Жители Зеленограда смогут проголосовать за кандидатов в Мосгордуму через интернет. С 24 июля по 4 сентября включительно в личном кабинете на сайте mos.ru принимают заявки на включение в реестр избирателей, которые смогут проголосовать через интернет 8 сентября. Рассказываем детали этого эксперимента.
Сначала нужно зарегистрироваться на mos.ru и полностью заполнить свой профиль в личном кабинете. Там должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации в Москве, СНИЛС, номер мобильного телефона. Ваш учетная запись должна иметь статус «полная» — для этого нужно подтвердить учетную запись в любом офисе «Мои документы» (МФЦ). При себе надо иметь паспорт.
Без этого никак, сообщает мэрия: «Только после проверки универсальным оператором центра госуслуг данных личного кабинета на портале mos.ru (включая номер телефона), документа удостоверяющего личность заявителя и личности самого заявителя, учётная запись на портале mos.ru получает статус „полной“».
Но прежде чем идти в МФЦ, проверьте статус своей учетной записи — возможно, она уже имеет статус «полная» из-за ваших прежних операций.
Заявку на включение в реестр электронных избирателей надо отправить из личного кабинета на mos.ru. На момент публикации этого материала (24 июля) найти нужную ссылку в личном кабинете не удалось. Но на неё можно перейти с общего сайта электронного голосования. Вот эта ссылка.
Впрочем, на момент публикации этого материала услуг была недоступна: «мы занимаемся обновлением и настройкой услуги, чтобы она работала ещё лучше и удобнее» было написан она mos.ru.
В день голосования 8 сентября необходимо зайти на mos.ru, открыть страницу голосования, получить на номер мобильного телефона, указанного в личном кабинете, sms с кодом подтверждения и ввести его — после этого бюллетень для голосования станет доступен. Дальше как обычно — поставить «галочку» напротив фамилии выбранного кандидата.
На голосование отводится пятнадцать минут. Если по истечении этого времени бюллетень останется пустым, проголосовать не удастся. «Избирательное право будет все равно считаться реализованным, так как бюллетень избирателю был выдан», поясняет мэрия.
Сложно сказать — законодательство для неё принимали в спешке, времени для тестирования было мало. Специалистам предложили взломать систему (обещали приз в 1,5 миллиона рублей), но сообщений об успешном взломе пока не было. Во время первого тестирования были сбой в работе систему, но второй прошел, кажется, успешно. Как сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, для тестирования зарегистрировалось более 4,5 тысяч человек, а явка составила почти 79% - гораздо выше, чем на обычных выборах.
Нарушение тайны голосования и подмена голоса избирателя внутри системы, по мнению разработчиков, исключены. Они сравнивают алгоритм анонимизации действий в системе электронного голосования с попыткой рассчитать трафик в метрополитене. Можно учесть всех пассажиров, которые заходят на станцию, и проверить их билеты, но предугадать, где пассажир сделает пересадку, где завершит поездку и выйдет в город, невозможно, поскольку зависит от планов и обстоятельств пассажира в конкретный момент времени. Так же работает машина анонимизации внутри электронного голосования: сотни прокси-серверов («станции пересадок пассажира») и случайный подбор маршрута, который никем не отслеживается и нигде не сохраняется.
От Зеленограда (избирательный округ №1) зарегистрированы пять кандидатов в депутаты Мосгордумы. Это пенсионер Ольга Жагина от партии «Коммунисты России», Вячеслав Милованов от ЛПДР, бухгалтер Светлана Никитушкина от партии «Справедливая Россия», предприниматель и муниципальный депутат Андрей Титов (самовыдвиженец) и Иван Ульянченко от КПРФ.
Зеленоградцы не обязаны голосовать через интернет, это добровольный выбор. Избирательные участки будут работать как обычно.
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