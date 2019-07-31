Министерство обороны предложило построить новый аэропорт для лоукостеров (низкобюджетных авиакомпаний) на территории военного аэродрома Клин-5. Аэропорт планируют связать с будущей высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва — Санкт-Петербург.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны и администрации Клина. Военный аэродром находится в 65 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе на границе Московской и Тверской областей и в 10 километрах от пригородной станции Клин. До аэродрома можно доехать на автомобиле по Ленинградке и платной трассе М-11. Сейчас электричка от Зеленограда до Клина идёт от 30 минут до часа, а дорога на машине займёт около часа.

Строительство инфраструктуры для нового аэропорта планируется увязать с высокоскоростной железнодорожной магистралью (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, создав транспортный хаб. Поезду предлагается сделать остановку в Клину для пассажиров этого аэропорта, чтобы они могли легко добраться из Москвы или Петербурга. ВСМ сейчас на этапе технико-экономического обоснования проекта. Маршрут магистрали, в том числе на участке Москва — Тверь, обещают определить до конца года.

Шесть лет назад власти уже заявляли о намерении построить новый международный аэропорт на месте военного аэродрома в Клину. Предлагалось перевести туда чартерные рейсы из московских аэровокзалов или сделать новый аэропорт точкой пересадки для транзитных пассажиров. Необходимость строительства обосновывалась угрозой транспортного коллапса на московском авиаузле — из-за дефицита финансирования, роста объемов авиаперевозок, перегруженности неба над Москвой.

В качестве инвестора для нового лоукост-аэропорта может быть привлечена компания «Базэл Аэро» Олега Дерипаски, управляющая аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы. Реализовать проект со строительством лоукост-аэропорта в Клину и привлечь в него авиакомпании крайне сложно, считает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Аэропорт Жуковский в Подмосковье, построенный в 2016 году, уже состоялся как международный аэропорт, и ниша за пределами „большой тройки“ (Шереметьево, Домодедово, Внуково) закрыта», — подчеркнул он. По его словам, привлечь инвестора в проект в Клину практически невозможно из-за высоких рисков: высокая конкуренция с аэропортами московского авиационного узла, удаленность, отсутствие привлекательных условий для авиакомпаний. Если проект получится реализовать, на поиск инвестора, проектирование и строительство может уйти от пяти до семи лет.



Аэропорт в Клину будет крайне дорогостоящим проектом, сказал «Коммерсанту» главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: «Надо все-таки просчитывать экономическую целесообразность. Клин — это достаточно далеко от Москвы, а добираться по Ленинградскому шоссе через многочисленные пробки долго и сложно, — считает Гусаров. — Человек, который полетит в аэропорт, очевидно, не будет иметь возможности пересесть на рейсы другой авиакомпании и улететь из Москвы куда-нибудь на курорт. Он исключительно для чартерных перевозок».