На общественном транспорте
- Электричка от Ленинградского вокзала, метро «Петровско-Разумовское» и МЦК «Лихоборы»
- Автобус от метро «Ховрино»
- Автобус от метро «Речной вокзал»
- Автобус от метро «Тушинская»
- Автобус от метро «Сходненская»
- Маршрутка от метро «Пятницкое шоссе»
- Автобус от аэропорта «Шереметьево»
- Лайфхак для автобусов
На автомобиле
До Зеленограда можно добраться на любом пригородном электропоезде, доехав от Ленинградского вокзала (станция метро «Комсомольская») до станции Крюково.
В Крюково останавливаются и обычные электрички (идут от Ленинградского вокзала 50-60 минут), и скорые экспрессы «Ласточки» повышенной комфортности (идут 30-35 минут), и «Ласточки-комфорт» по рейсам обычных электричек (50-60 минут). «Ласточки-экспресс» можно отличить «Ласточек-комфорт» по дизайну вагонов: на «комфорте» рисунок в виде полос и кругов, на дверях надпись «комфорт». Ещё у экспрессов номера поездов на табло с расписанием начинаются на 7 (7xxxx), а у остальных — на 6 (6xxx).
Стоимость проезда от Москвы до Крюково в обычной электричке и «Ласточке-комфорт» — 115 рублей, в «Ласточках-экспрессах» — 190 рублей. Посмотреть все тарифы на проезд, включая детские и льготные, можно здесь.
Также в Крюково удобно ездить от пригородных станций, расположенных рядом с метро. Это платформы Петровско-Разумовское (рядом метро «Петровско-Разумовская») и НАТИ (переход со станции «Лихоборы» Московского центрального кольца).
В часы пик электрички ходят с интервалами 5-10 минут, днем могут быть перерывы до получаса. Первая электричка отправляется из Москвы в 4:33 и приходит на станцию Крюково в 5:24. Последняя электричка отправляется из Москвы в 1:05 и приходит на станцию Крюково в 1:57. Случаются отмены, особенно днем. Расписание движения электричек периодически меняется — из-за перехода на летний или зимний график, из-за увеличения количества поездов дальнего следования или ремонта на железной дороге. Нечасто, но бывают серьезные сбои в движении из-за ЧП. Актуальное расписание электричек смотрите на сервисе Яндекс.Расписание.
Из подземных переходов на станции Крюково можно выйти на Крюковскую площадь (в «старый» город, микрорайоны 1 — 12) и на Привокзальную площадь (в «новый» город, микрорайоны 14 — 23) — в переходах есть указатели. От станции Крюково ходят автобусы во все районы города и близлежащие населенные пункты. На остановках работают мониторы с расписанием движения автобусов.
От станции метро «Ховрино» до Зеленограда можно доехать на автобусе № 400 «экспресс». Он ездит с табличкой «экспресс». Место посадки пассажиров — на территории транспортно-пересадочного узла у метро.
400 «экспресс» идет от «Ховрино» без остановок по трассе М-11. Это платный дублёр Ленинградского шоссе — автобус едет быстро, но из-за проезда по платной трассе стоимость билета не меняется. В Зеленограде он останавливается на Московском проспекте (микрорайон 5), улице Юности (микрорайон 3), проспекте Генерала Алексеева (микрорайоны 1 и 2), дальше едет в северную промзону на конечную. В обратную сторону, из Зеленограда, он уходит с остановки «Магазин «Океан» на Центральном проспекте. Время в пути — 30-40 минут. На маршруте курсируют в основном автобусы ГолАЗ и ЛиАЗ большой вместимости (туристического класса), но в часы пик пускают и обычные городские ЛиАЗы.
Первый автобус уходит от «Ховрино» в 5:33, последний в 1:15. Интервал движения — 3-5 минут в часы пик по будням, в остальное время — до 10 минут.
От «Речного вокзала» в Зеленоград ходит автобус №400. На табличке написано «поостановочный» — это значит, что он делает почти все остановки по пути следования. Место посадки — на Фестивальной улице: выход из первого вагона метро при движении из центра. Выйдя из метро, поворачиваете налево и идете вдоль торгового центра.
400 «постановочный» идет по Ленинградскому шоссе, делая по пути 15 остановок на трассе. Въезжая в Зеленоград, он останавливается на Московском проспекте(микрорайон 5), улице Юности (микрорайон 3), проспекте Генерала Алексеева (микрорайоны 1 и 2), Панфиловском проспекте (микрорайоны 9, 10, 11, 12) и станции Крюково. Этот автобус удобен тем, кто едет в 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11 и 12 микрорайоны Зеленограда. На станции Крюково можно перейти под железной дорогой и пересесть на городские автобусы до микрорайонов от 14 до 23-го. В обратную сторону, из Зеленограда, он уходит с Крюковской площади.
Время в пути — около часа, в зависимости от пробок на Ленинградском шоссе. На маршруте ходят в основном автобусы ГолАЗ и ЛиАЗ. Первый 400-й «постановочный» идет от «Речного» в 6:05, последний в 1:05. Интервал движения в часы пик по будням — 5-7 минут, в остальное время — до 13 минут.
От станции метро «Тушинская» можно доехать в Зеленоград на автобусе 400 Т. Место посадки — выход из последнего вагона при движении из центра на Тушинскую площадь. Автобус идет по Волоколамскому и Пятницкому шоссе, останавливается также у метро «Пятницкое шоссе».
В пути автобус делает 29 остановок, учитывая зеленоградские. Этот маршрут удобен тем, кто едет в 14, 15, 16, 20, 23 микрорайоны Зеленограда. Время в пути зависит от ситуации на Пятницком шоссе, но не менее 60 минут. Первый автобус от «Тушинской» уходит в 5:45, последний в 1:05. Интервал движения в часы пик в будни — 5-7 минут минут, в остальное время — до 10-13 минут. Это по расписанию, а фактически автобуса можно прождать намного больше — из-за пробок на Пятницком шоссе.
