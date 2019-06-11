83% участников опроса из Зеленограда проголосовали за эксперимент — интернет-голосование за кандидата в депутаты Мосгордумы 8 сентября. Это самый высокий процент «за» по Москве. Теперь онлайн-выборы должен утвердить Мосгоризбирком.

Голосование за онлайн-выборы проходило на портале «Активный гражданин» с 3 по 9 июня. Участвовать в нём могли только пользователи, зарегистрированные на портале мэрии mos.ru с указанными в профиле адресом регистрации в Москве и паспортными данными. Для участия в других голосованиях на портале «Активный гражданин» — например, по поводу благоустройства в своем районе, — таких персональных данных не требуется.

В Зеленограде за эксперимент проголосовало 83% жителей, 11% против, 6% - «еще не решили». В голосовании приняло участие 424 человека. В двух других округах, где пройдёт эксперимент, «за» него чуть меньшая доля: 80% в районах Бибирево, Лианозово и Северном; 77% - в Центральном и Южном Чертаново — 77%, сообщил зампред столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов. По словам руководителя технической рабочей группы по электронному голосованию Артема Костырко, более 70% из тех, кто проголосовал за эксперимент — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, и почти поровну мужчин и женщин.

Теперь палата отправит в Московскую городскую избирательную комиссию письмо с просьбой включить в эксперимент по электронному голосованию эти избирательные округа. Мосгоризбирком намерен утвердить итоги голосования 13 июня. Принимать заявления от избирателей на участие в электронном голосовании начнут в 20-х числах июля. Экспериментальное дистанционное голосование пройдёт одновременно с обычным голосованием на избирательных участках. Его порядок утвержден федеральным законом №103 от 29 мая 2019 года.

Технические и политические проблемы такого голосования еще предстоит решить. Нужно обеспечить тайну электронного голосования, защиту от хакерских атак, а также найти механизмы, исключающие давление на избирателей и фальсификации при голосовании и подведении итогов выборов.

Электронное голосование в Москве, если оно и состоится, будет лишь небольшим экспериментом. Однако в некоторых странах голосование через интернет уже важная часть выборов. Наиболее развита эта возможность в Эстонии. Например, на последних выборах в эстонский парламент электронным голосованием воспользовались почти 40 процентов избирателей.

Выборы депутатов Мосгордумы пройдут 8 сентября. 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборов по партийным спискам не будет. Общественная палата Москвы объявила свой набор наблюдателей за ходом выборов. Желающие могут подать заявку на сайте korpusmos.ru.