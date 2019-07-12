Электричка

До Зеленограда можно добраться на любом пригородном электропоезде, доехав от Ленинградского вокзала (станция метро «Комсомольская») до станции Крюково.

В Крюково останавливаются и обычные электрички (идут от Ленинградского вокзала 50-60 минут), и скорые экспрессы «Ласточки» повышенной комфортности (идут 30-35 минут), и «Ласточки-комфорт» по рейсам обычных электричек (50-60 минут). «Ласточки-экспресс» можно отличить «Ласточек-комфорт» по дизайну вагонов: на «комфорте» рисунок в виде полос и кругов, на дверях надпись «комфорт». Ещё у экспрессов номера поездов на табло с расписанием начинаются на 7 (7xxxx), а у остальных — на 6 (6xxx).

Стоимость проезда от Москвы до Крюково в обычной электричке и «Ласточке-комфорт» — 115 рублей, в «Ласточках-экспрессах» — 190 рублей. Посмотреть все тарифы на проезд, включая детские и льготные, можно здесь.

Также в Крюково удобно ездить от пригородных станций, расположенных рядом с метро. Это платформы Петровско-Разумовское (рядом метро «Петровско-Разумовская») и НАТИ (переход со станции «Лихоборы» Московского центрального кольца).

В часы пик электрички ходят с интервалами 5-10 минут, днем могут быть перерывы до получаса. Первая электричка отправляется из Москвы в 4:33 и приходит на станцию Крюково в 5:24. Последняя электричка отправляется из Москвы в 1:05 и приходит на станцию Крюково в 1:57. Случаются отмены, особенно днем. Расписание движения электричек периодически меняется — из-за перехода на летний или зимний график, из-за увеличения количества поездов дальнего следования или ремонта на железной дороге. Нечасто, но бывают серьезные сбои в движении из-за ЧП. Актуальное расписание электричек смотрите на сервисе Яндекс.Расписание.

Из подземных переходов на станции Крюково можно выйти на Крюковскую площадь (в «старый» город, микрорайоны 1 — 12) и на Привокзальную площадь (в «новый» город, микрорайоны 14 — 23) — в переходах есть указатели. От станции Крюково ходят автобусы во все районы города и близлежащие населенные пункты. На остановках работают мониторы с расписанием движения автобусов.