Пока к существующему и единственному входу в метро «Комсомольская» пассажиры электричек Ленинградского направления идут сначала по улице, огибая здание Ленинградского вокзала, потом по подземному переходу. При этом смешиваются с потоком пассажиров с Ярославского вокзала.

Новый вход в метро находится ближе к электричкам — уже лучше. А еще более удобный подземный пешеходный тоннель между пригородными платформами Ленинградского вокзала и метро «Комсомольская-кольцевая» закрыт уже пять лет — официально из-за реконструкции здания Московского железнодорожного агентства, под которым он находится. Там идет ремонт, который формально должен завершиться до июля.

Новый построенный павильон ведет в боковую ветвь этого тоннеля. Этот вход в метро существовал и раньше, вспоминают в сообществе «Московский транспорт — мониторинг новостей».