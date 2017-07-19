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Женщине оторвало пальцы на станции Крюково 19.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Инцидент произошел вечером 18 июля: 73-летней женщине зажало руку дверями электрички. По данным очевидцев, она упала под поезд, колеса отрезали ей пальцы правой руки. По официальной информации, женщина лишь сломала руку.

Инцидент произошел в начале восьмого вечера. По данным очевидцев, при посадке в электричку пенсионерку зажало дверями. «То ли люди разжимали, то ли поезд резко открыл двери, и женщина упала под поезд», пишут в сообществе ЗелАО Auto. Женщина в момент посадки «держалась за пакет», сообщили Zelenograd.ru в Октябрьской железной дороге. Скорее всего, руку отрезало колесами поезда, но не исключено, что «помогли» зажатые двери. Сами по себе они руку, конечно, не разрежут, но разрыв тканей мог произойти, если человек ещё за что-то зацепился, прокомментировал сотрудник ОЖД.

«Я приехала в Крюково в 19:18, спустилась в переход и услышала, что нужно вызвать „скорую“, потому что женщина сидит на платформе без руки и истекает кровью, — рассказала Zelenograd.ru пассажирка электрички. — Кричала работница РЖД».

В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили, что о таких увечьях речь не идет. Женщина держала двери поезда, который в этот момент уже отправлялся. Со сломанной рукой её доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. «Во всяком случае, нам известно о таком происшествии», сказали в МТ ППК.

20 апреля на станции Крюково погибла женщина — она провалилась в щель между платформой и вагоном электрички, в этот момент поезд тронулся и потащил её за собой. Следствие все еще продолжается.

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