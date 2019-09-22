— Я не знаю, какие будут еще фракции, но сейчас я вошел в эту фракцию — «Единая Россия». Но без членства в партии. Потому что я пока не вижу ни одной более реальной силы, которая не пытается остановить паровоз развития города Москвы, не ставить палки в колеса. Все остальные пытаются.

Я не хотел в эту фракцию входить сразу, но в течение первого заседания Мосгордумы я определился, что мне точно не с коммунистами. Хотя среди коммунистов есть очень много правильных и умных депутатов, но там есть и оголтелые, которые портят всю картину. Я не могу войти в другие две фракции, которые там есть. И в любой момент я могу перейти в другую фракцию.

Вступать в партию «Единая Россия» я не собираюсь. Меня давно уговаривали туда вступить. Первый раз предложение поступило в 2012 году. Я отказался. Потом в 2013 году — тоже отказался. В тоже году предложили вступить в партию «Гражданская Платформа». Я ездил в штаб к Прохорову. Отказался. В 2015 году — в «Партию Роста». Я тоже ездил в штаб к ним. Тоже отказался.

В 2017 году поступило предложение от КПРФ. И я знаю, что, когда я баллотировался в муниципальные депутаты в Силино, очень многие члены КПРФ голосовали за четверых своих и за меня, зная, что я беспартийный, и нарушая таким образом свою политическую установку. Но они ко мне подходили и говорили, что, Андрей, мы за тебя проголосуем, потому что мы тебя просто знаем.

Последнее очень активное предложение было в «Справедливую Россию» — ровно год назад, после выборов мэра. Предлагали конкретно, чтобы я стал кандидатом в 2019 году на выборах в Мосгордуму и не надо было собирать подписи. И тогда я тоже отказался.