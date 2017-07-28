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Как доехать до Зеленограда из Москвы 28.07.2017 ZELENOGRAD.RU
Оглавление

На общественном транспорте

На автомобиле

Электричка

До Зеленограда можно добраться на любом пригородном электропоезде, доехав от Ленинградского вокзала (станция метро «Комсомольская») до станции Крюково. В Крюково останавливаются и обычные электрички (идут от Ленинградского вокзала 50-60 минут), и скорые повышенной комфортности — «Ласточки» (идут 30 минут). Стоимость проезда от Москвы до Крюково в обычной электричке — 110 рублей, в «Ласточках» — 180 рублей. Посмотреть все тарифы на проезд, включая детские, можно здесь.

Также в Крюково удобно ездить от пригородных станций, расположенных рядом с метро. Это платформы Петровско-Разумовское (метро «Петровско-Разумовская») и НАТИ (переход со станции «Лихоборы» Московского центрального кольца).

Первая электричка отправляется из Москвы в 4:32 и приходит на станцию Крюково в 5:28. Последняя электричка отправляется из Москвы в 1:32 и приходит на станцию Крюково в 2:19. Актуальное расписание смотрите на сервисе Яндекс.Расписание.

Из подземных переходов можно выйти на Крюковскую площадь (к «старому городу», микрорайоны 1 — 12) и на Привокзальную площадь (к «новому городу», микрорайоны 14 — 23) — в переходах есть указатели. От станции Крюково ходят автобусы во все районы города и близлежащие населенные пункты. На остановках работают мониторы с расписанием движения автобусов.

Автобусы от метро «Речной вокзал»

От станции метро «Речной вокзал» до Зеленограда можно доехать на автобусе №400 или 400 «экспресс». Первый ездит с табличкой «поостановочный», на втором написано «экспресс». Место посадки пассажиров — на Фестивальной улице, выход из первого вагона метро при движении из центра. Выйдя из метро поворачиваете налево и идете вдоль торгового центра.

Автобус 400 «постановочный» идет по Ленинградскому шоссе, делая по пути 15 остановок на трассе. Въезжая в Зеленоград, он останавливается на Московском проспекте, улице Юности, проспекте Генерала Алексеева, Панфиловском проспекте и станции Крюково. Этот автобус удобен тем, кто едет в 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11 и 12 микрорайоны Зеленограда. Раньше 400-й ходил по другому маршруту (схема движения поменяется 29 июля 2017 года), поэтому в интернете можно встретить устаревшие данные.

Время в пути — около часа, в зависимости от пробок на Ленинградском шоссе. На маршруте ходят в основном автобусы ЛиАЗ.

Первый 400-й «постановочный» идет от «Речного» в 5:50, последний в 0:50. Интервал движения в часы пик по будням — 12-18 минут, в остальное время — до 20-22 минут. В выходные перерыв между автобусами — до получаса.

Автобус 400 «экспресс» идет от «Речного вокзала» по трассе М11 (дублер Ленинградского шоссе") без остановок. В Зеленограде он останавливается на Московском проспекте, улице Юности, проспекте Генерала Алексеева, дальше едет в северную промзону на конечную. В обратную сторону, из Зеленограда, он уходит с остановки «Магазин «Океан» на Центральном проспекте.

Время в пути — 30-40 минут. На М11 (это платная трасса) пробок пока нет. На маршруте курсируют в основном комфортные автобусы ГолАЗ
туристического класса, но иногда и обычные ЛиАЗы.

Первый автобус уходит от «Речного» в 5:45, последний в 1:15. Интервал движения — 6-8 минут в часы пик по будням, в остальное время — до 12 минут. В выходные — до 20 минут.

Автобус от метро «Тушинская»

От станции метро «Тушинская» можно доехать в Зеленоград на автобусе 400Т. Место посадки — выход из первого вагона при движении из центра, из перехода повернуть направо, в проезд Стратонавтов. Автобус идет по Волоколамскому и Пятницкому шоссе, останавливается также у метро «Пятницкое шоссе».

