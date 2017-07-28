До Зеленограда можно добраться на любом пригородном электропоезде, доехав от Ленинградского вокзала (станция метро «Комсомольская») до станции Крюково. В Крюково останавливаются и обычные электрички (идут от Ленинградского вокзала 50-60 минут), и скорые повышенной комфортности — «Ласточки» (идут 30 минут). Стоимость проезда от Москвы до Крюково в обычной электричке — 110 рублей, в «Ласточках» — 180 рублей. Посмотреть все тарифы на проезд, включая детские, можно здесь.
Также в Крюково удобно ездить от пригородных станций, расположенных рядом с метро. Это платформы Петровско-Разумовское (метро «Петровско-Разумовская») и НАТИ (переход со станции «Лихоборы» Московского центрального кольца).
Первая электричка отправляется из Москвы в 4:32 и приходит на станцию Крюково в 5:28. Последняя электричка отправляется из Москвы в 1:32 и приходит на станцию Крюково в 2:19. Актуальное расписание смотрите на сервисе Яндекс.Расписание.
Из подземных переходов можно выйти на Крюковскую площадь (к «старому городу», микрорайоны 1 — 12) и на Привокзальную площадь (к «новому городу», микрорайоны 14 — 23) — в переходах есть указатели. От станции Крюково ходят автобусы во все районы города и близлежащие населенные пункты. На остановках работают мониторы с расписанием движения автобусов.
От станции метро «Речной вокзал» до Зеленограда можно доехать на автобусе №400 или 400 «экспресс». Первый ездит с табличкой «поостановочный», на втором написано «экспресс». Место посадки пассажиров — на Фестивальной улице, выход из первого вагона метро при движении из центра. Выйдя из метро поворачиваете налево и идете вдоль торгового центра.
Автобус 400 «постановочный» идет по Ленинградскому шоссе, делая по пути 15 остановок на трассе. Въезжая в Зеленоград, он останавливается на Московском проспекте, улице Юности, проспекте Генерала Алексеева, Панфиловском проспекте и станции Крюково. Этот автобус удобен тем, кто едет в 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11 и 12 микрорайоны Зеленограда. Раньше 400-й ходил по другому маршруту (схема движения поменяется 29 июля 2017 года), поэтому в интернете можно встретить устаревшие данные.
Время в пути — около часа, в зависимости от пробок на Ленинградском шоссе. На маршруте ходят в основном автобусы ЛиАЗ.
Первый 400-й «постановочный» идет от «Речного» в 5:50, последний в 0:50. Интервал движения в часы пик по будням — 12-18 минут, в остальное время — до 20-22 минут. В выходные перерыв между автобусами — до получаса.
Автобус 400 «экспресс» идет от «Речного вокзала» по трассе М11 (дублер Ленинградского шоссе") без остановок. В Зеленограде он останавливается на Московском проспекте, улице Юности, проспекте Генерала Алексеева, дальше едет в северную промзону на конечную. В обратную сторону, из Зеленограда, он уходит с остановки «Магазин «Океан» на Центральном проспекте.
Время в пути — 30-40 минут. На М11 (это платная трасса) пробок пока нет. На маршруте курсируют в основном комфортные автобусы ГолАЗ
туристического класса, но иногда и обычные ЛиАЗы.
Первый автобус уходит от «Речного» в 5:45, последний в 1:15. Интервал движения — 6-8 минут в часы пик по будням, в остальное время — до 12 минут. В выходные — до 20 минут.
От станции метро «Тушинская» можно доехать в Зеленоград на автобусе 400Т. Место посадки — выход из первого вагона при движении из центра, из перехода повернуть направо, в проезд Стратонавтов. Автобус идет по Волоколамскому и Пятницкому шоссе, останавливается также у метро «Пятницкое шоссе».
