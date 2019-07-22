Для участия в проверка системы электронного голосования в личном кабинете mos.ru необходимо указать свои паспортные данные, номер СНИЛС, номер мобильного телефона и записаться на тестирование. Сама репетиция голосования пройдёт 23 июля с 08:00 до 20:00, сообщает сайт мэра Москвы.

Кроме того, любой желающий программист или специалист по информационной безопасности может попробовать взломать систему. Для этого нужно заполнить заявление и отправить его по адресу support-vybory@mos.ru. В ответ заявителю будет отправлено письмо с учётными данными для доступа в тестовую среду. Код смарт-контрактов блокчейн-сети электронного голосования размещён на сервисе GitHub. Кроме того, желающим предлагается протестировать алгоритмы шифрования. На попытку взлома зашифрованных голосов «избирателей» хакерам отводится 12 часов. В Департаменте информационных технологий Москвы отмечают, что открытое тестирование позволит выявить уязвимые места системы и повысит уровень информационной безопасности во время проведения голосования.

Тем, кому удастся взломать систему электронного голосования, предложено вознаграждение. Как ранее сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, размер вознаграждения составляет 1,5 миллиона рублей.

Эксперимент по электронному голосованию на выборах в Московскую городскую думу пройдёт 8 сентября в трех избирательных округах: № 1 (все районы Зеленограда), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Для участия в эксперименте и волеизъявления с помощью компьютера, планшета или смартфона жителям Зеленограда необходимо с 24 июля по 4 сентября подать заявление через свой личный кабинет на портале mos.ru.