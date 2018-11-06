Если вы забудете какую-то вещь в поезде или на вокзале, то её принесут и сдадут в камеру забытых вещей, которая находится совсем рядом с обычной камерой хранения. Происходит это так: нашедший составляет акт (например, проводник находит чей-то телефон, несёт его начальнику поезда, и начальник поезда составляет акт о том, что передал этот телефон на вокзал в камеру забытых вещей). Если это сумка или какой-то контейнер, то он досматривается в присутствии полицейского, и составляется акт с описью всех переданных вещей. Дорогие вещи описываются с признаками, техника — с серийными номерами, одежда и прочее — обычно просто одной строчкой типа «футболка б/у, 2 штуки».

Если находятся документы, то полиция пробует найти владельца вещей по своей линии.

Продуты питания хранятся в камере забытых вещей три дня и потом утилизируются по санитарному акту.

Забытые вещи хранятся 30 суток. Чтобы их забрать, нужно заплатить 230 рублей (это стоимость хранения). Раньше была такса по дням, как если бы вы сдали эти вещи в камеру хранения, но вокзал быстро понял, что платить 2500 за футболку никто не будет, и в правилах осталась фиксированная такса.

Если вещи никто не забрал, то через 30 дней они утилизируются. Для этого полицейский, заведующий камерой хранения, начальник вокзала и кладовщик наблюдают за уничтожением вещей (как правило, они просто выбрасываются).

Документы из вещей не уничтожаются, а передаются в полицию.

Если оставить вещи в камере хранения и заплатить за сутки, а потом не приходить три дня и не продлять хранение (и даже не звонить), то вещи будут признаны утерянными, и пойдёт та же процедура.

В камеру забытых вещей Ленинградского вокзала в день приносят примерно 15-20 вещей из поездов. По правилам перевозок забытая вещь сдаётся в конечном пункте. Конкретный состав находок очень зависит от погоды и сезона, потому что в топе самых частых находок — зонты, бейсболки, шарфы. Во время Чемпионата мира приносили в среднем по 40 актов в день. Один раз в поезде забыли даже кота (в клетке-контейнере), его описали в акте и принесли в камеру забытых вещей, чем поставили кладовщика в логический тупик. К счастью, хозяин довольно быстро нашёлся.

Полезно знать, что вещи сдаются по отбытии поезда. То есть если стоянка — 40 минут, то забытые вещи будут переданы на вокзал где-то на 35-й. Потом быстро вы их не получите, потому что будут акт, досмотр и все дела. Поэтому правильная процедура такая: можно до отхода поезда побежать к дежурному по вокзалу, он может сразу же связаться с начальником поезда, а начальник поезда может отдать вещь напрямую.

Часто проводники приносят на вокзал всякий мусор в камеру забытых вещей. Например, однажды пассажир написал заявление, что забыл в поезде пустую пластиковую бутылку. Но большие проблемы доставляют, например, одноразовые тапочки ФПК: после того, как пассажир их получил в поезде, они стали его собственностью. По инструкции нельзя выкидывать собственность пассажира, это уже нарушение. Поэтому часть проводников тихо утилизирует их, надеясь на здравый смысл, а часть следует букве инструкции и приносит их под акт на вокзал. Вторая особенность — пассажиры нередко оставляют нижнее бельё б/у в поездах и туалетах. Как правило, оно не просто б/у, а со следами разных приключений, поэтому брать его лучше в перчатках. Такое тоже надо хранить по инструкции.