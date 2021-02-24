Скоро исполнится пять лет с момента закрытия удобного для пассажиров электричек подземного пешеходного перехода к «Комсомольской» возле Ленинградского вокзала. Последний раз тоннель обещали открыть в конце февраля, но что-то снова пошло не так — теперь ждём до лета.
Прошлой осенью переход обещали открыть «до 20 февраля». Теперь эта дата наступила и новое обещание — «в первом полугодии». Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в пресс-службе московского метрополитена. Причину задержки и более точные сроки открытия в метро не уточнили.
История тянется с апреля 2016 года. Подземный переход между пригородными платформами Ленинградского вокзала и метро «Комсомольская-кольцевая» официально закрыли из-за реконструкции здания Московского железнодорожного агентства, под которым он находится. Сроки открытия тоннеля РЖД переносили дважды: сначала говорили о конце 2016 года, а в 2017-м заявили о 2019-м.
Что происходит со зданием над тоннелем, неизвестно. А пассажиры электричек идут в метро в толпе, смешиваясь с потоком идущих от Ярославского вокзала, огибая всё здание Ленинградского вокзала и затем спускаясь в подземный переход на Комсомольской площади. В позапрошлом году ремонтом подземного перехода занялось метро. Как следует из технической документации, это «аварийные работы по восстановлению перехода». В договоре с подрядчиком по-прежнему стоит срок исполнения 27 февраля.
Сейчас этот переход важен для пассажиров зеленоградских электричек. Но с запуском МЦД-3 Ленинградский вокзал и метро «Комсомольская» могут потерять свою актуальность для Зеленограда — электрички пойдут в обход вокзала, с поворотом на Казанское направление после «Рижской». Но это будет через 2-3 года, а пока «Комсомольская» остаётся самой перегруженной станцией московского метро.
Рядом с ней три вокзала, а напрямую она соединена только с Казанским. Проектированием второго выхода со станции занялись еще пять лет назад, а строительство перенесли на 2022 год. Сейчас мэрия снова анонсировала будущий дополнительный выход с «Комсомольской», но теперь уже в контексте МЦД. Сроки строительства не называются. Выход будет приближен к строящейся платформе Каланчевская МЦД-2 (планировочное решение). Подземный вестибюль метро планируется построить в северо-западной части Комсомольской площади, у Каланчевской улицы и здания московской таможни. Открытие нового выхода поможет распределить потоки пассажиров на станции «Комсомольская».