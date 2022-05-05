Четыре кассы и десять автоматов по продаже билетов на электричку в скором времени откроются возле станции Крюково со стороны старого города. По планам — одновременно с запуском новой платформы с той же стороны. Обещают открыть и то, и другое в первой половине мая. Кассы и автоматы находятся возле зоны высадки из автобусов и прохода к рынку. На момент публикации автоматы возле касс были выключены.