Метро в Зеленоград строить не будут, потому что «сложно и дорого». Вместо метро — дешевые электрички 04.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Метро в Зеленоград строить сложно и дорого, потому что надо «идти по территории области», объяснил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Вместо метро в Зеленоград предлагают запустить электрички.

«Метро — это в первую очередь городской транспорт, агломерационное сообщение все мегаполисы мира решают железнодорожным транспортом, — объяснил Хуснуллин — Лучшая альтернатива метро в Подмосковье — развитие скоростного железнодорожного транспорта, а именно Московских центральных диаметров».

«Надеемся, что с запуском МЦД-3 [Зеленоград — Раменское] оно заработает как наземное метро», написал Марат Хуснуллин в твиттере. Он добавил, что этот вопрос «обсуждали у мэра 31 декабря, когда большинство уже праздновали».

При этом метро скоро запустят в Троицке — расстояние от МКАДа до Троицка такое же, как до Зеленограда. «Неужели в Троицк вести ветку недорого, — пишут в комментариях в посту заммэра. — Тем более, там будет даже две ветки до Коммунарки. Получается, Куркино, Молжаниновский и Зеленоград обделили, и они становятся единственными районами Москвы без метро, даже в будущем».

Предыдущее в череде обещаний метро в Зеленоград прозвучало из уст главного инженера Института Генплана Москвы Михаила Крестмейна. Он сказал, что ветку можно протянуть от строящейся Большой кольцевой линии — «есть такие предложения», и эта перспектива заложена в Генплане развития Москвы.

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Третий центральный диаметр (МЦД-3) — это соединение Ленинградского и Казанского пригородных железнодорожных направлений от Зеленограда до Раменского в единую железнодорожную линию. Электрички пойдут от Крюково до станции Рижская, а затем повернут на Казанское направление без заезда на Ленинградский вокзал. Планируется запустить этот маршрут в 2022—2024 годах. Проезд в таких электричках оплачивается картой «Тройка» — он дешевле нынешних электричек, но дороже метро и автобусов. В уже запущенных первых «диаметрах» проезд из пригородной зоны — куда с большой вероятностью попадёт Зеленоград, — разовая поездка по тарифу «Кошелёк» стоит 45 рублей. Цена включает одну бесплатную пересадку на метро и МЦК в течение 90 минут.

На МЦД — электрички по «Тройке» — делает ставку и «Мосгортранс» и префектура. Там считают, что что такой маршрут «оттянет пассажиров» с 400-х автобусов.

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В каком случае электрички — альтернатива метро?
Если не дороже метро
Если интервалы движения, как в метро
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Метро в Зеленоград строить не будут, потому что «сложно и дорого». Вместо метро — дешевые электрички Новости
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