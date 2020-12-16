Дороги и коммуникации в Крюково

С 1998 года строится объект под названием «Дорога и городские инженерные коммуникации по проектируемому проезду №65 от проектируемого проезда № 657 до проектируемого проезда № 707». Со временем проект превратился в развитие транспортной связи: Георгиевский проспект — Заводская улица, выезд из промзоны Малино на Кутузовское шоссе, дороги для 23-го микрорайона.

Когда проект начинался, в этом месте были только номерные названия проездов — так они и остаются в градостроительной документации. Для реализации проекта потребовалось отселить и снести несколько частных жилых домов на улицах Радио и Новомалино. Эта территория осваивалась комплексно, построили 23-й микрорайон, дороги и переходы, в частности, дублер Кутузовского шоссе.

Дороги строили долго, поскольку департаменту строительства не везло с подрядчиками (опять). Два года назад обсуждался проект реконструкции перекрестков возле 23-го микрорайона. Не закончена перекладка коммуникаций, необходимая для завершения работ. Сейчас заказана очередная корректировка рабочих и проектных документов, чтобы переложить сети. Планируемое окончание этих работ — в октябре 2021 года, а в целом проекта — в 2022-м.