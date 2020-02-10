«Не исключаю, что через пару лет встанет вопрос о ветке трамвая к нам через инвестиционный проект», сказал депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов в интервью газете «41». Что это: просто разговоры на больную для зеленоградцев тему или Титов знает что-то о планах властей, пока неизвестно. Поэтому просто рассказываем, как рассуждает Титов и что за этим может стоять.
Итак, одним из предвыборных обещаний Титов было субсидирование стоимости проезда по трассе М-11 для жителей Зеленограда, работающих в Москве. Он предлагал снизить стоимость поездки до 100 рублей вместо примерно 400, чтобы разницу при этом оплачивал бюджет. Если Титов пролоббирует это в Мосгордуме, заложить эту доплату в бюджет смогут в 2021 году. Тогда, по расчетам депутата, Ленинградка частично освободится — из Зеленограда в Москву поедут по М-11.
В 2022 году — а может, и раньше — запустят линию Московского центрального диаметра (МЦД) Зеленоград—Раменское. «5-7 минуту подача поезда, если так будет, то это практически метро», сказал Титов. Часть пользователей общественного транспорта перейдет с автобусов на МЦД. «У нас транспортная доступность станет нормальной. И тогда надо подумать — а есть ли необходимость копать весь Зеленоград, чтоб тянуть метро? — размышляет Титов. — Весь Центральный и Панфиловский перекапывать заново, рубить деревья?»
Основная идея депутата в том, что сейчас большое развитие получает частно-государственное партнерство и как раз в транспортно-инфраструктурных проектах. «Так может найти инвестора, который нам сюда легкий трамвай протянет?», говорит Титов. Это перспективное направление, и привлечение инвестора в крупные проекты — дополнительный плюс в рейтингах субъектов РФ.
У правительства Московской области был проект скоростной трамвайной линии (или легкорельсового транспорта, ЛРТ) через 26 городов вокруг Москвы. Предполагалось реализовать его на условиях частно-государственного партнерства. Но пока речь идет только утверждении проектов планировок отдельных участков для строительства рельсовых линий — и поиске инвесторов, а реализация проекта может занять больше десяти лет. И главное, людям нужно ездить не вокруг Москвы, а в Москву из области — на работу, а ближайший к Зеленограду рассматриваемый участок ЛРТ — между «Шереметьево» и Красногорском. Рассматривается возможность стыковки ЛРТ и МЦД.
А недавно вопрос о скоростном трамвае всплыл при в Москве тестировании электронного голосования. Тогда спросили: «Чего не хватает в Зеленограде?» За скоростной трамвай с пересадкой на метро проголосовали 45% участников. Впрочем, 80% наших читателей тогда сказали, что мэр Сергей Собянин не примет во внимание это мнение.
Последнее же заявление по теме «метро в Зеленоград» сделал бывший заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин: «Нет, потому что сложно и дорого». Вместо метро он предлагает электрички, а именно МЦД. Предыдущее в череде обещаний метро в Зеленоград прозвучало из уст главного инженера Института Генплана Москвы Михаила Крестмейна. Он сказал, что ветку можно протянуть от строящейся Большой кольцевой линии — «есть такие предложения», и эта перспектива заложена в Генплане развития Москвы.
Поэтому строить уже надо. Вот только почему в "Старый город"? там есть уже и автобус экспресс (30 мин до метро) и платная М-11. А в "Новом городе" одно Пятницкое шоссе которое постоянно стоит. Автобус 400 Т и К идут по 2 часа до метро. Мое мнение, что целесообразнее строить рельсовый транспорт (трамвай) от м. Пятницкое шоссе до 17-го микрорайона (сделать ТПУ с парковкой). Во первых короче путь, во вторых не нужно строить такого количества мостов через шоссе, реки и пересекать густонаселенные плотные застройки. Сделать остановки на краю Рузино, Брехово, Аристово, Отрадное. Инвесторы известны Москва и МО (Солнечногорский район), ну ТЦ Отрада отчасти.