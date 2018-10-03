Пассажиров на Ленинградском вокзале разведут по уровням: посадка через верх, выход через низ

Чтобы разделить потоки пассажиров и убрать толкучку — в частности, во время прибытия поездов «Сапсан» , — и расширить зону пригородных поездов, на Ленинградском вокзале хотят устроить надземные выходы на платформы.

«Мы рассматриваем модель, которую часто применяют в Европе — на посадку через верх, прямо на платформу, на выход по первому уровню, как сейчас, — сказал начальник дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Виталий Вотолевский на международном форуме «PRO//Движение.1520».

Ленинградский вокзал работает на пределе, при этом находится в центре города, свободных земельных участков нет и это единственное решение, считает Вотолевский.

Эти изменения подразумевают также «серьезное развитие пригородных зон», сказал Вотолевский, но не уточнил в чем это оно будет выражаться и когда начнётся реализация этой идеи.

Сейчас одна из основных проблем пассажиров электричек на Ленинградском вокзале — закрытый с апреля 2016 года подземный переход между вокзалом и станцией метро «Комсомольская». Выходя из электрички, люди идут к метро через вокзал или Комсомольскую площадь, смешиваясь с потоками пассажиров Ленинградского и Ярославского вокзалов.