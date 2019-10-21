Непонятно, почему не перегорожены въезды на тротуар через пешеходные переходы. Если нужно оставить проезд для уборочной или спецтехники, то для этого есть болларды — ограничительные столбики, автоматически сдвигающиеся под землю. Возможно, ограждение с этой стороны ещё сделают — тогда и эвакуация станет излишней.

Насколько эффективной была первая зачистка, непонятно. Сколько машин эвакуировали, пока неизвестно. Когда будет следующий рейд, полиция не сообщает.