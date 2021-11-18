Однако окружная дорога не решила проблем пересечения товарных, дальних и пригородных поездов. «Причины этого заключаются, главным образом, в крайне неудачном устройстве станций и соединительных ветвей, а также в отсутствии вблизи окружной дороги подходящих мест для развития сортировочных станций и примыкающих дорог» , — писал инженер Лев Бернацкий (брошюра «Москва будущего. Пути и средства сообщения», 1922 год).

Поезда дальнего следования делятся на сквозные (транзитные) и тупиковые. Сквозные переходят с одной радиальной линии на другую с короткой остановкой в Москве. Тупиковые заканчивают свой путь на вокзале в Москве. Анализируя их движение, Бернацкий отмечает, что сквозное движение с севера на юг и обратно, с проездом через соединительную Курско-Николаевскую ветвь и остановками на Каланчевской площади и Курском вокзале, неплохо организовано — стоянка небольшая, нет лишних задержек и маневров поездов. А поезда с Казанской па Николаевскую дорогу и обратно «подвергались весьма сложным операциям при передаче, так что пассажиры теряли много лишнего времени, а работа дорог осложнялась до чрезвычайности». В еще худшем положении тупиковые поезда. С одной стороны, «большое количество пассажиров, переезжающего с вокзала на вокзал, должно путешествовать очень часто, чуть не через всю Москву (например, с вокзалов Каланчевской площади на Александровский или с Виндавского на Павелецкий). С другой — «многие вокзалы настолько удалены от центра города, что для большинства населения сообщение с ними оказывается затруднительным».

Бернацкий предлагал пропускать поезда дальнего следования по двум московским диаметрам. Диаметр в простейшем виде — это одна ветка, соединяющая все дороги узла, проходящая недалеко от центра города и имеющая несколько остановок для поездов. Основы для связи диаметров уже имелись — Курско-Николаевская и Алексеевская соединительные ветки. Их надо было лишь немного переделать.

Для пригородных поездов предлагались глубокие вводы — продление железнодорожных линий в центр города — и те же диаметры. «Пригородное движение на дорогах: Курской, Нижегородской, Северной, Николаевской, Казанской и Александровской должно производиться по вышеуказанным диаметрам. Эти дороги сводятся в парные группы, поезда которых должны проходить от концевого пункта одной дороги до концевого пункта другой, останавливаясь на московских станциях лишь как на промежуточных. Например, поезда парной группы „Курская-Николаевская дороги“ идут от Подольска до Крюкова и обратно. Такой способ крайне удобен и для дорог, и для города, так как все технические устройства пригородного движения совершенно выносятся из Москвы и этим освобождают всю площадь, занятую ими».

Спустя 95 лет проект диаметра Крюково — Подольск рассматривался, как один из вариантов, но от его реализации отказались.

В 1930-х было несколько проектов, где упоминались диаметры. Например, предлагалось пустить пригородные поезда по соединительному Курско-Октябрьскому диаметру. Устроить его под землей — сделать тоннель. Построить под Каланчёвской площадью станцию электропоездов с выходами к трем вокзалам и связью с первой линией метро.