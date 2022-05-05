Следим за реконструкцией станции Крюково: когда откроют новую платформу, что будет с подземными переходами, и почему пока не будет входа с эстакады
Четыре кассы и десять автоматов по продаже билетов на электричку в скором времени откроются возле станции Крюково со стороны старого города. По планам — одновременно с запуском новой платформы с той же стороны. Обещают открыть и то, и другое в первой половине мая. Кассы и автоматы находятся возле зоны высадки из автобусов и прохода к рынку. На момент публикации автоматы возле касс были выключены.
Новые билетные кассы
Фото: Zelenograd.ru
Автоматы возле новых касс — пока выключены
Платформу №2 построили вместо бывшей четвертой. Спускаться к ней придется по лестнице с временного моста. Лестницу с пандусом обещают открыть одновременно с платформой.
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