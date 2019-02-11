«Совместно с сотрудниками полиции пресекли незаконную торговую деятельность, а именно торговлю спиртными напитками», отчиталась о проверке работающего в гараже магазина администрация Солнечногорского района. У магазина нет лицензии на торговлю крепким спиртным. Торговлю прикрыли, но магазин вскоре открылся. Через три дня сотрудники районной администрации с полицией и представителями общественного движения «Антидилер» снова нагрянули с проверкой в магазин. Полицейские изъяли 19 бутылок крепкого алкоголя и игровой автомат.

Магазин в гараже по-прежнему работает. Территория возле снесенного ТЦ огорожена, но в месте прохода к магазину забора нет. Магазин ни от кого не прячется, сияет огнями, на вывеске бегущая строка — «пиво, кальяны». Напитков крепче пива на витринах сейчас нет, но в магазине уже три раза зафиксированный случай незаконной продажи крепкого алкоголя.

Торговля алкоголем без лицензии — это административное правонарушение. Статья предусматривает крупный штраф или приостановку деятельности на срок от 60 до 90 суток. Самим фактом торговли в гараже сейчас занимаются юристы администрации района. Раньше торговлю в Андреевке контролировала администрация поселения, но с началом реформы — объединения всех поселений района в один городской округ — эти полномочия у местной администрации забрала администрация Солнечногорского района.

«Мы постоянно восстанавливаем забор, а они [магазин] ждут, когда наши сотрудники уйдут и обратно его выламывают», прокомментировали ситуацию в администрации Андреевки.

ТЦ «Мирус» принудительно снесли 16 января и как самострой, и потому что здание стоит под высоковольтной линией. Собственники ТЦ заявили, что снос незаконный, потому что в 2013 году, когда торговый центр открыли, у них имелось разрешение районной администрации и прочих инстанций, а согласования с энергетиками не требовалось. Продуктовый магазин перенес своё оборудование из здания ТЦ в гараж, находящийся прямо за магазином — между ними несколько метров.



Гаражные боксы на улице Андреевка принадлежат ГСК «Ветеран вооруженных сил» (потребительское общество «ВВС»). В числе учредителей организации — собственники снесенного ТЦ «Мирус», а также владелец ресторана «Очаг», расположенного рядом.