Как зарегистрироваться

Сначала нужно зарегистрироваться на mos.ru и полностью заполнить свой профиль в личном кабинете. Там должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации в Москве, СНИЛС, номер мобильного телефона. Ваш учетная запись должна иметь статус «полная» — для этого нужно подтвердить учетную запись в любом офисе «Мои документы» (МФЦ). При себе надо иметь паспорт.

Без этого никак, сообщает мэрия: «Только после проверки универсальным оператором центра госуслуг данных личного кабинета на портале mos.ru (включая номер телефона), документа удостоверяющего личность заявителя и личности самого заявителя, учётная запись на портале mos.ru получает статус „полной“».

Но прежде чем идти в МФЦ, проверьте статус своей учетной записи — возможно, она уже имеет статус «полная» из-за ваших прежних операций.

Заявку на включение в реестр электронных избирателей надо отправить из личного кабинета на mos.ru. На момент публикации этого материала (24 июля) найти нужную ссылку в личном кабинете не удалось. Но на неё можно перейти с общего сайта электронного голосования. Вот эта ссылка.

Впрочем, на момент публикации этого материала услуг была недоступна: «мы занимаемся обновлением и настройкой услуги, чтобы она работала ещё лучше и удобнее» было написан она mos.ru.