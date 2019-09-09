С перевесом менее пяти процентов голосов Андрей Титов выиграл выборы и стал депутатом Московской городской думы от Зеленограда. Второе места занял Иван Ульянченко, получивший на 1971 голос меньше.

На выборы пришли 41704 человека — это 24 процента от числа избирателей. За Андрея Титова проголосовало почти 39 процентов (16136 человек), за Ивана Ульянченко 34 процента (14165 человек). Остальные кандидаты значительно отстали и набрали суммарно меньше десяти тысяч голосов, чуть более трех тысяч голосов каждый.

На 47 участках Ульянченко даже обошел Титова, а в районе Крюково таких участков большинство (29). Более 900 голосов принесло Титову электронное голосование, во время которого произошёл сбой. Впрочем, Ульянченко из-за сбоя мог потерять максимум 465 голосов — этого мало для изменения ситуации.