Возможность добираться до Москвы быстро, недорого, с комфортом и без пробок — давняя мечта жителей Зеленограда. На роль такого транспорта идеально подходит метро или его аналоги. Власти неоднократно обещали провести метро в Зеленоград тем или иным способом. Первое обещание давал ещё первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в конце 1950-х. Мы собрали обещания и проекты приближения метро к Зеленограду.
Ближайшую к Зеленограду станцию — «Речной вокзал» построили на «зелёной» Горьковско-Замоскворецкой линии в 1964 году. А на плане 1972 года линия продлевается до станции «Левобережная» в Химках.
Однако, в 1981 году московские власти решили продлевать «зелёную» ветку на юг — до станции «Братеево».
Впрочем, спустя 45 лет планы частично продлить метро до Химок частично осуществляются. Новая конечная станция «зелёной» ветки — «Ховрино» — дойдёт почти до платформы «Левобережье» на Октябрьской железной дороге. Отсюда до Зеленограда можно добраться, пересев на электричку.
В 1993 году, определили перспективу развития Арбатско-Покровской линии в сторону Митино. В середине 90-х запланировали развивать наземное или «лёгкое» метро, чтобы удешевить строительство новых станций.
В 1998 году был представлен проект развития скоростного внеуличного транспорта, в котором Зеленоград связывался с Москвой «скоростной транспортной системой город-аэропорт». Эти планы получили свое воплощение в строительстве платной трассы М11 — дублере Ленинградского шоссе. В схеме 98 года уже намечен «экспресс-метрополитен» в районе Химок.
В перспективном развитии метро до 2015 года скоростное метро доходит до Сходни.
В распоряжении правительства Москвы от 18 марта 2010 года в перечне перспективных линий значится «Легкий метрополитен в город Зеленоград» от станции «Пятницкая» — 25 километров". Но в 2015 году это распоряжение отменили.
В стратегии развитии метро до 2020 года ближайшие к Зеленограду станции метро — «Пятницкое шоссе» со стороны одноименного шоссе и строящаяся «Ховрино» со стороны Ленинградского.
В картах Генплана до 2025 года скоростной транспорт в Зеленоград представлен Октябрьской железной дорогой. В итоге, запустив на московско-тверском участке скорые пригородные поезда «Ласточка», мэр Москвы Сергей Собянин назвал их легким метро для зеленоградцев. Стоимость проезда в этих электричках в 3-5 раз выше, чем в метро, а обещанного тактового движения — не по расписанию, а через определённые интервалы — тоже нет.
Правительство Москвы не оставляет планов строительства метро в пригороды, расположенные на других направлениях. В частности, институт Генплана предлагает построить новую линию между Калужской-Рижской и Ярославским направлением железной дороги. Метро в Мытищи обещают провести после 2025 года. Впрочем, местные жители не особо в это верят, так же, как и зеленоградцы. Ещё в 1980-х Москва договорилась с областью о строительстве северной ТЭЦ в Мытищах, взамен пообещали построить метро. ТЭЦ построили, метро — нет. Есть и планы продления новой ветки после Мытищ в подмосковные Королев, Щелково, Пушкино — после 2030 года.
Еще одно обещание о строительстве метро в Зеленоград дал в феврале 2016 года руководитель института Генплана Москвы. По его словам, линию метрополитена предполагается провести в Зеленоград в отдаленной перспективе, после 2025—2030 года.
Потом года три с обещаниями было затишье. Открыли станции метро «Ховрино» и «Беломорская» Замоскворецкой, которые немного сократили путь от Зеленограда к «большой Москве».
В 2019-м главный инженер института Генплана уведомил, что есть предложение протянуть линию метро в Зеленоград от строящейся Большой кольцевой линии.
В начале 2020-го тогдашний заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что метро в Зеленоград строить сложно и дорого, потому что надо «идти по территории области». По его словам, лучшая альтернатива метро — развитие скоростного железнодорожного транспорта, а именно Московских центральных диаметров". «Надеемся, что с запуском МЦД-3 [Зеленоград — Раменское] оно заработает как наземное метро», сказал Хуснуллин в твиттере.
Третий Московский центральный диаметр (МЦД-3) — это соединение Ленинградского и Казанского пригородных железнодорожных направлений, от Зеленограда (или Алабушево) до Раменского в единую железнодорожную линию. По ней поедут электрички со всеми остановками, но проезд будет стоить дешевле, и его можно оплачивать картой «Тройка». До Ленинрадского вокзала эти поезда не пойдут, а после станции Рижская повернут на Казанское направление. Запустить МЦД планируют в конце 2022 года.
Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов предлагает запустить из Москвы в 5-й микрорайон Зеленограда по Ленинградскому шоссе скоростной трамвай. Когда (и если) стоимость проезда по трассе М-11 для жителей Зеленограда снизят по 100 рублей и запустят МЦД, Ленинградка частично освободится. «Так может найти инвестора, который нам сюда легкий трамвай протянет?», делится мыслями Титов.
Материал будет обновляться по мере поступления новых обещаний.
Да!
Лет через 300 вся Европа будет покрыта сетью магнитных сверхпроводящих вакуумных поездов. И Зеленоград тоже.
Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться.