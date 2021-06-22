Пока пассажиры электричек Ленинградского направления по-прежнему идут к единственному входу в метро «Комсомольская» сначала по улице, огибая здание Ленинградского вокзала, потом по подземному переходу. При этом смешиваются с потоком пассажиров с Ярославского вокзала.

Проход от электричек к метро удлиняли последовательно. В 2007 году закрыли вход на «Комсомольскую» через наземный павильон. Потому что там было слишком много пассажиров. В 2016-м — пешеходный тоннель возле пригородных платформ. Для ремонта здания над ним. В 2018-м — проход от пригородных платформ через Ленинградский вокзал, так было удобнее идти к метро. Из соображений безопасности.

«Комсомольская» считается самой перегруженной станцией московского метро. Рядом с ней три вокзала, а напрямую она соединена только с Казанским. Проектированием второго выхода со станции занялись еще пять лет назад, а строительство перенесли на 2022 год. Сейчас мэрия снова анонсировала будущий дополнительный выход с «Комсомольской», но теперь уже в контексте МЦД. Выход будет приближен к строящейся платформе Каланчевская МЦД-2 (планировочное решение). Подземный вестибюль метро планируется построить в северо-западной части Комсомольской площади, у Каланчевской улицы и здания московской таможни. Открытие нового выхода поможет распределить потоки пассажиров на станции «Комсомольская».