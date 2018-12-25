С 15 января на Комсомольской площади закроют турникетный павильон между пригородной зоной и 1-й платформой дальнего следования Ленинградского вокзала. Так делали летом во время чемпионата мира по футболу, а на этот раз удобный проход закрывают совсем. Это делают потому, что все пассажиры поездов дальнего следования должны проходить досмотр, а пассажиры электричек — нет. Этим проходом по данным РЖД пользуется не более 2,5 тысячи человек (10% пассажиров).

Проход закрывают по требованию государственных органов безопасности на основании федерального закона «О транспортной безопасности». Проход к электричкам будет только через пригородные турникеты со стороны восточного фасада вокзала и станции метро «Комсомольская», сообщает дирекция железнодорожных вокзалов РЖД. Маршрут к поездам дальнего следования останется без изменений — через здание вокзала либо пункты досмотра у пассажирских платформ. Новая схема движения на вокзале позволит полностью разделить пассажиропотоки дальнего и пригородного направлений.

Сейчас одна из основных проблем пассажиров электричек на Ленинградском вокзале — закрытый с апреля 2016 года подземный переход между вокзалом и станцией метро «Комсомольская». Выходя из электрички, люди идут к метро через вокзал или Комсомольскую площадь, смешиваясь с потоками пассажиров Ленинградского и Ярославского вокзалов. Раньше конца 2019 года этот тоннель не откроют.

В октябре начальник дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Виталий Вотолевский заявил о планах развести пассажиров Ленинградского вокзала по уровням: посадка через верх, выход через низ, устроить надземные выходы на платформы. Это нужно, чтобы разделить потоки пассажиров и убрать толкучку — в частности, во время прибытия поездов «Сапсан», — и расширить зону пригородных поездов. О сроках реализации этого проекта Вотолевский не сообщил.