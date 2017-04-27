38-летняя женщина погибла вечером 20 апреля — она провалилась в щель между платформой и вагоном электрички. В этот момент поезд тронулся и потащил её за собой. От полученных травм женщина скончалась почти сразу. Следствие собирает доказательства вины локомотивной бригады.



О возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 263 УК сообщает следственный комитет на транспорте. Наказание по этой статье предусматривает принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Речь идет о «неустановленных лицах», которые нарушили правила безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта. По официальной версии, когда женщина садилась в электричку, ей зажало ногу закрывающимися дверями, в результате чего её и потащило по платформе. Обвинять в нарушении правил безопасности в данном случае могут локомотивную бригаду — машиниста или помощника машиниста.



Между тем, очевидцы произошедшего говорят, что двери поезда начали закрываться до того, как погибшая подошла к вагону, она пыталась их разжать. Как можно провалиться вниз ногами (женщину зажало между платформой и вагоном в таком положении) при зажатой дверями ноге, непонятно.



Трагедия произошла на 1 платформе станции Крюково. У машинистов нет нормального обзора на этой платформе, рассказал Zelenograd.ru источник в депо Крюково (локомотивные бригады приписаны к депо). Дело не только в кривизне платформы, обзору мешают установленные на ней павильоны ожидания (скамейки с навесами), стенды и мониторы. Локомотивные бригады неоднократно писали заявления по этому поводу, но никаких мер принято не было. В зеркала обзора просмотреть всю платформу нельзя, камер видеонаблюдения у машиниста тоже нет. На таких изогнутых платформах контролировать посадку пассажиров мог бы помощник машиниста в хвостовой кабине поезда, но на станции Крюково это не предусмотрено.