Электричка

До Зеленограда можно добраться на любом пригородном электропоезде, доехав от Ленинградского вокзала (станция метро «Комсомольская») до станции Крюково. В Крюково останавливаются и обычные электрички (идут от Ленинградского вокзала 50-60 минут), и скорые повышенной комфортности — «Ласточки» (идут 30 минут). Стоимость проезда от Москвы до Крюково в обычной электричке — 110 рублей, в «Ласточках» — 180 рублей. Посмотреть все тарифы на проезд, включая детские, можно здесь.

Также в Крюково удобно ездить от пригородных станций, расположенных рядом с метро. Это платформы Петровско-Разумовское (метро «Петровско-Разумовская») и НАТИ (переход со станции «Лихоборы» Московского центрального кольца).

Первая электричка отправляется из Москвы в 4:32 и приходит на станцию Крюково в 5:28. Последняя электричка отправляется из Москвы в 1:32 и приходит на станцию Крюково в 2:19. Актуальное расписание смотрите на сервисе Яндекс.Расписание.

Из подземных переходов можно выйти на Крюковскую площадь (к «старому городу», микрорайоны 1 — 12) и на Привокзальную площадь (к «новому городу», микрорайоны 14 — 23) — в переходах есть указатели. От станции Крюково ходят автобусы во все районы города и близлежащие населенные пункты. На остановках работают мониторы с расписанием движения автобусов.