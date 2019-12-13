Зеленограду снова пообещали метро. На этот раз — от Большой кольцевой линии 13.12.2019 ZELENOGRAD.RU

«Есть предложение и в район Капотни провести метро, и в район Зеленограда. Детально эти линии не разрабатываются пока, но Генеральный план считает, что линии туда могут пойти, присоединившись к Большой кольцевой линии (БКЛ)», — цитирует агентство «Москва» главного инженера Института Генплана Москвы Михаила Крестмейна. От какой станции БКЛ можно протянуть линию до Зеленограда, Крестмейн не уточнил.

БКЛ, она же Третий пересадочный контур, ещё строится, завершить строительство всех станций планируется в 2023 году. Пока открыт первый участок линии от станции «Деловой центр» до «Петровского парка» (где можно пересесть на «Динамо» Замоскворецкой линии) и станция Савёловская. БКЛ будет состоять из 31 станции, на 18 из них сделают переходы на другие линии метро и МЦК. Институт Генплана не ставит сроки строительства, а просчитывает его перспективу.

Три года назад Михаил Крестмейн говорил о метро в Зеленоград как об отдаленной перспективе (позже 2025-2030 года) и отмечал, что первоочередная задача [для пассажиров из Зеленограда] — реконструкция Октябрьской железной дороги. Запуская в 2015-м поезда «Ласточка» из Крюково, мэр Сергей Собянин назвал их «легким метро» для Зеленограда. Теперь наземным метро называют МЦД. «Зеленоград является самой дальней точкой Москвы, но власти города занимаются «максимальным его приближением», — цитирует Собянина агентство «Москва». От чего именно самой дальней, не уточняется.

История обещаний «метро в Зеленоград» длится дольше, чем планы построения коммунизма в СССР к 1980 году.

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