От станции метро «Сходненская» в Зеленограде можно доехать на автобусе 400К. Место посадки у метро: первый вагон из центра, в переходе налево до конца, выход на Сходненскую улицу, затем налево к остановке автобуса.
400К идет по бульвару Яна Райниса, Митинской улице, Пятницкому шоссе. Также останавливается у станций метро «Митино» и «Пятницкое шоссе». Всего по пути автобус делает 33 остановки, учитывая зеленоградские. Этот маршрут удобен тем, кто едет в 14, 15, 16, 18, 20, 23 микрорайоны Зеленограда.
Первый автобус уходит со «Сходненской"в 6:17, последний в полночь. Интервал движения в часы пик в будни — 13-15 минут, в остальное время — до получаса. С ожиданием та же ситуация, что и с автобусом 400 Т — из-за пробок на Пятницком можно прождать дольше.
Очередь. В часы пик на 400-е автобусы выстраиваются длинные очереди. Это потому, что многие зеленоградцы учатся и работают в «большой Москве». Иногда стоят две очереди: сначала заходят те, кто хотят сесть, затем те, кто будет стоять. Такое давно практикуется, а иногда бывает три очереди — после тех, кто «постоять». Не падайте духом: люди из очереди наверняка подскажут, что всё это значит, и куда надо встать.
С 1 сентября 2018 года во всех московских автобусах открывают все двери на посадку пассажиров. Исключение сделано только для автобуса 400Э («экспресса»): посадка у станции метро «Ховрино» и в Зеленограде у остановки «Магазин «Океан» только в первую дверь.
Оплата. На всех 400-х маршрутах проезд оплачивается всеми действующими городскими проездными билетами «Мосгортранса» — едиными, ТАТ, безлимитными, тарифом «Кошелек». Поездка стоит столько же, сколько во всех остальных московских автобусах. Если у вас нет билета, можно купить его у водителя, одна поездка обойдется в 55 рублей.
Расписание движения 400-х автобусов периодически меняется в зависимости от количества пассажиров. Актуальная информация публикуется на сайте «Мосгортранса» и сайте «Московский транспорт».
Микроавтобус ездит от станции метро «Пятницкое шоссе» до поселка Алабушево, проходя по Зеленограду с заездом к станции Крюково. Проезд от метро до Зеленограда стоит 50 рублей. Эта маршрутка удобна тем, кому нужно попасть в «новый» город (район Крюково). В Зеленограде она делает остановки на Кутузовском шоссе, улице Радио, улицах Заводская, Новокрюковская, Логвиненко, Михайловка. Это 23, 19, 18, 15, 14 микрорайоны.
Возможно произвольное изменение схемы движения перевозчиком. Примерное время работы маршрута: по будням 6:00 — 21:30, по выходным 7:00 — 21:00. Примерный интервал движения — 20 минут.
От терминалов E и F можно уехать на коммерческой маршрутке №1194 (Шереметьево — станция Крюково). В Зеленограде маршрутка останавливается у 1 микрорайона, на Панфиловском проспекте у микрорайонов 12 и 11 и на Крюковской площади у станции Крюково (8, 10 микрорайоны, переход в «новый» город"). Время работы маршрута — примерно с 6:15 до 23:00. Проезд стоит 60 рублей. Багажного отделения в маршрутке нет, за габаритный багаж придется доплатить.
Первый въезд в Зеленоград находится на 37-м километре Ленинградского шоссе (около 20 км от МКАД), сразу после автосалонов — направо, на эстакаду. Так вы попадёте на Московский проспект. По нему удобно ехать в 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 микрорайоны, к префектуре, Дворцу культуры, Бизнес-центру, в МИЭТ, на Восточную и Южную промзоны. Рядом с поворотом в Зеленоград на Ленинградке расположен крупный торгово-развлекательный комплекс «Зеленопарк».
Следующий въезд находится на 41-м километре Ленинградского шоссе, возле монумента «Штыки» (при движении в область монумент с правой стороны). Въезд в город — по транспортной развязке. Вы попадете на Панфиловский проспект, откуда удобно ехать в 1, 2, 9, 10, 11, 12 микрорайоны и в район Крюково (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 23 микрорайоны), а также на Северную и Западную промзоны.
Съезд с М11 в Зеленоград приведёт вас к развязке на 37-м километре Ленинградского шоссе (см.выше). Проезд стоит утром для водителей с транспондером 330-370 рублей в зависимости от дня недели и времени. Без транспондера — 400-450. Тарифы меняются, актуальные публикуются на сайте трассы.
От Митино до поворота на Кутузовское шоссе, поворот находится за деревней Брёхово, после заправки, надо свернуть направо. По Кутузовскому шоссе — прямо, на кольце повернуть в нужную сторону. Так вы попадёте в «новый город» — микрорайоны 14—23 и Крюково, а также посёлок Андреевка и Голубое.
Если вы пропустили этот, первый, въезд в город со стороны Пятницкого шоссе, есть ещё две возможности свернуть в Зеленоград, чуть дальше — это повороты направо возле деревни Горетовка или на мост к посёлкам Андреевка и Голубое.
Если вы поедете дальше, то попадёте на «бетонку» (А107). Повернув направо, вы попадёте на Ленинградское шоссе и, двигаясь по нему в сторону Москвы, можете въехать в Зеленоград на 41-м километре Ленинградского шоссе (у монумента «Штыки»).
Если у вас остались вопросы, нашли неточность или хотите дополнить, пишите на news@zelenograd.ru.
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