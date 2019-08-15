На очередное тестирование системы электронного голосования, которая будет опробована в Зеленограде на выборах в Мосгордуму, вынесен настолько важный для жителей нашего города вопрос, что ничего не значащие итоги голосования выглядят издевательством.

Зеленоградцам предложат ответить на вопрос «Чего, на ваш взгляд, не хватает в Зеленограде?» со следующими вариантами ответов: отдельная ветка скоростного трамвая с пересадкой на метро, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, велосипедные и роликовые дорожки, многоуровневые парковки, зоопарк и пешеходная зона в старой части города.

С учетом того, что это голосование ничего не решает, а нужно просто для тестирования системы, вариант ответа про скоростной трамвай с пересадкой на метро выглядит изощренным издевательством — ведь первое обещание построить метро в Зеленоград давал ещё Хрущев 60 лет назад. Так что победитель тестового голосования предопределен. А на сайте mos.ru пункт про скоростной трамвай даже выделен пожирней, чтобы никто не ошибся, за какого «кандидата» отдать свой электронный голос.