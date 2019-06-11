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Зеленоград выбрали для проведения электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы 11.06.2019 ZELENOGRAD.RU

83% участников опроса из Зеленограда проголосовали за эксперимент — интернет-голосование за кандидата в депутаты Мосгордумы 8 сентября. Это самый высокий процент «за» по Москве. Теперь онлайн-выборы должен утвердить Мосгоризбирком.

Голосование за онлайн-выборы проходило на портале «Активный гражданин» с 3 по 9 июня. Участвовать в нём могли только пользователи, зарегистрированные на портале мэрии mos.ru с указанными в профиле адресом регистрации в Москве и паспортными данными. Для участия в других голосованиях на портале «Активный гражданин» — например, по поводу благоустройства в своем районе, — таких персональных данных не требуется.

В Зеленограде за эксперимент проголосовало 83% жителей, 11% против, 6% - «еще не решили». В голосовании приняло участие 424 человека. В двух других округах, где пройдёт эксперимент, «за» него чуть меньшая доля: 80% в районах Бибирево, Лианозово и Северном; 77% - в Центральном и Южном Чертаново — 77%, сообщил зампред столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов. По словам руководителя технической рабочей группы по электронному голосованию Артема Костырко, более 70% из тех, кто проголосовал за эксперимент — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, и почти поровну мужчин и женщин.

Теперь палата отправит в Московскую городскую избирательную комиссию письмо с просьбой включить в эксперимент по электронному голосованию эти избирательные округа. Мосгоризбирком намерен утвердить итоги голосования 13 июня. Принимать заявления от избирателей на участие в электронном голосовании начнут в 20-х числах июля. Экспериментальное дистанционное голосование пройдёт одновременно с обычным голосованием на избирательных участках. Его порядок утвержден федеральным законом №103 от 29 мая 2019 года.

Технические и политические проблемы такого голосования еще предстоит решить. Нужно обеспечить тайну электронного голосования, защиту от хакерских атак, а также найти механизмы, исключающие давление на избирателей и фальсификации при голосовании и подведении итогов выборов.

Электронное голосование в Москве, если оно и состоится, будет лишь небольшим экспериментом. Однако в некоторых странах голосование через интернет уже важная часть выборов. Наиболее развита эта возможность в Эстонии. Например, на последних выборах в эстонский парламент электронным голосованием воспользовались почти 40 процентов избирателей.

Выборы депутатов Мосгордумы пройдут 8 сентября. 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборов по партийным спискам не будет. Общественная палата Москвы объявила свой набор наблюдателей за ходом выборов. Желающие могут подать заявку на сайте korpusmos.ru.

Как вы думаете, зачем нужно электронное голосование?
Это удобно, больше людей сможет проголосовать
Это инструмент для фальсификаций
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 6 человек
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