«Есть предложение и в район Капотни провести метро, и в район Зеленограда. Детально эти линии не разрабатываются пока, но Генеральный план считает, что линии туда могут пойти, присоединившись к Большой кольцевой линии (БКЛ)», — цитирует агентство «Москва» главного инженера Института Генплана Москвы Михаила Крестмейна. От какой станции БКЛ можно протянуть линию до Зеленограда, Крестмейн не уточнил.

БКЛ, она же Третий пересадочный контур, ещё строится, завершить строительство всех станций планируется в 2023 году. Пока открыт первый участок линии от станции «Деловой центр» до «Петровского парка» (где можно пересесть на «Динамо» Замоскворецкой линии) и станция Савёловская. БКЛ будет состоять из 31 станции, на 18 из них сделают переходы на другие линии метро и МЦК. Институт Генплана не ставит сроки строительства, а просчитывает его перспективу.