Всего, по данным департамента транспорта через площадь трех вокзалов ежедневно проходят 600 тысяч человек. Имеются в виду пассажиры, пользующиеся тремя вокзалами, двумя станциями метро «Комсомольская», электричками и остановками наземного транспорта на Комсомольской площади.

Скоро должен начаться ремонт вестибюля станции метро «Комсомольская». Закрывать его для пассажиров при этом не планируют. График ремонтов в метро публикуется здесь.

Открывшийся переход — это боковая ветка пешеходного тоннеля, через который пассажиры электричек Ленинградского вокзала спускались в метро много лет. Этот ближайший к пригородным платформам вход закрыли на ремонт шесть лет назад. После этого пассажиры Ленинградского направления шли к единственному входу в метро «Комсомольская» сначала по улице, огибая здание Ленинградского вокзала, потом по подземному переходу, смешиваясь с потоком пассажиров с Ярославского вокзала. Ближайший к электричкам Ленинградского направления тоннель закрыт, он является цокольной частью здания бывшего Московского железнодорожного агентства. Здание продано под размещение в нём многофункционального комплекса. Судьба тоннеля пока неизвестна.

«Новый» вход в метро на самом деле старый, он был законсервирован в 1993 году. В 2007 году закрыли вход на «Комсомольскую» через наземный павильон — потому что там было слишком много пассажиров, а станция перегружена. В 2016-м — пешеходный тоннель возле пригородных платформ, для ремонта здания над ним. В 2018-м — проход от пригородных платформ через Ленинградский вокзал, так было удобнее идти к метро. Из соображений безопасности.