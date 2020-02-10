«Не исключаю, что через пару лет встанет вопрос о ветке трамвая к нам через инвестиционный проект», сказал депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов в интервью газете «41». Что это: просто разговоры на больную для зеленоградцев тему или Титов знает что-то о планах властей, пока неизвестно. Поэтому просто рассказываем, как рассуждает Титов и что за этим может стоять.

Итак, одним из предвыборных обещаний Титов было субсидирование стоимости проезда по трассе М-11 для жителей Зеленограда, работающих в Москве. Он предлагал снизить стоимость поездки до 100 рублей вместо примерно 400, чтобы разницу при этом оплачивал бюджет. Если Титов пролоббирует это в Мосгордуме, заложить эту доплату в бюджет смогут в 2021 году. Тогда, по расчетам депутата, Ленинградка частично освободится — из Зеленограда в Москву поедут по М-11.