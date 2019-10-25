Депутат от Зеленограда в Мосгордуме Андрей Титов заявил о том, надо подумать над дополнительными парковочными местами на Центральном проспекте.
«Ситуация [с эвакуацией машин с тротуаров] вызвала широкий резонанс, — сказал Титов. — Здесь ситуация, когда в любом случае не получится угодить всем. Сейчас ведем диалог с префектурой. Хочется учесть мнение жителей. Возможно, есть необходимость организации дополнительных парковочных мест на проспекте. Чтобы решить, где лучше разместить паркинг, около „Дома быта“ или в другом месте, нужно проделать совместную работу жителей и органов власти».
Напомним о чем речь — в понедельник ГИБДД начало эвакуировать машины, припаркованные на тротуаре Центрального проспекта. На тротуаре парковаться по закону нельзя, но все уже привыкли, потому что много лет ни ГИБДД, ни депутаты, ни префектура не обращали на это внимания.
Титов попросил всех, кто хочет высказаться по этой проблеме, отправлять предложения «по всем официальным каналам». Из официальных каналов известна только его приемная в префектуре (Центральный проспект, дом 1, кабинет 315, телефон +7-495-957-98-41), поэтому пишите прямо сюда, в комментарии.
44% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, считают, нужно остановить эвакуацию и решить вопрос с парковками.