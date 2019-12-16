Отзыв закона о вейпах

Депутаты Мосгордумы решили отозвать из Госдумы законопроект «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака».

Законопроект был разработан, чтобы регулировать работу вейп-баров и кальянных, а также специализированных магазинов с электронными сигаретами, которые сейчас не запрещено употреблять в общественных местах, в кафе и ресторанах, в общественном транспорте, на детских площадках и рабочих местах. Депутаты предлагали на федеральном уровне закрепить понятия «устройства, имитирующие курение табака», «испарительные смеси» — так, чтобы они объединили никотиносодержащие и безникотиновые испарительные смеси, электронные сигареты, электронные кальяны, электронные испарители, электронные парогенераторы и другие подобные устройства.

Одновременно предлагалось запретить продажу устройств, имитирующих курение табака, несовершеннолетним и запретить их использование в общественных местах. Кроме того, предлагалось установить ограничения на рекламу этих устройств.

Член комиссии МГД по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова отметила: «Во-первых, „парение“ и курение кальянов это, по сути, одна из форм пропаганды табакокурения, которая способствует приобщению к нему несовершеннолетних. Во-вторых, смеси, используемые в вейпах, содержат вещества, которые при нагревании становятся токсичными. Кроме того, они содержат в различных дозировках никотин, который является, безусловно, вредным веществом. Наконец, курение кальяна в компании сопряжено с высокой вероятностью передачи через слюну на мундштуке различных заболеваний. Опасность также могут представлять возбудители различных инфекционных заболеваний, содержащиеся в патрубках и колбах».

Также она добавила, что много встречается с людьми, и они «они умоляют ограничить продажу вейпов и закрыть кальянные».

На заседании Мосгордумы 11 декабря депутаты решили отозвать свой законопроект из Госдумы, потому что почти одновременно с ними аналогичный проект внесли члены Совета Федерации. Правительство РФ поддержало второй документ.

Председатель комиссии МГД по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов объяснил: «Текст, внесенный Советом Федерации, более актуален, и мы, чтобы не создавать коллизии, отозвали его. Есть еще одна проблема, которая пока не учтена текущим текстом законопроекта, — это проблема снюсов, так называемого бездымного табака, жевательных никотинсодержащих смесей. Было бы важно при разработке этого закона учесть и это. Насколько я знаю, сенаторы планируют доработать этот момент. Это станет еще одним важным шагом в борьбе с распространением разного рода зависимостей».