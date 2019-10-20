Магазин «Маячок» в Андреевке продолжает незаконную продажу алкоголя. К торговле спиртным без лицензии и ночью теперь прибавилась продажа откровенно поддельной водки.

«Маячок» открылся в гаражном комплексе на улице Андреевка, напротив 15-го микрорайона, после сноса расположенного рядом торгового центра и широко известен своей стойкостью к различным проверкам.

В связи с нелегальной продажей алкоголя полиция как минимум дважды проверяла его. В первый раз магазин прикрыли, но вскоре он снова заработал. Во второй раз изъяли 19 бутылок крепкого алкоголя. Но точка до сих пор работает, сияя вывеской в гаражном боксе и продолжая торговать водкой из-под полы, хотя на прилавке ничего крепче пива не выставлено. Незаконная продажа крепких алкогольных напитков — уголовное преступление, наказывается штрафом от 50 до 80 тысяч рублей, но это не помогает.

Наш читатель Виктор О. провел контрольную закупку в «Маячке». По его словам, на купленной бутылке водки «Медведь» не было акцизной марки, да и цена в сто рублей за полулитровую бутылку невозможна — по приказу министерства финансов розничная цена 0,5 литра водки не может быть меньше 215 рублей.

Виктор также утверждает, что алкоголь продают всем, не проверяя паспорт. А за неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним можно получить уже не только штраф, но и исправительные работы.

Кроме того, у «Маячка», по всей видимости, появился конкурент. На улице Михайловка, напротив 14-го микрорайона, открылась похожая круглосуточноая точка. Виктор попробовал купить там алкоголь ночью, и у ему продали бутылку той же водки «Медведь», без чека, тоже за сто рублей, но уже с акцизной маркой (возможно, поддельной).

Почему «Маячок» и подобные алкомаркеты продолжают работать, неизвестно. Почти 80 процентов читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, считают, что причина в коррупции.

Бывший глава Андреевки Иван Ульянченко рассказал «Зеленоград.ру», что администрация обращалась в полицию, были выездные проверки, кого-то привлекали к ответственности, но это не помогало. Полиция оправдывалась тем, что у них не хватает сотрудников (действительно, в Андреевке не хватает участковых), но, кроме того, «Маячок» все время уходит от ответственности, формально меняя предпринимателей, арендующих помещение под магазин. «И при повторной проверке [когда наступает серьезная ответственность] их либо предупреждают, либо там уже другой предприниматель», — говорит Ульянченко.

По данным Росстата смертность, от отравления алкоголем увеличилась на 14% по сравнению с прошлым годом (всего за текущий год в России умерло шесть тысяч человек). При этом, по данным Минздрава, за последние восемь лет потребление алкоголя в России сократилось почти вдвое.