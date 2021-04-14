Платформы обещали переустроить в рамках проекта МЦД-3. И действительно — их уже скоро начнут сносить и строить новые. Мы надеялись, что упомянутых щелей и перепадов высоты на новых платформах не будет. Но теперь уверенности нет, поскольку новые 1-я и 3-я платформы будут высотой 130 сантиметров, а 2-я — 110 см. Об этом говорится в ответе РЖД на обращение жителя Зеленограда [копия есть у «Зеленоград.ру"]. Высота в данном случае — это расстояние от уровня головки рельса до верхнего края платформы.



«Возможность приведения пассажирских платформ МЦД к высоте 130 сантиметров рассматривается отдельно для каждой станции с учетом технологии работы железнодорожных участков и необходимости пропуска поездов с негабаритным грузом, а также возможных технических и технологических ограничений», пояснили в Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (ДКРС-Москва — технический заказчик проекта МЦД-3).

Высота пола в электропоездах «Ласточка» 140 сантиметров, поэтому с платформ 1 и 3 заход в них обещает быть комфортным — почти вровень с платформой. А перепад в 30 сантиметров (110 см платформа -140 см поезд) — нет. «Зеленоград.ру» обратился в пресс-службу в РЖД с вопросами о разнице в высоте будущих платформ в Крюково. Но там отказались комментировать, ответив лишь: «Использованные решения при проектировании платформ соответствуют нормативам эксплуатации на данном участке железной дороги». Всё.

Упомянутые негабаритные грузы относятся к грузовым перевозкам. Их хотят перевести на существующие пути Ленинградского направления, в том числе на участке Москва — Крюково. Но только после строительства новых путей для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. ВСМ пройдет через Зеленоград, для магистрали протянут дополнительные 5-й и 6-й путь от Москвы до Алабушево. Со временем туда планируется перевести все скоростные поезда, включая пригородные «Сапсаны» и «Ласточки-экспрессы». Но это отдаленная перспектива — поезда будут переводить на новые пути поэтапно, по мере строительства участков магистрали. Планируемый срок ввода первого участка ВСМ (Москва — Алабушево) — до конца 2024 года.

А электрички МЦД будут ходить на существующих путях. Сюда же возвращают грузоперевозки. «ВСМ высвободит существующую инфраструктуру для контейнерных перевозок на маршруте Москва — Санкт-Петербург. Поскольку главный ход Октябрьской дороги освободится, то по нему снова станет возможным перевозить грузы, — заявил ранее президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. Он отметил, что уголь и другое сырьё сюда не вернут, речь только о контейнерных перевозках.