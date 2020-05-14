В картах Генплана до 2025 года скоростной транспорт в Зеленоград представлен Октябрьской железной дорогой. В итоге, запустив на московско-тверском участке скорые пригородные поезда «Ласточка», мэр Москвы Сергей Собянин назвал их легким метро для зеленоградцев. Стоимость проезда в этих электричках в 3-5 раз выше, чем в метро, а обещанного тактового движения — не по расписанию, а через определённые интервалы — тоже нет.

Правительство Москвы не оставляет планов строительства метро в пригороды, расположенные на других направлениях. В частности, институт Генплана предлагает построить новую линию между Калужской-Рижской и Ярославским направлением железной дороги. Метро в Мытищи обещают провести после 2025 года. Впрочем, местные жители не особо в это верят, так же, как и зеленоградцы. Ещё в 1980-х Москва договорилась с областью о строительстве северной ТЭЦ в Мытищах, взамен пообещали построить метро. ТЭЦ построили, метро — нет. Есть и планы продления новой ветки после Мытищ в подмосковные Королев, Щелково, Пушкино — после 2030 года.

Еще одно обещание о строительстве метро в Зеленоград дал в феврале 2016 года руководитель института Генплана Москвы. По его словам, линию метрополитена предполагается провести в Зеленоград в отдаленной перспективе, после 2025—2030 года.



Потом года три с обещаниями было затишье. Открыли станции метро «Ховрино» и «Беломорская» Замоскворецкой, которые немного сократили путь от Зеленограда к «большой Москве».



В 2019-м главный инженер института Генплана уведомил, что есть предложение протянуть линию метро в Зеленоград от строящейся Большой кольцевой линии.



В начале 2020-го тогдашний заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что метро в Зеленоград строить сложно и дорого, потому что надо «идти по территории области». По его словам, лучшая альтернатива метро — развитие скоростного железнодорожного транспорта, а именно Московских центральных диаметров". «Надеемся, что с запуском МЦД-3 [Зеленоград — Раменское] оно заработает как наземное метро», сказал Хуснуллин в твиттере.



Третий Московский центральный диаметр (МЦД-3) — это соединение Ленинградского и Казанского пригородных железнодорожных направлений, от Зеленограда (или Алабушево) до Раменского в единую железнодорожную линию. По ней поедут электрички со всеми остановками, но проезд будет стоить дешевле, и его можно оплачивать картой «Тройка». До Ленинрадского вокзала эти поезда не пойдут, а после станции Рижская повернут на Казанское направление. Запустить МЦД планируют в конце 2022 года.



Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов предлагает запустить из Москвы в 5-й микрорайон Зеленограда по Ленинградскому шоссе скоростной трамвай. Когда (и если) стоимость проезда по трассе М-11 для жителей Зеленограда снизят по 100 рублей и запустят МЦД, Ленинградка частично освободится. «Так может найти инвестора, который нам сюда легкий трамвай протянет?», делится мыслями Титов.

Материал будет обновляться по мере поступления новых обещаний.