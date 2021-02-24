Скоро исполнится пять лет с момента закрытия удобного для пассажиров электричек подземного пешеходного перехода к «Комсомольской» возле Ленинградского вокзала. Последний раз тоннель обещали открыть в конце февраля, но что-то снова пошло не так — теперь ждём до лета.

Прошлой осенью переход обещали открыть «до 20 февраля». Теперь эта дата наступила и новое обещание — «в первом полугодии». Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в пресс-службе московского метрополитена. Причину задержки и более точные сроки открытия в метро не уточнили.