На очередное тестирование системы электронного голосования, которая будет опробована в Зеленограде на выборах в Мосгордуму, вынесен настолько важный для жителей нашего города вопрос, что ничего не значащие итоги голосования выглядят издевательством.
Зеленоградцам предложат ответить на вопрос «Чего, на ваш взгляд, не хватает в Зеленограде?» со следующими вариантами ответов: отдельная ветка скоростного трамвая с пересадкой на метро, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, велосипедные и роликовые дорожки, многоуровневые парковки, зоопарк и пешеходная зона в старой части города.
С учетом того, что это голосование ничего не решает, а нужно просто для тестирования системы, вариант ответа про скоростной трамвай с пересадкой на метро выглядит изощренным издевательством — ведь первое обещание построить метро в Зеленоград давал ещё Хрущев 60 лет назад. Так что победитель тестового голосования предопределен. А на сайте mos.ru пункт про скоростной трамвай даже выделен пожирней, чтобы никто не ошибся, за какого «кандидата» отдать свой электронный голос.
Тестирование необходимо не для принятия решения о строительстве, а для выявления возможных недостатков системы, сообщает департамент информационных технологий. Кроме того, оно поможет убедиться в удобстве интерфейса. Предыдущий этап тестирования состоялся 23 июля. Тогда «решали», что делать с бездомными животными. В нём приняли участие более трёх тысяч человек. Явка составила почти 80% (это много).
Для участия в тестировании системы электронного голосования в личном кабинете mos.ru необходимо указать свои паспортные данные, номер СНИЛС, номер мобильного телефона и записаться на тестирование. Тем, кто это уже сделал, повторно регистрироваться не нужно. Сама репетиция голосования пройдёт 21 августа с 08:00 до 20:00, сообщает сайт мэра Москвы.
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