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По факту гибели женщины на станции Крюково возбуждено уголовное дело. Что это значит? 27.04.2017 ZELENOGRAD.RU

38-летняя женщина погибла вечером 20 апреля — она провалилась в щель между платформой и вагоном электрички. В этот момент поезд тронулся и потащил её за собой. От полученных травм женщина скончалась почти сразу. Следствие собирает доказательства вины локомотивной бригады.

О возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 263 УК сообщает следственный комитет на транспорте. Наказание по этой статье предусматривает принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Речь идет о «неустановленных лицах», которые нарушили правила безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта. По официальной версии, когда женщина садилась в электричку, ей зажало ногу закрывающимися дверями, в результате чего её и потащило по платформе. Обвинять в нарушении правил безопасности в данном случае могут локомотивную бригаду — машиниста или помощника машиниста.

Между тем, очевидцы произошедшего говорят, что двери поезда начали закрываться до того, как погибшая подошла к вагону, она пыталась их разжать. Как можно провалиться вниз ногами (женщину зажало между платформой и вагоном в таком положении) при зажатой дверями ноге, непонятно.

Трагедия произошла на 1 платформе станции Крюково. У машинистов нет нормального обзора на этой платформе, рассказал Zelenograd.ru источник в депо Крюково (локомотивные бригады приписаны к депо). Дело не только в кривизне платформы, обзору мешают установленные на ней павильоны ожидания (скамейки с навесами), стенды и мониторы. Локомотивные бригады неоднократно писали заявления по этому поводу, но никаких мер принято не было. В зеркала обзора просмотреть всю платформу нельзя, камер видеонаблюдения у машиниста тоже нет. На таких изогнутых платформах контролировать посадку пассажиров мог бы помощник машиниста в хвостовой кабине поезда, но на станции Крюково это не предусмотрено.

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Обсуждение
Свити ***
9 часов назад
Ну раз ничего ОктЖД не предусматривает, то пусть теперь раскошелится на компенсацию.
Таранов Иван
8 часов назад
Во-первых я уверен что случаи когда человеку зажимает ногу дверями электрички после чего электричка начинает движение не редки. Лет 10 назад сам был свидетелем такого случая, тогда если мне не изменяет память все произошло на платформе Останкино, в утренний час пик. Парню зажало ногу в дверях и состав начал движение потащив его по платформе. Но в тот раз вокруг было много людей, которые сразу закричали, побежали вперед подавая машинисту знаки руками и либо машинист заметил что что-то не так и остановил состав, либо кто-то нажал стоп кран. При это на Останкино платформа прямая, и кроме невнимательности машинистов вину свалить не на что.

Во-вторых меня самого однажды зажало в дверях электрички на ленинградском вокзале так что одно плечо оказалось внутри вагона, а другое снаружи. И это при том что я не люблю заскакивать в закрывающиеся двери поезда, потому что знаю чем это грозит. Фразы "осторожно двери закрываются снаружи не слышно". Двери в электричке закрываются очень быстро, и сила у них такая что я застряв в дверях разжать их без посторонней помощи не смог, это при том что я здоровый мужик. В общем по моему опыту электричка это транспорт с самыми сильными дверями, сильнее чем в метро, автобусе и уж тем более лифте, и женщина их открыть не сможет.
Max Petrov
8 часов назад
Речь идет о «неустановленных лицах»,
Отчего же неустановленных? Все вполне установлено: 1. Локомотивная бригада 2. Проектировщик платформы 3. Строители платформы 4. Установщики павильонов (это ужос господень - а не павильоны - за это еще срок накинуть) и табло 5. Ответственного за стенды с рекламой (законна ли?) на платформе и за расписание на бумаге (То что поставили снизу у 1 платформы на 2 столбах посередь очереди в кассы - агонь вообще) 6. Начальника станции - за отсутствие видеонаблюдения (И это в период острой борьбы с враждебными нашей стране террористическими группировками!!! Должен сесть!) 7. Того козла на имя которого бригады писали заявления и который не принял мер 8. Нового начальника (бывшего зама) МТППК за кроилово на машинисте в последнеем вагоне, на дежурной по платформе и за состояние подвижного состава 9. Уродов МТППК у входа - за неоказание помощи - вроде все.
Еще бы начальнику станции накинул бы за превращение вокзала станции в Ломбарды и кафе (при отсутствии комнаты ожидания), за грязь, отвратительное состояние платформы и ограждений и отсутствие клозета - ибо то что есть - работает по неизвестному графику и я его открытый уже лет 10 не видел. Дополнительно наказал бы все РЖД за говнищще вдоль путей на всем участке от Москвы до Крюково, за болото у планерной и за то, что сдачу со 100 рублей автоматы в крюково выдают 1-2 рублевыми монетами!
Но накажут максимум машинистов.
Торопов
7 часов назад
Но накажут максимум машинистов.
Хочется надеяться, что влетит прежде всего ОктДПО - огромные щели на платформах и отсутствие нормального освещения - прежде всего их косяки.
Барри
6 часов назад
электричка это транспорт с самыми сильными дверями
Более того, они иногда имеют свойство копить давление, если что-то им мешает закрыться плавно (например старый ржавый механизм или перекос), и потом рубят просто насмерть как гильотина.
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13 минут назад
Барри, вот точно, не в глаз, а в зрачок!
Рубят как гильотина. омг, какая суровая жизнь наступила..
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