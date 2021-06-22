Новый павильон для входа и выхода на «Комсомольскую» построили возле турникетов при проходе к электричкам еще в апреле. Обещали открыть его до июля, но теперь открытие перенесли на 4-й квартал — то есть, конец года.
Новый срок появились на информационном щите возле Ленинградского вокзала — на это обратил внимание наш читатель Дмитрий. Этот спуск в подземный переход для прохода к метро существовал и раньше, но в свое время его законсервировали. Теперь его отремонтировали, но в самом переходе все еще идет капитальный ремонт.
Этот вход ведет в боковую ветку пешеходного тоннеля, расположенного между пригородными платформами Ленинградского вокзала и метро «Комсомольская-кольцевая». Сам тоннель, удобный для пассажиров электричек, закрыт уже пять лет — официально из-за реконструкции здания Московского железнодорожного агентства, под которым он находится. Там идет ремонт, который, по планам, должен был завершиться до июля — поэтому ранее и говорили об открытии этого входа в метро в первом полугодии.
Пока пассажиры электричек Ленинградского направления по-прежнему идут к единственному входу в метро «Комсомольская» сначала по улице, огибая здание Ленинградского вокзала, потом по подземному переходу. При этом смешиваются с потоком пассажиров с Ярославского вокзала.
Проход от электричек к метро удлиняли последовательно. В 2007 году закрыли вход на «Комсомольскую» через наземный павильон. Потому что там было слишком много пассажиров. В 2016-м — пешеходный тоннель возле пригородных платформ. Для ремонта здания над ним. В 2018-м — проход от пригородных платформ через Ленинградский вокзал, так было удобнее идти к метро. Из соображений безопасности.
«Комсомольская» считается самой перегруженной станцией московского метро. Рядом с ней три вокзала, а напрямую она соединена только с Казанским. Проектированием второго выхода со станции занялись еще пять лет назад, а строительство перенесли на 2022 год. Сейчас мэрия снова анонсировала будущий дополнительный выход с «Комсомольской», но теперь уже в контексте МЦД. Выход будет приближен к строящейся платформе Каланчевская МЦД-2 (планировочное решение). Подземный вестибюль метро планируется построить в северо-западной части Комсомольской площади, у Каланчевской улицы и здания московской таможни. Открытие нового выхода поможет распределить потоки пассажиров на станции «Комсомольская».