С перевесом менее пяти процентов голосов Андрей Титов выиграл выборы и стал депутатом Московской городской думы от Зеленограда. Второе места занял Иван Ульянченко, получивший на 1971 голос меньше.
На выборы пришли 41704 человека — это 24 процента от числа избирателей. За Андрея Титова проголосовало почти 39 процентов (16136 человек), за Ивана Ульянченко 34 процента (14165 человек). Остальные кандидаты значительно отстали и набрали суммарно меньше десяти тысяч голосов, чуть более трех тысяч голосов каждый.
На 47 участках Ульянченко даже обошел Титова, а в районе Крюково таких участков большинство (29). Более 900 голосов принесло Титову электронное голосование, во время которого произошёл сбой. Впрочем, Ульянченко из-за сбоя мог потерять максимум 465 голосов — этого мало для изменения ситуации.
Иван Ульянченко баллотировался от КПРФ, а Андрей Титов шел самовыдвиженцем. Впрочем, нет никаких сомнений, что Титов поддерживается действующей администрацией. Таким образом можно понять, что изменилось по сравнению с прошлыми выборами в Мосгордуму в 2014 году.
Депутатов, поддержанных действующей администрацией, в новом составе Мосгордумы станет значительно меньше. Но всё же, получив 24 места из 45 они сохранят большинство, пусть и незначительное.
14 мест получат кандидаты от КПРФ, 4 — от «Яблока», 3 — от «Справедливой России».
Титов Андрей Михайлович, 52 года, родился и живет в Зеленограде, работает генеральным директором компании «МТ-Модуль», депутат района Силино.
С 2012 года Титов — депутат района Силино. В муниципальное собрание оба раза избирался как независимый кандидат. Сейчас — единственный независимый муниципальный депутат в Зеленограде (остальные от «Единой России»). В 2014 году пытался зарегистрироваться кандидатом в Мосгордуму, но не собрал подписи.
Компания Титова работает с 1994 года, сейчас находится в Солнечногорске, производит металло-сетчатое торговое оборудование и фурнитуру для мебельной промышленности.
Во время избирательной кампании Титов предпочел общаться с жителями на улице, миную средства массовой информации. Поэтому о его программе известно мало. Вот, что он обещает:
- Снижение стоимости проезда по платной дороге М11 для автомобилистов Зеленограда.
- Увеличение количества автобусов и электричек до Москвы и обратно, создание гибкой системы тарифов для зеленоградцев.
- Строительство новых путепроводов для улучшения транспортной ситуации в городе.
- Увеличение количества парковочных мест на территории Зеленограда.
- Сохранение экологического баланса в нашем родном Зеленограде. Не допустить строительства вредных производств и мусорных полигонов в непосредственной близости к нашему городу.
- Добиться оперативного решения по реконструкции бывшего здания роддома для размещения там детской больницы Зеленограда.
- Качественное обновление медицинского оборудования в лечебных учреждениях Зеленограда.
- Строительство детской поликлиники в 19-м микрорайоне.
- Решение вопроса, чтобы поликлиники Зеленограда не задыхались от наплыва жителей Солнечногорского округа, которых хотят закрепить за нашими лечебными заведениями.
- Развитие проекта по комплексному благоустройству дворов и лесопарковых территорий Зеленограда.Завершение строительства футбольного стадиона в 9-м микрорайоне.
- Установка металлических велопарковок рядом с многоквартирными домами.
- Контроль за ходом реновации в Зеленограде, защита прав ее участников.
- Решение вопроса по возобновлению незавершенного строительства аквапарка, с учетом мнения зеленоградцев по использованию этого «долгостроя».
- Разработка и реализация программы по созданию новых, высокооплачиваемых рабочих мест для зеленоградцев на базе особой экономической зоны в Алабушево.
- Реализация программ по здоровому, активному образу жизни; борьба с табакокурением, установка около подъездов табличек «Не курить!».
- Разработать и внедрить меры по усилению безопасности и охраны правопорядка в подъездах, дворах, скверах, парках.
- Открытие центров социального обеспечения в каждом районе Зеленограда.
- Установка памятника участникам локальных конфликтов совместно с ветеранами боевых действий РОО «Рубеж».
Также в его программе несколько частных задач, которые он собрал на встречах с жителями.
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