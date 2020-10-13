Подземный переход между электричками и станцией метро «Комсомольская» планируют открыть в конце февраля 13.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Удобный для пассажиров электричек подземный пешеходный переход к «Комсомольской» возле Ленинградского вокзала закрыт с апреля 2016 года. Сначала РЖД ремонтировали здание над ним, затем метрополитен занялся ремонтом самого тоннеля. Теперь работы обещают закончить до 20 февраля.

Речь идет о подземном переходе между пригородными платформами вокзала и метро «Комсомольская-кольцевая». Несколько лет пассажирам электричек приходится идти к метро, огибая всё здание Ленинградского вокзала и смешиваясь с потоком идущих от Ярославского, а затем спускаться в подземный переход на Комсомольской площади. В часы пик там толпы людей. Четыре года назад тоннель закрыли из-за реконструкции здания Московского железнодорожного агентства, под которым он находится. Сроки открытия перехода РЖД переносили дважды: сначала говорили о конце 2016 года, а в 2017-м заявили о 2019-м. В начале прошлого года здание было в состоянии «подготовка к реконструкции» , — то есть, считалось строительной площадкой, и пользоваться подземным переходом под ним было нельзя.

Тогда же московский департамент транспорта сообщил, что РЖД и метрополитен заключили договор аренды этого пешеходного перехода. Его ремонтом занялось метро. Как следует из технической документации, это «аварийные работы по восстановлению перехода». Завершить ремонт планировалось в конце этого года, но сроки исполнения договора сдвинулись на 27 февраля. В редакцию «Зеленоград.ру» передали копию свежего ответа начальника метрополитена Виктора Козловского на обращение депутата Мосгордумы Дарьи Бесединой. Там другой срок завершения работ — «до 20 февраля». Неделей больше или меньше на фоне нескольких лет ожидания — уже не так важно.

В пресс-службе метро «Зеленоград.ру"сообщили, что срок окончания работ — 1-й квартал 2021 года. В переходе заменят несущие конструкции, плиты перекрытий, инженерные системы, усилят фундаменты, восстановят гидроизоляцию и сделают навес.

Был еще удобный проход от электричек к метро через вокзал — между пригородной зоной и 1-й платформой дальнего следования — но в прошлом году его закрыли навсегда из соображений безопасности.

До 2007 года войти на станцию метро «Комсомольская» — в её наземный вестибюль — можно было с улицы, с Комсомольской площади. В 2007-м вход закрыли, вестибюль стал работать только на выход, а вход устроили только через подземный переход. Это сделали из-за больших и пересекающихся потоков пассажиров — станция находится под тремя вокзалами. Проектированием второго выхода из «Комсомольской» столичные власти занимаются несколько лет, но до реализации пока дело не дошло.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
электричка, общественный транспорт
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Подземный переход между электричками и станцией метро «Комсомольская» планируют открыть в конце февраля Новости
Шатры на крюковском рынке снесут до конца года, чтобы освободить место для строительства МЦД Новости
В нескольких поликлиниках отменили онлайн-запись, чтобы сократить число посетителей. Это привело к огромным живым очередям Новости
Здание продуктовой ярмарки в третьем микрорайоне построят за два-три месяца и могут открыть уже в декабре Новости
Преподаватель зеленоградского вуза Валерий Плис получил правительственную премию Новости
В парке «Ровесник», на Каштановой аллее и около пасеки высадили молодые деревья Новости
Светофор на смертельной «зебре» через Георгиевский проспект обещают установить в течение месяца Новости
Суд отказался отменить итоги государственной экспертизы по комплексу переработки отходов рядом с Поварово Новости
Центр социальной защиты в недостроенном «аквапарке» откроют в конце 2021 года. Стало известно, что там будет Новости
Устройство дополнительной «зебры» от площади Юности к 1 микрорайону перенесли на 2021 год Новости
Началось проектирование тоннеля под железной дорогой в Алабушево. Оно займет до двух лет Новости
Интересные лекции и мастер-классы в проекте «Университетские субботы» (онлайн) Афиша
Принимать банковские карты в киосках «Мосгортранса» начнут с января. Если снова что-нибудь не помешает Новости
«Попрут все с электрички — по пути же». Часть жителей Крюково недовольны переездом МФЦ к станции. Но чиновники так и хотели Истории
В новый детский сад в 17 микрорайоне начали принимать детей Новости
«Совет отцов» Зеленограда проверил опасные места в 3 микрорайоне и нашел открытые люки и неогороженные ямы. В префектуре сказали, что все было нормально, пока не пришли активисты Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру