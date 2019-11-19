Одним из предвыборных обещаний Титова было субсидирование стоимости проезда по трассе М-11 для тех жителей Зеленограда, которые работают в Москве. Сейчас в Мосгордуме обсуждается бюджет на следующий год — «Зеленоград.ру» спросил депутата, удалось ли убедить пролоббировать выделение денег. Оказалось, необходимые для этого расчеты еще не проведены, поэтому ждать льгот раньше 2021 года не стоит.

Сразу после избрания в интервью «Зеленоград.ру» он уточнил, что «большую компенсацию из бюджета» получат те, кто зарегистрирован в Зеленограде и официально работает в Москве. Он предлагал снизить стоимость поездки до 100 рублей вместо примерно 400, чтобы разницу при этом оплачивал бюджет. По его мнению, это решение заодно позволит разгрузить Ленинградку, потому что водители перейдут с нее на платную трассу. «Я не могу говорить за все сорок четыре депутата, которые будут в том числе принимать это решение. Но будет справедливо и правильно, если мне удастся доказать, что мы такие же москвичи и лучше компенсировать лишние 10—15 миллионов из бюджета Москвы, — сказал Титов.

Однако выяснилось, что доказать это пока не удалось. «Для этого нужна подготовительная работа, нельзя просто сказать «дайте»: [вам в ответ скажут] покажите цифры, покажите этих зеленоградцев, которые ездят в Москву, — сколько они приносят в бюджет? — приводит слова Титова его пресс-служба. Он добавил, что через фракции «Единая Россия» и «Моя Москва» будет лоббировать интересы зеленоградцев и в следующий бюджет планировать подготовку той суммы, которую он согласует с М-11. Таким образом, льгота может появиться только в бюджете на 2021 год, и раньше ждать снижения стоимости проезда жителям Зеленограда не стоит.