1 комментарий
На выборах в Мосгордуму может появиться возможность голосования через интернет 03.03.2019 ZELENOGRAD.RU

На некоторых избирательных участках на сентябрьских выборах в Московскую городскую думу может появиться возможность электронного голосования — через интернет. Законопроект об этом внесен в Государственную думу в конце февраля. О желании голосовать через интернет, избиратель должен заявить через портал госуслуг не позднее, чем за три дня до дня голосования.

Технические и политические проблемы такого голосования еще предстоит решить. Нужно обеспечить тайну электронного голосования, защиту от хакерских атак, а также найти механизмы, исключающие давление на избирателей и фальсификации при голосовании и подведении итогов выборов.

Электронное голосование в Москве, если оно и состоится, будет лишь небольшим экспериментом. Однако в некоторых странах голосование через интернет уже важная часть выборов. Наиболее развита эта возможность в Эстонии. Например, на последних выборах в эстонский парламент электронным голосованием воспользовались почти 40 процентов избирателей.

На каких участках пройдет этот эксперимент в Москве, пока неизвестно. Это определит Мосгоризбирком. Один из инициаторов эксперимента, член общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предлагает провести электронное голосование в трех округах: в Центральном, в одном округе с промышленными предприятиями и в одном спальном округе.

Готовы ли вы участвовать в эксперименте по электронному голосованию, если такие участки будут в Зеленограде?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 79 человек
 Реклама
Обсуждение
Александр Киселев
Вчера, 21:43
Если на избирательном участке можно проверить количество бюллетеней, то через интернет, вряд ли. http://www.pravda-tv.ru/2012/03/03/12474/sistema-gas-vy-bory-lohotron-ili-matri
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

8 марта
скидка 10% на всё!

 Реклама
Реклама
Весна! Обновляйтесь!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама