспериментальный.
Еще первый архитектор Зеленограда Игорь Рожин заложил принцип деления города на микрорайоны, которые разделялись между собой лесопарковыми зонами или автодорогами. Микрорайон задумывался как замкнутый комплекс жилья со всей необходимой социальной и бытовой инфраструктурой: школами, детскими садами, магазинами, предприятиями бытового обслуживания.
В семидесятые годы в качестве эксперимента в Зеленограде была введена квартально-корпусная нумерация домов. По этой причине в основной части города большая часть адресов в городе не содержит названий улиц или площадей. Среди микрорайонов нет тринадцатого (в народе так называют городское кладбище), а нумерация корпусов обычно начинается с единицы (за исключением трёх микрорайонов, имеющих нулевые корпуса 100, 200 и 900).
Как выглядит обычный зеленоградский адрес? В большинстве случаев в нем нет названия улицы, сразу за словом «Зеленоград» идет трех- или четырехзначный номер корпуса (дома), который состоит из номера микрорайона (одна или две цифры)и двузначного номера дома. Например, корпус 1133 (произносится «одиннадцать-тридцать три») — находится в 11-м микрорайоне, а 501 (произносится «пятьсот один) — в 5-м.
Если вам нужно отправить письмо или оформить какие-либо официальные документы, адрес будет содержать не название улицы, а номер корпуса. Например, 124123 г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1234, кв. 123.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ДЕКАБРЕ
-
Скидка на плитку
10%