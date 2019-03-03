На некоторых избирательных участках на сентябрьских выборах в Московскую городскую думу может появиться возможность электронного голосования — через интернет. Законопроект об этом внесен в Государственную думу в конце февраля. О желании голосовать через интернет, избиратель должен заявить через портал госуслуг не позднее, чем за три дня до дня голосования.

Технические и политические проблемы такого голосования еще предстоит решить. Нужно обеспечить тайну электронного голосования, защиту от хакерских атак, а также найти механизмы, исключающие давление на избирателей и фальсификации при голосовании и подведении итогов выборов.

Электронное голосование в Москве, если оно и состоится, будет лишь небольшим экспериментом. Однако в некоторых странах голосование через интернет уже важная часть выборов. Наиболее развита эта возможность в Эстонии. Например, на последних выборах в эстонский парламент электронным голосованием воспользовались почти 40 процентов избирателей.

На каких участках пройдет этот эксперимент в Москве, пока неизвестно. Это определит Мосгоризбирком. Один из инициаторов эксперимента, член общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предлагает провести электронное голосование в трех округах: в Центральном, в одном округе с промышленными предприятиями и в одном спальном округе.