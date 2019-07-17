72 года, родилась в Краснодаре, живет в Зеленограде с 1997 года, пенсионер. Выдвинута партией «Коммунисты России». Это официальная информация.

Она дочь Раисы Хвостовой, участника войны, которая послужила прообразом скульптуры разведчице в сквере 15-го микрорайона. Жагина рассказывала о себе, что уже 20 лет работает старшей по подъезду, работает общественным советником и председателем спортивной комиссии совета ветеранов 15-го микрорайона.

В 2017 году баллотировалась в муниципальные депутаты района Крюково, получила триста голосов (семь процентов), заняв 18-е место.

«Коммунисты России», которые выдвинули Жагину, не являются парламентской партией, поэтому для регистрации кандидатом ей надо было собрать более пяти тысяч подписей зеленоградцев, что она, по данным Мосгоризбиркома, успешно сделала. Эта партия зарегистрировала больше всех кандидатов в МГД среди других непарламентских партий.

Политик Алексей Навальный заявил, что кандидатов от «Коммунистов России» регистрировали с помощью административного ресурса, чтобы оттянуть голоса у кандидатов от КПРФ.