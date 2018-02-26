Открыты станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». На «Петровский парк» можно пересесть со станции «Динамо» Замоскворецкой линии, на «Хорошевскую» — с «Полежаевской» Таганско-Краснопресненской линии и со станции МЦК «Хорошево», на «Шелепиху» — тоже с одноименной станции МЦК.
Переход с «Петровского парка» на «Динамо» — пока по улице. Надо выйти из вестибюля, перейти наземный переход и войти в другой вестибюль, пройдя через турникет без списания платы. Путь занимает около 100 метров. Подземную пересадку строят, её обещают открыть в 2019 году.
Станция метро «Петровский парк» находится рядом с одноименным парком, Петровским путевым дворцом и стадионом «Динамо». Выходы из станции — на обе стороны Ленинградского проспекта.
Станция «Деловой центр» располагается в центре международного центра «Москва-Сити», на ней имеются пересадки на одноименную станцию Калининско-Солнцевской линии и станцию «Выставочная» Филевской линии метро.
От станции «Шелепиха» при движении от «Петровского парка» поезда едут по двум маршрутам — до станции «Раменки» Калининско- Солнцевской линии и до нового «Делового центра». На обновленных схемах метро новая ветка обозначена бирюзовым цветом.
«Эти станции важны сами по себе, так как сделают более быстрыми и комфортными поездки десятков тысяч местных жителей и сотен тысяч посетителей СИТИ, стадионов „Динамо“ и „ЦСКА“ и множества других крупных объектов в этом районе, — цитирует мэра Москвы Сергей Собянина „Москва 24“. — Но еще более важна перспектива».
Большую кольцевую линию метро планируется полностью построить в 2020—2021 годах. Она будет включать в себя 31 станцию с 21 пересадкой на другие линии метро и Московское центральное кольцо (МЦК). На новой кольцевой линии будет 18 пересечений с действующими линиями метро, 7 — с радиальными направлениями железных дорог и 2 — с МЦК.
Ветка пройдёт под землёй на расстоянии до 10 километров от Кольцевой линии и объединит все существующие и проектируемые радиальные направления метро. По замыслу московских властей, второе подземное кольцо разгрузит Замоскворецкую, Кольцевую, Таганско-Краснопресненскую линии метро и центральные пересадочные узлы, а время в пути между станциями соседних веток существенно сократится. Например, если путь от «Делового центра» до «Динамо» занимал около 27 минут, то с новыми станциями — 12-15 минут.
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