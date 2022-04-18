Новый подземный переход между электричками Ленинградского направления, Ленинградским вокзалом и метро «Комсомольская» открыли в понедельник 18 апреля после долгого ремонта. Путь от вокзала до метро занимает теперь полторы минуты, считает мэр.
Новый павильон для входа и выхода на «Комсомольскую» построили возле турникетов при проходе к электричкам еще год назад, но ремонт внутри длился долго — в процессе был выявлен «большой объем дополнительных работ». Сейчас работы завершены. «Заменили старые конструкции, обновили инженерные сети и освещение, благоустроили территорию вокруг», сообщает мэр Сергей Собянин и отмечает, что с открытием перехода пассажиры смогут всего за полторы минуты, в три раза быстрее [чем раньше], дойти от вокзала до метро.
Всего, по данным департамента транспорта через площадь трех вокзалов ежедневно проходят 600 тысяч человек. Имеются в виду пассажиры, пользующиеся тремя вокзалами, двумя станциями метро «Комсомольская», электричками и остановками наземного транспорта на Комсомольской площади.
Скоро должен начаться ремонт вестибюля станции метро «Комсомольская». Закрывать его для пассажиров при этом не планируют. График ремонтов в метро публикуется здесь.
Открывшийся переход — это боковая ветка пешеходного тоннеля, через который пассажиры электричек Ленинградского вокзала спускались в метро много лет. Этот ближайший к пригородным платформам вход закрыли на ремонт шесть лет назад. После этого пассажиры Ленинградского направления шли к единственному входу в метро «Комсомольская» сначала по улице, огибая здание Ленинградского вокзала, потом по подземному переходу, смешиваясь с потоком пассажиров с Ярославского вокзала. Ближайший к электричкам Ленинградского направления тоннель закрыт, он является цокольной частью здания бывшего Московского железнодорожного агентства. Здание продано под размещение в нём многофункционального комплекса. Судьба тоннеля пока неизвестна.
«Новый» вход в метро на самом деле старый, он был законсервирован в 1993 году. В 2007 году закрыли вход на «Комсомольскую» через наземный павильон — потому что там было слишком много пассажиров, а станция перегружена. В 2016-м — пешеходный тоннель возле пригородных платформ, для ремонта здания над ним. В 2018-м — проход от пригородных платформ через Ленинградский вокзал, так было удобнее идти к метро. Из соображений безопасности.
Законсервированный ранее, да был и камеры хранения там были. И кстати из здания самого Ленинградского вокзала тоже есть проход к метро (сливающийся с этим кстати). Просто в нынешних реалиях пионер вткающий в телефон и тетка-селянка могут наглухо закупорить проход шириной три метра.