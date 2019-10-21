Итог первой зачистки от машин пешеходной зоны Центрального проспекта. Фоторепортаж 21.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградская автоинспекция объявила, что с понедельника начнет эвакуацию машин, припаркованных на пешеходной зоне Центрального проспекта. Машины парковались на тротуарах многие годы, но после реконструкции Центрального проспекта власти решили в очередной раз навести там порядок. Действительно, с утра на Центральном проспекте появились эвакуаторы в сопровождении инспекторов ДПС. А вечером корреспондент «Зеленоград.ру» проверил результат первой зачистки (полиция обещала проводить такие рейды постоянно).

Непонятно, почему не перегорожены въезды на тротуар через пешеходные переходы. Если нужно оставить проезд для уборочной или спецтехники, то для этого есть болларды — ограничительные столбики, автоматически сдвигающиеся под землю. Возможно, ограждение с этой стороны ещё сделают — тогда и эвакуация станет излишней.

Насколько эффективной была первая зачистка, непонятно. Сколько машин эвакуировали, пока неизвестно. Когда будет следующий рейд, полиция не сообщает.

Как очистить тротуары Центрального проспекта от машин?
Продолжать эвакуацию
Поставить столбики
Стоп! Оставьте место для парковки
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