38-летняя женщина погибла вечером 20 апреля — она провалилась в щель между платформой и вагоном электрички. В этот момент поезд тронулся и потащил её за собой. От полученных травм женщина скончалась почти сразу. Следствие собирает доказательства вины локомотивной бригады.
О возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 263 УК сообщает следственный комитет на транспорте. Наказание по этой статье предусматривает принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Речь идет о «неустановленных лицах», которые нарушили правила безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта. По официальной версии, когда женщина садилась в электричку, ей зажало ногу закрывающимися дверями, в результате чего её и потащило по платформе. Обвинять в нарушении правил безопасности в данном случае могут локомотивную бригаду — машиниста или помощника машиниста.
Между тем, очевидцы произошедшего говорят, что двери поезда начали закрываться до того, как погибшая подошла к вагону, она пыталась их разжать. Как можно провалиться вниз ногами (женщину зажало между платформой и вагоном в таком положении) при зажатой дверями ноге, непонятно.
Трагедия произошла на 1 платформе станции Крюково. У машинистов нет нормального обзора на этой платформе, рассказал Zelenograd.ru источник в депо Крюково (локомотивные бригады приписаны к депо). Дело не только в кривизне платформы, обзору мешают установленные на ней павильоны ожидания (скамейки с навесами), стенды и мониторы. Локомотивные бригады неоднократно писали заявления по этому поводу, но никаких мер принято не было. В зеркала обзора просмотреть всю платформу нельзя, камер видеонаблюдения у машиниста тоже нет. На таких изогнутых платформах контролировать посадку пассажиров мог бы помощник машиниста в хвостовой кабине поезда, но на станции Крюково это не предусмотрено.
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Во-вторых меня самого однажды зажало в дверях электрички на ленинградском вокзале так что одно плечо оказалось внутри вагона, а другое снаружи. И это при том что я не люблю заскакивать в закрывающиеся двери поезда, потому что знаю чем это грозит. Фразы "осторожно двери закрываются снаружи не слышно". Двери в электричке закрываются очень быстро, и сила у них такая что я застряв в дверях разжать их без посторонней помощи не смог, это при том что я здоровый мужик. В общем по моему опыту электричка это транспорт с самыми сильными дверями, сильнее чем в метро, автобусе и уж тем более лифте, и женщина их открыть не сможет.
Еще бы начальнику станции накинул бы за превращение вокзала станции в Ломбарды и кафе (при отсутствии комнаты ожидания), за грязь, отвратительное состояние платформы и ограждений и отсутствие клозета - ибо то что есть - работает по неизвестному графику и я его открытый уже лет 10 не видел. Дополнительно наказал бы все РЖД за говнищще вдоль путей на всем участке от Москвы до Крюково, за болото у планерной и за то, что сдачу со 100 рублей автоматы в крюково выдают 1-2 рублевыми монетами!
Но накажут максимум машинистов.
Рубят как гильотина. омг, какая суровая жизнь наступила..