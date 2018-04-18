Правительство Московской области утвердило проект планировки территории для строительства линии скоростного внеуличного транспорта «Стрела» из Химок в Москву. Пять километров трассы пойдут на разных уровнях через Машкинское и Ленинградское шоссе, улицу 9 Мая, Нагорное шоссе, сквер имени Марии Рубцовой, обогнут ТРЦ «Мега», «Лига» и «Торжок». Похожий проект — монорельс в Красногорском районе — так и не реализовали.

Маршрут скоростного транспорта «Стрела», согласно документу, пройдет как по улично-дорожной сети, так и над землей. Линия крепится на специальных опорах, которые не занимают много места на поверхности земли. Состав комплекса двигается без пробок со скоростью до 60 — 80 километров в час на средней высоте около 4,5 метров от земли.

Линия Химки — Москва является частью планируемой системы рельсового скоростного пассажирского транспорта в Московской области. По проекту, линия будет начинаться в разделительной полосе Машкинского шоссе, далее она огибает ТРЦ «Мега-Химки», съезд с путепровода через автодорогу М-10 «Россия», и выходит к улице 9 Мая. Далее трасса размещается на эстакаде над проезжей частью улицы 9 Мая до выезда с автозаправки «Лукойл». До примыкания улицы Дружбы трасса следует вдоль проезжей части улицы 9 Мая и опускается на уровень земли. На пересечении с Нагорным шоссе в разных уровнях трасса поднимается на эстакаду и затем спускается к уровню земли.

У сквера имени Марии Рубцовой трасса вновь проходит на эстакаде. Пешеходный переход на пересечении улицы 9 Мая и Юбилейного проспекта трасса огибает и дальше идет по территории ТРЦ «Лига» на расстоянии около 70 метров от здания на уровне земли. Дальше трасса огибает здание ТРЦ «Торжок». На кольцевом пересечении местных проездов на территории ТРЦ «Торжок» предусмотрен вытяжной путь — это конец линии на территории Химок.

На линии будут три остановки: у «Меги», на примыкании улицы Дружбы и у ТЦ «Лига». На пересечении улиц 9 Мая и Дружбы. Возле последней предусмотрено размещение транспортно-пересадочного узла с автостоянкой, автобусной остановкой, офисами, магазинами.

По описанию проект похож на тот, что уже утверждали в 2013 году в Химках, разве что короче на два километра. «Скоростные транспортные линии «Стрела», инвестор проекта, планировал сделать ЛЭП опорами для новой транспортной линии. Монорельс должен был перевозить до 18 миллионов пассажиров в год, до 50 тысяч — в сутки.

Запуск монорельса перенесли на 2017 год. В августе 2015 в рамках строительства линии в Химках открыли большую платную перехватывающую парковку. Туда, в частности, собирались переставлять машины со стоянок автосалонов вдоль Ленинградки, чтобы на их территории ставить опоры новой дороги

Нынешний проект планировки подготовлен ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» по заказу ОАО «Скоростные транспортные линии «Стрела» с участием администрации Химок. Источники финансирования проекта и сроки его реализации не уточняются.

В 2016 году группа компаний «Мортон» начала строить подвесной монорельс «Стрела» в Красногорском районе. Он должен был связать будущий микрорайон «Ильинское-Усово» (впоследствии переименовано в «Ильинские луга») с платформой Красногорская и станцией метро «Мякинино». Вскоре «Мортон» поглотила группа «Пик» и проект заморозили. Теперь вместо монорельса жителям новостроек обещают станцию метро «Ильинская», которой нет на перспективной карте метро.