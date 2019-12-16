На заседании Мосгордумы на прошлой неделе депутаты отозвали собственный закон о вейпах и обратили внимание на проблему снюса — бездымного жевательного табака, который распространяется среди несовершеннолетних. Кроме того, они приняли поправки к федеральному закону о защите и поощрении капиталовложений. Инвесторов предлагают защитить особыми соглашениями о неизменности налоговых условий, а взамен попросят их вкладывать больше собственных средств.
Депутаты Мосгордумы решили отозвать из Госдумы законопроект «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака».
Законопроект был разработан, чтобы регулировать работу вейп-баров и кальянных, а также специализированных магазинов с электронными сигаретами, которые сейчас не запрещено употреблять в общественных местах, в кафе и ресторанах, в общественном транспорте, на детских площадках и рабочих местах. Депутаты предлагали на федеральном уровне закрепить понятия «устройства, имитирующие курение табака», «испарительные смеси» — так, чтобы они объединили никотиносодержащие и безникотиновые испарительные смеси, электронные сигареты, электронные кальяны, электронные испарители, электронные парогенераторы и другие подобные устройства.
Одновременно предлагалось запретить продажу устройств, имитирующих курение табака, несовершеннолетним и запретить их использование в общественных местах. Кроме того, предлагалось установить ограничения на рекламу этих устройств.
Член комиссии МГД по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова отметила: «Во-первых, „парение“ и курение кальянов это, по сути, одна из форм пропаганды табакокурения, которая способствует приобщению к нему несовершеннолетних. Во-вторых, смеси, используемые в вейпах, содержат вещества, которые при нагревании становятся токсичными. Кроме того, они содержат в различных дозировках никотин, который является, безусловно, вредным веществом. Наконец, курение кальяна в компании сопряжено с высокой вероятностью передачи через слюну на мундштуке различных заболеваний. Опасность также могут представлять возбудители различных инфекционных заболеваний, содержащиеся в патрубках и колбах».
Также она добавила, что много встречается с людьми, и они «они умоляют ограничить продажу вейпов и закрыть кальянные».
На заседании Мосгордумы 11 декабря депутаты решили отозвать свой законопроект из Госдумы, потому что почти одновременно с ними аналогичный проект внесли члены Совета Федерации. Правительство РФ поддержало второй документ.
Председатель комиссии МГД по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов объяснил: «Текст, внесенный Советом Федерации, более актуален, и мы, чтобы не создавать коллизии, отозвали его. Есть еще одна проблема, которая пока не учтена текущим текстом законопроекта, — это проблема снюсов, так называемого бездымного табака, жевательных никотинсодержащих смесей. Было бы важно при разработке этого закона учесть и это. Насколько я знаю, сенаторы планируют доработать этот момент. Это станет еще одним важным шагом в борьбе с распространением разного рода зависимостей».
В ноябре 2019 года Минфин РФ внес в Госдуму проект закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации». В случае его принятия изменения внесут в Налоговый и Бюджетный кодекс.
Законопроектом предусматривается два инвестиционных режима. Общий режим предполагает, что при принятии нормативных правовых актов, ухудшающих условия инвестиционной деятельности, будет действовать трехлетняя отсрочка вступления этих актов в силу. Этот режим допускает меры государственной поддержки.
Проектный режим предусматривает отдельные льготы для тех инвесторов, которые будут реализовывать проекты в конкретных сферах экономики (например, культуре и здравоохранении). Здесь с инвестором будут заключаться соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Также будет действовать трехлетняя защита от любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности — будь то изменения налоговых условий или административных процедур.
Участникам соглашений обещаны, в частности, неизменность налоговых условий (в части налогов на прибыль, на имущество, транспортного и земельного). Гарантируется неухудшение условий по лицензированию и сертификации продукции, техническому регулированию. Возможна и индивидуальная стабилизационная оговорка, которая предусматривает защиту от увеличения таможенных пошлин или введения, отмены российских контрсанкций в отношении других государств.
Законопроект нужен, чтобы инвестор, приходя в субъект РФ, понимал, что у него есть четкий свод правил на несколько лет, на их основании он может выстраивать свои взаимоотношения с органами государственной власти и потребителями. Условия по уже начатым проектам не будут пересмотрены.
После принятия законопроекта о защите капиталовложений в первом чтении 10 декабря председатель комиссии МГД по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко сообщил о разработанных Мосгордумой поправок к нему.
«Эти поправки направлены на исключение из текста законопроекта положения об отсрочке заключения региональных СЗПК на 1 год. По нашему мнению, включение данного положения в проект ФЗ может замедлить или приостановить осуществление инвестиционной деятельности в субъектах Российской Федерации», — сказал он.
Так как в Москве реализуются крупные инвестиционные проекты, депутаты предложили увеличить общий бюджет инвестиционных проектов с 5 до 10 млрд рублей, а размер собственных инвестиций для соглашений до 5 млрд рублей. Также предлагается увеличить с 6 до 10 лет срок действия регионального СЗПК.
Председатель МГД Алексей Шапошников подчеркнул, что основная задача разработанных поправок — учет интересов столицы и создание благоприятных условий при реализации крупных инвестиционных проектов. По мнению зампредседателя МГД Степана Орлова, это принесет новые налоги и доходы в бюджет Москвы.
Председатель комиссии МГД по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева опасается, что новый законопроект вступит в конфликт с существующими законами: «Данный законопроект приравнивает инфраструктурные инвестиции к промышленным, не учитывая принципиальных различий между ними. Это может парализовать проекты по строительству автодорог, мостов, объектов образования, медицины, спорта, государственно-частного партнерства и концессий в коммунальной сфере. Уверена, что необходимо сохранить самостоятельность регулирования рынка инфраструктурных проектов, исключив из-под действия законопроекта концессионные соглашения. Инвесторам, безусловно, нужна неизменность правил игры и гарантии, но в то же время и возможность выбора модели и механизмов реализации проектов. Теперь этот выбор сокращен до двух схем».
Депутат МГД от Зеленограда Андрей Титов объяснил, что поправки нужны в том числе для того, чтобы распространить применение закона на малый и средний бизнес, а не только на крупный. «Привлечение инвесторов создает рабочие места и инфраструктурные проекты — платные дороги, детские площадки, спорт, ЖКХ. Кстати, в России, кажется, нет ни одной платной дороги, построенной только на бюджетные деньги — это как раз результат закона о концессиях от 2005 года и результат закона о государственно-частном партнерстве от 2015 года. Просто сейчас эти законы ущемляют права предыдущих инвесторов, и чтобы этого не произошло, МГД вносит ряд существенных поправок», — сказал он.