Этот маршрут удобен тем, кто едет в 14, 15, 16, 20, 23 микрорайоны Зеленограда. Время в пути зависит от ситуации на Пятницком шоссе, в среднем это 55-60 минут. Первый автобус от «Тушинской» уходит в 6:07, последний в час носи. Интервал движения в часы пик в будни — 12-15 минут, в остальное время — до 20 минут. В выходные — до 22 минут.

Автобус от метро «Сходненская»

От станции метро «Сходненская» в Зеленограде можно доехать на автобусе 400К. Это новый маршрут, который начинает работать с 29 июля 2017 года, поэтому место посадки возле метро пока неизвестно. Автобус 400К идет по бульвару Яна Райниса, 1-му Митинскому переулку, Пятницкому шоссе. Он также останавливается у метро «Митино» и «Пятницкое шоссе». Этот маршрут удобен тем, кто едет в 14, 15, 16, 18, 20, 23 микрорайоны Зеленограда.

Первый автобус уходит со «Сходненской» около шести утра, последний в полночь. Интервал движения в часы пик в будни — 20 минут, в остальное время — в среднем полчаса. В выходные дни интервал движения — до 45 минут.

Лайфхак для 400-х автобусов

Очередь. В часы пик на 400-е автобусы выстраиваются длинные очереди. Это потому, что многие зеленоградцы учатся и работают в «большой Москве». Иногда стоят две очереди: сначала заходят те, кто хотят сесть, затем те, кто будет стоять. Такое давно практикуется на «Речном вокзале». Иногда бывает три очереди — после тех, кто «постоять». Не падайте духом: люди из очереди наверняка подскажут, что все это значит, и куда надо встать.

Оплата. На всех 400-х маршрутах проезд оплачивается всеми действующими городскими проездными билетами «Мосгортранса». Если у вас нет билета, можно купить его у водителя, одна поездка обойдется в 55 рублей.

Расписание движения 400-х автобусов периодически меняется в зависимости от количества пассажиров. Актуальная информация публикуются на сайте «Мосгортранса».

На автомобиле по Ленинградскому шоссе (M10)

Первый въезд в Зеленоград находится на 37-м километре Ленинградского шоссе (около 20 км от МКАД), сразу после автосалонов — направо, на эстакаду. Так вы попадёте на Московский проспект. По нему удобно ехать в 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 микрорайоны, к префектуре, Дворцу культуры, Бизнес-центру, в МИЭТ, на Восточную и Южную промзоны. Рядом с поворотом в Зеленоград на Ленинградке расположен крупный торгово-развлекательный комплекс «Зеленопарк».

Следующий въезд находится на 41-м километре Ленинградского шоссе, возле монумента «Штыки» (при движении в область монумент с правой стороны). Въезд в город — по транспортной развязке. Вы попадете на Панфиловский проспект, откуда удобно ехать в 1, 2, 9, 10, 11, 12 микрорайоны и в район Крюково (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 23 микрорайоны), а также на Северную и Западную промзоны.

На автомобиле по платной «Ленинградке» (трасса M11)

Съезд с М11 в Зеленоград приведёт вас к развязке на 37-м километре Ленинградского шоссе (см.выше). Проезд стоит утром 250-350 рублей в зависимости от дня недели и времени. Тарифы меняются, актуальные публикуются на сайте трассы.

По Пятницкому шоссе (Р111)

От Митино до поворота на Кутузовское шоссе, поворот находится за деревней Брёхово, после заправки, надо свернуть направо. По Кутузовскому шоссе — прямо, на кольце повернуть в нужную сторону. Так вы попадёте в «новый город» — микрорайоны 14 — 23 и Крюково, а также посёлок Андреевка и Голубое.

Если вы пропустили этот, первый, въезд в город со стороны Пятницкого шоссе, есть ещё две возможности свернуть в Зеленоград, чуть дальше — это повороты направо возле деревни Горетовка или на мост к посёлкам Андреевка и Голубое.

Если вы поедете дальше, то попадёте на «бетонку» (А107). Повернув направо, вы попадёте на Ленинградское шоссе и, двигаясь по нему в сторону Москвы, можете въехать в Зеленоград на 41-м километре Ленинградского шоссе (у монумента «Штыки»).

Если вы нашли здесь неточность или хотите дополнить, пишите на news@zelenograd.ru.

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