Напомним о чем речь — в понедельник ГИБДД начало эвакуировать машины, припаркованные на тротуаре Центрального проспекта. На тротуаре парковаться по закону нельзя, но все уже привыкли, потому что много лет ни ГИБДД, ни депутаты, ни префектура не обращали на это внимания.



Титов попросил всех, кто хочет высказаться по этой проблеме, отправлять предложения «по всем официальным каналам». Из официальных каналов известна только его приемная в префектуре (Центральный проспект, дом 1, кабинет 315, телефон +7-495-957-98-41), поэтому пишите прямо сюда, в комментарии.

44% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, считают, нужно остановить эвакуацию и решить вопрос с парковками.