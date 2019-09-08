Стали известны результаты электронного голосование на выборах в Мосгордуму от Зеленограда.

Первое место набрал самовыдвиженец Андрей Титов. Он получил 53% голосов (1923 человека).

На втором месте — Иван Ульянченко от КПРФ. Он получил 29% (1058 голосов).

За ними следуют Светлана Никитушкина («Справедливая Россия») — 7%, Вячеслав Милованов (ЛДПР) — 6%, и Ольга Жагина («Коммунисты России») — 5%.

«Очень много вопросов у людей, — прокомментировал итоги электронного голосования Иван Ульянченко. — В пятницу многих исключили [из реестра электронного голосования] без объяснения. На их запросы, ответы так и не пришли. Сказали только „приходите и голосуйте физически“. Потом система „слетала“ пару раз, за сегодня — такого раньше не было. И многие так и не могли в конечном итоге проголосовать».Всего в электронном голосовании (УИК 5001) участвовали 4099 человек. Их них получили бюллетени 3803 (явка почти 93%), а проголосовали в итоге 3634 человека. Данных по другим участкам на момент публикации не было.Ульянченко отметил, что на обычных участках он с Титовым идет «плюс-минус рядом, а тут провал в 900 голосов, поэтому ждем результат обычных участков». Он также отметил, что, возможно, будет через суд добиваться отмены результатов электронного голосования.