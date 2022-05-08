На момент публикации этой новости информацию об изменениях в расписании мы нашли только на сервисе Яндекс.Расписания. По его данным 8 мая с новой платформы отправятся следующие поезда:

6514 в 16:32

6410 в 16:38

6716 в 18:26

6412 в 18:31

6718 в 18:49

6518 в 19:27

6414 в 19:35

6720 в 20:21

6722 в 21:41

Как оперативно узнавать информацию об изменениях на самой станции, непонятно.

Одновременно с открытием новой платформы обещали открыть временные кассы Крюковской площади (со стороны «старого» города). Работают ли они, пока неизвестно.

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