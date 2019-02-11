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Магазин «Маячок» из снесенного андреевского ТЦ переехал в соседний гараж. Иногда там торгуют крепким алкоголем без лицензии 11.02.2019 ZELENOGRAD.RU

Круглосуточный продуктовый магазин «Маячок» работал на улице Андреевка в торговом центра «Мирус», здание которого снесли в январе по решению суда. После сноса магазин просто переехал в гараж, стоявший за ТЦ. После визитов полиции магазин сменил вывеску и продолжает работать в гаражном боксе.

«Совместно с сотрудниками полиции пресекли незаконную торговую деятельность, а именно торговлю спиртными напитками», отчиталась о проверке работающего в гараже магазина администрация Солнечногорского района. У магазина нет лицензии на торговлю крепким спиртным. Торговлю прикрыли, но магазин вскоре открылся. Через три дня сотрудники районной администрации с полицией и представителями общественного движения «Антидилер» снова нагрянули с проверкой в магазин. Полицейские изъяли 19 бутылок крепкого алкоголя и игровой автомат.

Магазин в гараже по-прежнему работает. Территория возле снесенного ТЦ огорожена, но в месте прохода к магазину забора нет. Магазин ни от кого не прячется, сияет огнями, на вывеске бегущая строка — «пиво, кальяны». Напитков крепче пива на витринах сейчас нет, но в магазине уже три раза зафиксированный случай незаконной продажи крепкого алкоголя.

Торговля алкоголем без лицензии — это административное правонарушение. Статья предусматривает крупный штраф или приостановку деятельности на срок от 60 до 90 суток. Самим фактом торговли в гараже сейчас занимаются юристы администрации района. Раньше торговлю в Андреевке контролировала администрация поселения, но с началом реформы — объединения всех поселений района в один городской округ — эти полномочия у местной администрации забрала администрация Солнечногорского района.

«Мы постоянно восстанавливаем забор, а они [магазин] ждут, когда наши сотрудники уйдут и обратно его выламывают», прокомментировали ситуацию в администрации Андреевки.

ТЦ «Мирус» принудительно снесли 16 января и как самострой, и потому что здание стоит под высоковольтной линией. Собственники ТЦ заявили, что снос незаконный, потому что в 2013 году, когда торговый центр открыли, у них имелось разрешение районной администрации и прочих инстанций, а согласования с энергетиками не требовалось. Продуктовый магазин перенес своё оборудование из здания ТЦ в гараж, находящийся прямо за магазином — между ними несколько метров.

Гаражные боксы на улице Андреевка принадлежат ГСК «Ветеран вооруженных сил» (потребительское общество «ВВС»). В числе учредителей организации — собственники снесенного ТЦ «Мирус», а также владелец ресторана «Очаг», расположенного рядом.

Почему власти не могут закрыть этот магазин?
У них нет полномочий?
Это коррупция
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 232 человека
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Обсуждение
Фрези Грант
11 февраля
Склад со спиртными напитками находится в соседнем гараже. Торгуют круглосуточно, а ночью их никто не проверяет. Забор восстанавливали один раз. Потом, видимо, решили не связываться, всё равно сломают. Весь наш дом, который наблюдает за этим магазином который год, ждёт, чем это противостояние закончится. Видимо открытием ещё одного магазина, так как на одном из гаражей по- соседству висит объявление об аренде. Вывод один- законы у нас не работают.
Kill Digit
Вчера, 10:17
законы у нас не работают
Работают, но не со всеми. Продайте кому-нибудь бутылку водки ночью или взятку дайте/возьмите и за вас возьмутся со всей серьёзностью. А тут только бизнес...
rbf@inbox.ru
Вчера, 10:39
Обнесите этот магаз бетонными блоками вокруг и всё! =)
Сергей Пшеничников
Вчера, 11:20
Хотелось бы услышать позицию росалкогольрегулирования. Каждая бутылка имеет уникальный штрихкод, все участники цепочки поставок имеют лицензии, за 2 нарушения учёта в год лицензию изымают, продажа оптовику без лицензии невозможна, кругом онлайны. Под это дело потрачены миллиарды, разорены десятки заводов. Но тут какая-то аномалия, да?
han LI JONS
Вчера, 15:32
крыша мощная вот и торгуют!!!при желании можно закрыть на раз!!!
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