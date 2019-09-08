На электронном голосовании на выборах в Мосгордуму произошел сбой 08.09.2019 ZELENOGRAD.RU

Массовые сообщение о невозможности проголосовать электронно на выборах в Мосгордуму начали поступать в редакцию Zelenograd.ru около 10 утра. К этому времени в электронном голосовании успело принять участие 39% от зарегистрированных избирателей.

Система выдавала сообщения вроде «По техническим причинам сервис недоступен» или «В настоящий момент услуга недоступна». Дозвониться на горячую линию +7-495-539-56-56 было невозможно.

Пользователям электронного голосования на телефоны пришло сообщение «В настоящий момент наблюдаются временные технические сложности. Вы сможете проголосовать позднее».

Тем, кому все-таки удалось получить электронный бюллетень и поставить отметку, система всё равно выдала ошибку.

Около 11:30 радио «Эхо Москвы» со ссылкой на агентство ТАСС сообщило, что сбой устранен. Причина — проблема в оборудовании, которое отвечает за шифрование бюллетеней. В департаменте информационных технологий столицы говорят, что все голоса учтут, поскольку подобные нештатные ситуации были успешно отработаны на тестировании.

Однако наши читатели сообщают, что и спустя полчаса после заявлений о решении проблемы не могут проголосовать. Только примерно к 12:30 начали поступать массовые сообщения от зеленоградских участников, что электронное голосование снова заработало. Кандидат от КПРФ Ульянченко сообщил, что поехал «разбираться» на участок 5001 в 23-м микрорайоне, который отвечает за электронное голосование в Зеленограде.

Всего для участие в электронном голосовании из Зелегзарегистрировалось 4098 человек.

Можно ли доверять результатам голосования после этого сбоя?
Да
Нет
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Проголосовали 138 человек
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