Метро в Зеленоград строить сложно и дорого, потому что надо «идти по территории области», объяснил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Вместо метро в Зеленоград предлагают запустить электрички.

«Метро — это в первую очередь городской транспорт, агломерационное сообщение все мегаполисы мира решают железнодорожным транспортом, — объяснил Хуснуллин — Лучшая альтернатива метро в Подмосковье — развитие скоростного железнодорожного транспорта, а именно Московских центральных диаметров».

«Надеемся, что с запуском МЦД-3 [Зеленоград — Раменское] оно заработает как наземное метро», написал Марат Хуснуллин в твиттере. Он добавил, что этот вопрос «обсуждали у мэра 31 декабря, когда большинство уже праздновали».

При этом метро скоро запустят в Троицке — расстояние от МКАДа до Троицка такое же, как до Зеленограда. «Неужели в Троицк вести ветку недорого, — пишут в комментариях в посту заммэра. — Тем более, там будет даже две ветки до Коммунарки. Получается, Куркино, Молжаниновский и Зеленоград обделили, и они становятся единственными районами Москвы без метро, даже в будущем».

Предыдущее в череде обещаний метро в Зеленоград прозвучало из уст главного инженера Института Генплана Москвы Михаила Крестмейна. Он сказал, что ветку можно протянуть от строящейся Большой кольцевой линии — «есть такие предложения», и эта перспектива заложена в Генплане развития Москвы.