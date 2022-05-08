Следим за реконструкцией станции Крюково: новая платформа, подземные переходы, и почему пока не будет входа с эстакады
Новая платформа №4 открылась на станции Крюково. Выход на неё только через временный пешеходный мост. Выход на платформу №4 через тоннели со стороны Привокзальной площади закрыт. С 15 часов 8 мая часть поездов из Москвы будет отправляться с новой платформы. Следует внимательно следить за расписанием.
Информация об открытии новой платформы размещена на информационном стенде.
Фото: Zelenograd.ru
На момент публикации этой новости информацию об изменениях в расписании мы нашли только на сервисе Яндекс.Расписания. По его данным 8 мая с новой платформы отправятся следующие поезда:
- 6514 в 16:32
- 6410 в 16:38
- 6716 в 18:26
- 6412 в 18:31
- 6718 в 18:49
- 6518 в 19:27
- 6414 в 19:35
- 6720 в 20:21
- 6722 в 21:41
Как оперативно узнавать информацию об изменениях на самой станции, непонятно.
Одновременно с открытием новой платформы обещали открыть временные кассы Крюковской площади (со стороны «старого» города). Работают ли они, пока неизвестно.
Новость дополняется
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