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Пешеходный переход между Ленинградским вокзалом и метро «Комсомольская» будет закрыт еще два года 12.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Хотя РЖД обещали открыть его в конце 2016-го. Тоннель закрыт с апреля из-за реконструкции здания Московского железнодорожного агентства, которое переделают в торговый комплекс.

Это подземный переход между турникетами со стороны пригородных платформ и станцией метро. После его закрытия пассажиры электричек идут к метро через платформы дальнего следования и парковку у Ленинградского вокзала, или огибая здание вокзала слева. Поток в часы пик большой.

Здание железнодорожного агентства на Комсомольской площади было построено в 1964 году, пешеходный тоннель находится прямо под ним. Когда переход закрывали, точная дата открытия не называлась, но говорилось о «конце года». Завершение работ по реконструкции запланировано на конец 2018 года, говорится в документе, опубликованном в сообществе «Ленинградское направление». Переход могут открыть и раньше «в случае возникновения возможности безопасного прохода пассажиров».


Владелец здания — АО «Федеральная пассажирская компания» — сдает его в аренду на 15 лет на условиях переделки под многофункциональный торговый комплекс. В технической документации говорится о создании внутри здания атриумов и пешеходных галерей с эскалаторами и панорамным лифтом. Войти в будущий ТЦ можно будет в том числе из подземного перехода.

В 2015 году работы оценивались в 800 миллионов рублей. Здание железнодорожных касс не приносит дохода, ежегодные расходы на содержание составляют 30 млн рублей, а после реконструкции прогнозируемый доход составляет около 100 млн руб. в год, писал «Коммерсантъ».


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Обсуждение
Alex Gogin
Вчера, 13:13
Было два удобных прохода в метро. Первый закрыли и сделали там кассы, второй закрыли на 3 года.
Что за дела вообще?
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