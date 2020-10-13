Речь идет о подземном переходе между пригородными платформами вокзала и метро «Комсомольская-кольцевая». Несколько лет пассажирам электричек приходится идти к метро, огибая всё здание Ленинградского вокзала и смешиваясь с потоком идущих от Ярославского, а затем спускаться в подземный переход на Комсомольской площади. В часы пик там толпы людей. Четыре года назад тоннель закрыли из-за реконструкции здания Московского железнодорожного агентства, под которым он находится. Сроки открытия перехода РЖД переносили дважды: сначала говорили о конце 2016 года, а в 2017-м заявили о 2019-м. В начале прошлого года здание было в состоянии «подготовка к реконструкции» , — то есть, считалось строительной площадкой, и пользоваться подземным переходом под ним было нельзя.

Тогда же московский департамент транспорта сообщил, что РЖД и метрополитен заключили договор аренды этого пешеходного перехода. Его ремонтом занялось метро. Как следует из технической документации, это «аварийные работы по восстановлению перехода». Завершить ремонт планировалось в конце этого года, но сроки исполнения договора сдвинулись на 27 февраля. В редакцию «Зеленоград.ру» передали копию свежего ответа начальника метрополитена Виктора Козловского на обращение депутата Мосгордумы Дарьи Бесединой. Там другой срок завершения работ — «до 20 февраля». Неделей больше или меньше на фоне нескольких лет ожидания — уже не так важно.



В пресс-службе метро «Зеленоград.ру"сообщили, что срок окончания работ — 1-й квартал 2021 года. В переходе заменят несущие конструкции, плиты перекрытий, инженерные системы, усилят фундаменты, восстановят гидроизоляцию и сделают навес.

Был еще удобный проход от электричек к метро через вокзал — между пригородной зоной и 1-й платформой дальнего следования — но в прошлом году его закрыли навсегда из соображений безопасности.

До 2007 года войти на станцию метро «Комсомольская» — в её наземный вестибюль — можно было с улицы, с Комсомольской площади. В 2007-м вход закрыли, вестибюль стал работать только на выход, а вход устроили только через подземный переход. Это сделали из-за больших и пересекающихся потоков пассажиров — станция находится под тремя вокзалами. Проектированием второго выхода из «Комсомольской» столичные власти занимаются несколько лет, но до реализации пока дело не дошло.