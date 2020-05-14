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Метро в Зеленоград — эволюция обещаний от Хрущёва до наших дней 14.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Возможность добираться до Москвы быстро, недорого, с комфортом и без пробок — давняя мечта жителей Зеленограда. На роль такого транспорта идеально подходит метро или его аналоги. Власти неоднократно обещали провести метро в Зеленоград тем или иным способом. Первое обещание давал ещё первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в конце 1950-х. Мы собрали обещания и проекты приближения метро к Зеленограду.

70-е

Ближайшую к Зеленограду станцию — «Речной вокзал» построили на «зелёной» Горьковско-Замоскворецкой линии в 1964 году. А на плане 1972 года линия продлевается до станции «Левобережная» в Химках.

80-е

Однако, в 1981 году московские власти решили продлевать «зелёную» ветку на юг — до станции «Братеево».

Впрочем, спустя 45 лет планы частично продлить метро до Химок частично осуществляются. Новая конечная станция «зелёной» ветки — «Ховрино» — дойдёт почти до платформы «Левобережье» на Октябрьской железной дороге. Отсюда до Зеленограда можно добраться, пересев на электричку.

90-е

В 1993 году, определили перспективу развития Арбатско-Покровской линии в сторону Митино. В середине 90-х запланировали развивать наземное или «лёгкое» метро, чтобы удешевить строительство новых станций.

В 1998 году был представлен проект развития скоростного внеуличного транспорта, в котором Зеленоград связывался с Москвой «скоростной транспортной системой город-аэропорт». Эти планы получили свое воплощение в строительстве платной трассы М11 — дублере Ленинградского шоссе. В схеме 98 года уже намечен «экспресс-метрополитен» в районе Химок.

Новый век. 2000—2020

В перспективном развитии метро до 2015 года скоростное метро доходит до Сходни.

В распоряжении правительства Москвы от 18 марта 2010 года в перечне перспективных линий значится «Легкий метрополитен в город Зеленоград» от станции «Пятницкая» — 25 километров". Но в 2015 году это распоряжение отменили.

В стратегии развитии метро до 2020 года ближайшие к Зеленограду станции метро — «Пятницкое шоссе» со стороны одноименного шоссе и строящаяся «Ховрино» со стороны Ленинградского.

В картах Генплана до 2025 года скоростной транспорт в Зеленоград представлен Октябрьской железной дорогой. В итоге, запустив на московско-тверском участке скорые пригородные поезда «Ласточка», мэр Москвы Сергей Собянин назвал их легким метро для зеленоградцев. Стоимость проезда в этих электричках в 3-5 раз выше, чем в метро, а обещанного тактового движения — не по расписанию, а через определённые интервалы — тоже нет.

Правительство Москвы не оставляет планов строительства метро в пригороды, расположенные на других направлениях. В частности, институт Генплана предлагает построить новую линию между Калужской-Рижской и Ярославским направлением железной дороги. Метро в Мытищи обещают провести после 2025 года. Впрочем, местные жители не особо в это верят, так же, как и зеленоградцы. Ещё в 1980-х Москва договорилась с областью о строительстве северной ТЭЦ в Мытищах, взамен пообещали построить метро. ТЭЦ построили, метро — нет. Есть и планы продления новой ветки после Мытищ в подмосковные Королев, Щелково, Пушкино — после 2030 года.

Еще одно обещание о строительстве метро в Зеленоград дал в феврале 2016 года руководитель института Генплана Москвы. По его словам, линию метрополитена предполагается провести в Зеленоград в отдаленной перспективе, после 2025—2030 года.

Потом года три с обещаниями было затишье. Открыли станции метро «Ховрино» и «Беломорская» Замоскворецкой, которые немного сократили путь от Зеленограда к «большой Москве».

В 2019-м главный инженер института Генплана уведомил, что есть предложение протянуть линию метро в Зеленоград от строящейся Большой кольцевой линии.

В начале 2020-го тогдашний заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что метро в Зеленоград строить сложно и дорого, потому что надо «идти по территории области». По его словам, лучшая альтернатива метро — развитие скоростного железнодорожного транспорта, а именно Московских центральных диаметров". «Надеемся, что с запуском МЦД-3 [Зеленоград — Раменское] оно заработает как наземное метро», сказал Хуснуллин в твиттере.

Третий Московский центральный диаметр (МЦД-3) — это соединение Ленинградского и Казанского пригородных железнодорожных направлений, от Зеленограда (или Алабушево) до Раменского в единую железнодорожную линию. По ней поедут электрички со всеми остановками, но проезд будет стоить дешевле, и его можно оплачивать картой «Тройка». До Ленинрадского вокзала эти поезда не пойдут, а после станции Рижская повернут на Казанское направление. Запустить МЦД планируют в конце 2022 года.

Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов предлагает запустить из Москвы в 5-й микрорайон Зеленограда по Ленинградскому шоссе скоростной трамвай. Когда (и если) стоимость проезда по трассе М-11 для жителей Зеленограда снизят по 100 рублей и запустят МЦД, Ленинградка частично освободится. «Так может найти инвестора, который нам сюда легкий трамвай протянет?», делится мыслями Титов.

Материал будет обновляться по мере поступления новых обещаний.

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Метки:
метрополитен, история города, метро в зеленоград
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Обсуждение
Миссис Смит
19 февраля 2016
С присоединением Новых территорий к Москве, Зеленоград стал вовсе неинтересен для московского руководства. Наши предприятия электроники загибаются, из Зелека и ближайшего Подмосковья рядом с ним мотаются на работу в Москву более 40%. А если протянут линию метро, тогда все в Москву убегут на работу, и наши предприятия вообще развалятся.
In -cognitus
20 февраля 2016
Зеленоград московским чинушам нужен был в эпоху завидовских посиделок, военных заказах на оборонных предприятиях, при производстве электронного ширпотреба -игрушек, калькуляторов,магнитофонов, сейчас в основном нужны чипы -билеты на транспорт и пластиковые карты.
Nata79 Motorina
20 февраля 2016
Никто уже не верит в метро в нашем городе. Хотя, когда родитнли из Москвы в 1964 году ездили "за квартиру" работать, метро обещади. Помню, как шутили в 400 - "давайте объявим субботник, все жители, да мы им это метро за неделю пророем". Это было, когда Зеленоград огрничивался 8 микрорайонами. Согласнп, после "Новой Москвы" нам ждать нечего, все деньги туда, надо же деревни до уровня города довести.
Дядя Вова Местный
20 февраля 2016
"Верите ли вы, что из Зеленограда в Москву когда-нибудь будет ходить транспорт сравнимый с метро по удобству и цене?"
Да!
Лет через 300 вся Европа будет покрыта сетью магнитных сверхпроводящих вакуумных поездов. И Зеленоград тоже.
Андрей Л*****
20 февраля 2016
Лет через 300 вся Европа будет покрыта сетью магнитных сверхпроводящих вакуумных поездов. И Зеленоград тоже.
Европа - да, а мы, вставая с колен и развлекаясь с импортозамещением и санкциями дотрахаемся до гужевого транспорта, конки, лошади, у крутых - восьмерки лошадей и золоченная карета, вместо таксистов - извозчики.
Зеленоград Зеленый
24 февраля 2016
Хочется верить.

Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться.
Алекс Бонд
30 марта 2017
На Карте Подмосковья уже 1965 году было написано, в Зеленоград скоро проложат монорельсовую дорогу!!!!...
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