Этот маршрут удобен тем, кто едет в 14, 15, 16, 20, 23 микрорайоны Зеленограда. Время в пути зависит от ситуации на Пятницком шоссе, в среднем это 55-60 минут. Первый автобус от «Тушинской» уходит в 6:07, последний в час носи. Интервал движения в часы пик в будни — 12-15 минут, в остальное время — до 20 минут. В выходные — до 22 минут.
От станции метро «Сходненская» в Зеленограде можно доехать на автобусе 400К. Это новый маршрут, который начинает работать с 29 июля 2017 года, поэтому место посадки возле метро пока неизвестно. Автобус 400К идет по бульвару Яна Райниса, 1-му Митинскому переулку, Пятницкому шоссе. Он также останавливается у метро «Митино» и «Пятницкое шоссе». Этот маршрут удобен тем, кто едет в 14, 15, 16, 18, 20, 23 микрорайоны Зеленограда.
Первый автобус уходит со «Сходненской» около шести утра, последний в полночь. Интервал движения в часы пик в будни — 20 минут, в остальное время — в среднем полчаса. В выходные дни интервал движения — до 45 минут.
Очередь. В часы пик на 400-е автобусы выстраиваются длинные очереди. Это потому, что многие зеленоградцы учатся и работают в «большой Москве». Иногда стоят две очереди: сначала заходят те, кто хотят сесть, затем те, кто будет стоять. Такое давно практикуется на «Речном вокзале». Иногда бывает три очереди — после тех, кто «постоять». Не падайте духом: люди из очереди наверняка подскажут, что все это значит, и куда надо встать.
Оплата. На всех 400-х маршрутах проезд оплачивается всеми действующими городскими проездными билетами «Мосгортранса». Если у вас нет билета, можно купить его у водителя, одна поездка обойдется в 55 рублей.
Расписание движения 400-х автобусов периодически меняется в зависимости от количества пассажиров. Актуальная информация публикуются на сайте «Мосгортранса».
Первый въезд в Зеленоград находится на 37-м километре Ленинградского шоссе (около 20 км от МКАД), сразу после автосалонов — направо, на эстакаду. Так вы попадёте на Московский проспект. По нему удобно ехать в 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 микрорайоны, к префектуре, Дворцу культуры, Бизнес-центру, в МИЭТ, на Восточную и Южную промзоны. Рядом с поворотом в Зеленоград на Ленинградке расположен крупный торгово-развлекательный комплекс «Зеленопарк».
Следующий въезд находится на 41-м километре Ленинградского шоссе, возле монумента «Штыки» (при движении в область монумент с правой стороны). Въезд в город — по транспортной развязке. Вы попадете на Панфиловский проспект, откуда удобно ехать в 1, 2, 9, 10, 11, 12 микрорайоны и в район Крюково (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 23 микрорайоны), а также на Северную и Западную промзоны.
Съезд с М11 в Зеленоград приведёт вас к развязке на 37-м километре Ленинградского шоссе (см.выше). Проезд стоит утром 250-350 рублей в зависимости от дня недели и времени. Тарифы меняются, актуальные публикуются на сайте трассы.
От Митино до поворота на Кутузовское шоссе, поворот находится за деревней Брёхово, после заправки, надо свернуть направо. По Кутузовскому шоссе — прямо, на кольце повернуть в нужную сторону. Так вы попадёте в «новый город» — микрорайоны 14 — 23 и Крюково, а также посёлок Андреевка и Голубое.
Если вы пропустили этот, первый, въезд в город со стороны Пятницкого шоссе, есть ещё две возможности свернуть в Зеленоград, чуть дальше — это повороты направо возле деревни Горетовка или на мост к посёлкам Андреевка и Голубое.
Если вы поедете дальше, то попадёте на «бетонку» (А107). Повернув направо, вы попадёте на Ленинградское шоссе и, двигаясь по нему в сторону Москвы, можете въехать в Зеленоград на 41-м километре Ленинградского шоссе (у монумента «Штыки»).
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