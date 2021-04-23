Новый вход на станцию метро «Комсомольская» построили возле Ленинградского вокзала Он находится за турникетами при проходе от электричек 23.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Вход в новый павильон метро «Комсомольская» неожиданно появился между проходами от электричек Ленинградского и Ярославкого направлений. После прохода через турникеты надо спуститься вниз. Это вход и выход одновременно на Кольцевую и Сокольническую линию. Пока он закрыт — о сроках открытия нового входа на «Комсомольскую» официально не сообщается. Павильон огорожен металлическим забором.

Пока к существующему и единственному входу в метро «Комсомольская» пассажиры электричек Ленинградского направления идут сначала по улице, огибая здание Ленинградского вокзала, потом по подземному переходу. При этом смешиваются с потоком пассажиров с Ярославского вокзала.

Новый вход в метро находится ближе к электричкам — уже лучше. А еще более удобный подземный пешеходный тоннель между пригородными платформами Ленинградского вокзала и метро «Комсомольская-кольцевая» закрыт уже пять лет — официально из-за реконструкции здания Московского железнодорожного агентства, под которым он находится. Там идет ремонт, который формально должен завершиться до июля.

Новый построенный павильон ведет в боковую ветвь этого тоннеля. Этот вход в метро существовал и раньше, вспоминают в сообществе «Московский транспорт — мониторинг новостей».

«Комсомольская» считается самой перегруженной станцией московского метро. Рядом с ней три вокзала, а напрямую она соединена только с Казанским. Проектированием второго выхода со станции занялись еще пять лет назад, а строительство перенесли на 2022 год. Сейчас мэрия снова анонсировала будущий дополнительный выход с «Комсомольской», но теперь уже в контексте МЦД. Сроки строительства не называются. Выход будет приближен к строящейся платформе Каланчевская МЦД-2 (планировочное решение). Подземный вестибюль метро планируется построить в северо-западной части Комсомольской площади, у Каланчевской улицы и здания московской таможни. Открытие нового выхода поможет распределить потоки пассажиров на станции «Комсомольская».

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Метки:
электричка, метрополитен, ленинградский вокзал, метро комсомольская
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