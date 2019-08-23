Руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами и главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов намерен направить мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой «принять во внимание» результаты тестового электронного голосования. На нём жители Зеленограда проголосовали за то, что городу остро не хватает ветки скоростного трамвая с пересадкой на метро.

Третий тест системы электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Мосгордуму 8 сентября в том числе в Зеленограде, состоялся 21 августа. Жителям Зеленограда предложили ответить на вопрос: «Чего, на ваш взгляд, не хватает в Зеленограде?» За трамвай высказались 45% проголосовавших, а 19% считают, что Зеленограду необходим зоопарк.

Электронное голосование проводится в трех избирательных округах, и Зеленоград показывает наибольшую активность. Всего в системе зарегистрировался 3401 избиратель, больше половины (1709 человек) — зеленоградцы. Зеленоград стал также лидером по явке, она составила 55%. Всего в Зеленограде проголосовало 924 человека.

Проблема транспортного сообщения с Москвой настолько острая, что выносить ее на тестовое голосование, которое ничего не решает, выглядело как издевательство. «Стыдно должно быть такие вопросы задавать», — ответили более половины участников опроса Zelenograd.ru. Но четверть опрошенных посчитала, что всё-таки есть вероятность, что к мнению зеленоградцев прислушаются. Так и произошло.

Впрочем, мы догадываемся, что ответит Собянин. Четыре года назад он назвал «легким метро в Зеленоград» запуск «Ласточек» от Крюково, но проезд на «Ласточке» в пять раз дороже, чем на метро. Сейчас «наземным метро» называют проект МЦД — Московских центральных диаметров, один из которых примерно в 2022 году запустят от Зеленограда по тем же рельсам, что и электрички. Тарифы пока неизвестны, но Собянин уже пообещал, что пересадка с МЦД на метро будет бесплатной. Но это не решит проблему — железная и автодороги перегружены уже сейчас.