Подземный переход от электричек к станции метро «Комсомольская» обещают открыть весной. Одновременно начнут ремонтировать вестибюль станции 25.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Новый вход и выход из подземного перехода между электричками Ленинградского направления и метро «Комсомольская» должны открыть в марте или апреле. На самом деле он старый, его закрыли тридцать лет назад, а сейчас заканчивают ремонтировать. Он находится на площади между Ленинградским и Ярославским вокзалами. А самый удобный для пассажиров электричек пешеходный тоннель — прямо у выхода с пригородных платформ — по-прежнему закрыт и неизвестно, откроется ли когда-нибудь.

Новый павильон для входа и выхода на «Комсомольскую» построили возле турникетов при проходе к электричкам еще год назад. Обещали открыть переход летом, потом в конце года, а теперь — весной. Все это время в подземном пространстве шёл ремонт. «В процессе выявили большой объём дополнительных работ, поэтому срок открытия пришлось перенести: мы укрепили фундамент, восстановили аварийные плиты перекрытия и выполнили работы по отводу грунтовых вод», объясняет департамент транспорта.

Новый переход — это боковая ветка пешеходного тоннеля, через который пассажиры электричек Ленинградского вокзала спускались в метро много лет. Этот ближайший к пригородным платформам вход закрыли на ремонт шесть лет назад. После этого пассажиры Ленинградского направления идут к единственному входу в метро «Комсомольская» сначала по улице, огибая здание Ленинградского вокзала, потом по подземному переходу, смешиваясь с потоком пассажиров с Ярославского вокзала.

При этом скоро начнется ремонт вестибюля «Комсомольской». Работы продлятся до конца года. Вестибюль закрывать не планируют, будут поочередно выгораживать зоны ремонта, обещает дептранс. Неудобства для пассажиров в любом случае будут — тут проходят огромные людские потоки. В вестибюле будут менять облицовку, коммуникации, гидроизоляцию. А также перенесут кассы, потому что на их месте появится как раз проход от Ленинградского вокзала.

Готовящийся к открытию «новый» вход в метро был законсервирован в 1993 году. В 2007 году закрыли вход на «Комсомольскую» через наземный павильон — потому что там было слишком много пассажиров, а станция перегружена. В 2016-м — пешеходный тоннель возле пригородных платформ, для ремонта здания над ним. В 2018-м — проход от пригородных платформ через Ленинградский вокзал, так было удобнее идти к метро. Из соображений безопасности.

А ближайший к электричкам тоннель так и закрыт. Он находится под бывшим зданием Московского железнодорожного агентства и является его конструктивной частью. В прошлом году АО «Федеральная пассажирская компания» (структура РЖД) продало это здание АО «Городская среда» под размещение в нём многофункционального комплекса. Планирует ли новый владелец восстанавливать подземный переход, пока неизвестно.

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Метки:
электричка, общественный транспорт, ремонт, метро комсомольская
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Подземный переход от электричек к станции метро «Комсомольская» обещают открыть весной. Одновременно начнут ремонтировать вестибюль станции Новости
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