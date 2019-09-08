Хотели бы вы, чтобы в будущем на выборах снова было электронное голосование?
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Проголосовали 42 человека
Стали известны результаты электронного голосование на выборах в Мосгордуму от Зеленограда.
Первое место набрал самовыдвиженец Андрей Титов. Он получил 53% голосов (1923 человека).
На втором месте — Иван Ульянченко от КПРФ. Он получил 29% (1058 голосов).
За ними следуют Светлана Никитушкина («Справедливая Россия») — 7%, Вячеслав Милованов (ЛДПР) — 6%, и Ольга Жагина («Коммунисты России») — 5%.«Очень много вопросов у людей, — прокомментировал итоги электронного голосования Иван Ульянченко. — В пятницу многих исключили [из реестра электронного голосования] без объяснения. На их запросы, ответы так и не пришли. Сказали только „приходите и голосуйте физически“. Потом система „слетала“ пару раз, за сегодня — такого раньше не было. И многие так и не могли в конечном итоге проголосовать».
Несколько часов голосование было недоступно из-за технического сбоя.
В редакцию Zelenograd.ru поступило несколько сообщений о том, что работников бюджетных учреждений заставляли регистрироваться для участия в электронном голосовании.
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