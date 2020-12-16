Правительство Москвы приняло адресную-инвестиционную программу (АИП) до 2023 года включительно — этот документ определяет, что город построит или реконструирует за бюджетные деньги. Пока он официально не опубликован, но «Зеленоград.ру» получил и изучил его рабочий вариант. Рассказываем, что планируется построить (а точней — достраивать) в нашем городе.
Третий переезд через Октябрьскую железную дорогу — из Западной промзоны в 14-й микрорайон с тоннелем под путями. Срок строительства — до 2024 года. Сейчас начали делать проект, он должен быть завершен в 2022 году. Будущая дорога состоит из подземной и наземной частей. Автомобильный тоннель пройдет через прокол под насыпью железной дороги. Наземная часть — это строительство дороги от улицы Михайловка до Западной промзоны.
Развязку на 40 километре Ленинградского шоссе построили четыре года назад, но второй этап — съезд в Менделеево при движении из Москвы — так и не выполнен. По данным префектуры, помешало сложное согласование проекта с Московской областью и Лесфондом, поскольку для строительства съезда надо вырубать лес. В АИП обозначен 2021 год.
Реконструкция проезда вдоль «Флейты». Будут расширять местный проезд и делать его сквозным — с выездом на Московский проспект. Прописанный в программе срок строительства — до 2024 года. Сейчас идет проектирование, на которое дается больше года. То есть, реконструкция проезда может начаться и раньше, в 2022-м.
Новый надземный переход через Савёлкинский проезд — между «Флейтой» и префектурой. Он построен, но пока не открыт для пешеходов. Строители надеются исправить недоделки и сдать комиссии сооружение до конца этого года.
Новое здание школы для средних классов построят рядом с существующим — школой №1557 в корпусе 344А. Сейчас разрабатывают проектную документацию, и после получения положительного заключения Мосгосэкспертизы будет понятно, когда начнется стройка. Пока стройка запланирована на 2021 год. Школа может открыться в 2022-м.
Речь идет о той части 3-го микрорайона, которая находится между Савелкинским проездом и Яблоневой аллеей. Канализационные, тепловые, водопроводные, кабельные и прочие сети надо проложить для новых домов на месте снесенных пятиэтажек. Делают это с переменным успехом с 2008 года. Раскопки ведутся вдоль проезда у «Флейты».
Департаменту строительства как заказчику работ хронически не везет с подрядчиками. В АИП новый срок завершения работ — 2022 год. Хотя по контракту очередной подрядчик должен был всё закончить в июле этого года. Кулуарно в зеленоградской администрации говорят, что эти бесконечные раскопки связаны не только с неудачными подрядчиками, но и с изначально неправильной прокладкой коммуникаций — то есть, история берет начало в 1960-х годах.
Недостроенное здание «аквапарка» на берегу городского пруда, возле Березовой аллеи переоборудуют в центр социального обслуживания. Здание надо реконструировать, а открыть его планируются до конца 2021 года.
В прошлом году планы построит четыре новых дома в МЖК одобрили, в этом поставили в новую программу строительства (2022-2024 год), а сейчас убрали на неопределенный срок. Территория в МЖК попадает в шумовую зону аэропорта Шереметьево, и строительство жилья там может быть запрещено. Пока идут законодательные процессы, вопрос повис в воздухе.
«Долевой» корпус 901А у Солнечной аллеи и леса. Его начали строить инвесторы 14 лет назад, а сейчас заново строит город. В доме будет 76 однокомнатных, 87 двухкомнатных, 57 трехкомнатных и 9 четырёхкомнатных квартир. 55 квартир предусмотрено для обманутых дольщиков.
Стройка идет шестой год в глубине микрорайона и изрядно надоела местным жителям. Вернее, не идет, а стоит — снова история с плохими подрядчиками и переделкой проекта. Сроки завершения работ неоднократно переносились, контракты со строительными организациями расторгались через суд. Сейчас вообще никаких подрядчиков нет, и новый конкурс на завершение работ не объявлен. В АИП, тем не менее, стоит срок завершения стройки — 2021 год.
Спортивный комплекс у площади Колумба рядом с недостроенным футбольным полем, между лесом и Дворцом творчества. Здесь планируют построить стадион и спорткомплекс с бассейном. Срок завершения стройки по документу — 2021 год.
ФОК с бассейном в промзоне Малино. Это давние планы. Ранее участок под строительство бассейна хотели выставить на торги и даже поменяли бассейн на аквапарк, чтобы привлечь бизнес. Теперь планируется строить то ли бассейн (как в АИП), то ли аквапарк за счет города.
С 1998 года строится объект под названием «Дорога и городские инженерные коммуникации по проектируемому проезду №65 от проектируемого проезда № 657 до проектируемого проезда № 707». Со временем проект превратился в развитие транспортной связи: Георгиевский проспект — Заводская улица, выезд из промзоны Малино на Кутузовское шоссе, дороги для 23-го микрорайона.
Когда проект начинался, в этом месте были только номерные названия проездов — так они и остаются в градостроительной документации. Для реализации проекта потребовалось отселить и снести несколько частных жилых домов на улицах Радио и Новомалино. Эта территория осваивалась комплексно, построили 23-й микрорайон, дороги и переходы, в частности, дублер Кутузовского шоссе.
Дороги строили долго, поскольку департаменту строительства не везло с подрядчиками (опять). Два года назад обсуждался проект реконструкции перекрестков возле 23-го микрорайона. Не закончена перекладка коммуникаций, необходимая для завершения работ. Сейчас заказана очередная корректировка рабочих и проектных документов, чтобы переложить сети. Планируемое окончание этих работ — в октябре 2021 года, а в целом проекта — в 2022-м.
Новых объектов для Зеленограда в АИП нет — все эти здания перешли в новый период из строительных программ прошлых лет разной давности. А кое-что и исчезло. Например, в новой программе нет новых детских садов, которые планировали построить в 8-м микрорайоне на месте старых. Это тоже связано с близостью аэропорта.
Адресная инвестиционная программа — не статичный документ, дополнения и изменения вносятся в неё часто. В предыдущую АИП на 2019-2022 годы мэрия вносила поправки 12 раз.
Остальное в Зеленограде строится вне адресно-инвестиционной программы. То есть либо финансируется по другим программам, либо из частными инвесторами.
Например, новые дома в 9-м и 19-м микрорайонах для переселения жителей пятиэтажек. Их тоже строят за счет бюджета, но по другой программе — реновации, поэтому в АИП бюджет на это не заложен.
Новые дома в 3-м микрорайоне — коммерческое строительство, их строит инвестор. То же будет в перспективе в ЦИЭ — территорию возле Георгиевского проспекта, напротив 20 микрорайона, застроит частная компания. Реконструкция 19-го микрорайона — дело города, но по программе реновации.
Еще одна масштабная будущая стройка — реконструкция станции Крюково, которую обещают начать в 2021 году. Это совместный проект РЖД и правительства Москвы.