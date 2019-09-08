Около 11:30 радио «Эхо Москвы» со ссылкой на агентство ТАСС сообщило, что сбой устранен. Причина — проблема в оборудовании, которое отвечает за шифрование бюллетеней. В департаменте информационных технологий столицы говорят, что все голоса учтут, поскольку подобные нештатные ситуации были успешно отработаны на тестировании.

Однако наши читатели сообщают, что и спустя полчаса после заявлений о решении проблемы не могут проголосовать. Только примерно к 12:30 начали поступать массовые сообщения от зеленоградских участников, что электронное голосование снова заработало. Кандидат от КПРФ Ульянченко сообщил, что поехал «разбираться» на участок 5001 в 23-м микрорайоне, который отвечает за электронное голосование в Зеленограде.

Всего для участие в электронном голосовании из Зелегзарегистрировалось 4098 человек.