В выборах депутата Московской городской думы (МГД) от Зеленограда будут участвовать пять человек. Публикуем список и краткие сведения о зарегистрированных кандидатах.
72 года, родилась в Краснодаре, живет в Зеленограде с 1997 года, пенсионер. Выдвинута партией «Коммунисты России». Это официальная информация.
Она дочь Раисы Хвостовой, участника войны, которая послужила прообразом скульптуры разведчице в сквере 15-го микрорайона. Жагина рассказывала о себе, что уже 20 лет работает старшей по подъезду, работает общественным советником и председателем спортивной комиссии совета ветеранов 15-го микрорайона.
В 2017 году баллотировалась в муниципальные депутаты района Крюково, получила триста голосов (семь процентов), заняв 18-е место.
«Коммунисты России», которые выдвинули Жагину, не являются парламентской партией, поэтому для регистрации кандидатом ей надо было собрать более пяти тысяч подписей зеленоградцев, что она, по данным Мосгоризбиркома, успешно сделала. Эта партия зарегистрировала больше всех кандидатов в МГД среди других непарламентских партий.
Политик Алексей Навальный заявил, что кандидатов от «Коммунистов России» регистрировали с помощью административного ресурса, чтобы оттянуть голоса у кандидатов от КПРФ.
42 года, родился в Узбекистане, живет в Андреевке, не работает. Выдвинут партией ЛДПР. Это официальная информация. В начале года стал координатором ЛДПР по Зеленограду.
54 года, родилась в Москве, живет в Зеленограде, работает главным бухгалтером мебельной фабрики «Бобр», окончила МИЭТ. Выдвинута партией «Справедливая Россия». Это официальная информация. Семь лет назад учредила компанию по подбору персонала «Пипл нетворк».
52 года, родился и живет в Зеленограде, работает генеральным директором компании «МТ-Модуль», депутат района Силино. Самовыдвиженец. Это официальная информация.
Компания Титова работает с 1994 года, сейчас находится в Солнечногорске, производит металло-сетчатое торговое оборудование и фурнитуру для мебельной промышленности.
С 2012 года Титов — депутат района Силино. В муниципальное собрание оба раза избирался как независимый кандидат. Сейчас — единственный независимый муниципальный депутат в Зеленограде (остальные от «Единой России»). В 2014 году пытался зарегистрироваться кандидатом в Мосгордуму, но не собрал подписи.
На нынешние выборы «Единая Россия» не выдвинула ни одного кандидата, но считается, что в каждом избирательном округе ее представитель идет как самовыдвиженец. В начале года появилась информация, что такой кандидат «от власти» как раз Титов. Сам он это опровергает.
33 года, родился в Алабушево, живет в Зеленограде, работает консультантом в компании «ДК Холдинг». Выдвинут партией КПРФ. Это официальная информация.
С 2013 года Ульянченко — депутат в Андреевке. В ноябре прошлого года его выбрали главой Андреевки, но сейчас поселение утратило самостоятельность, и совет депутатов ликвидировали.
Голосование на выборах депутатов Московской городской думы пройдет 8 сентября.
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