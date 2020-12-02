Пешеходный мост на пересечении Савёлкинского проезда и Центрального проспекта обещали открыть в ноябре. Сооружение построили полностью, но открытие переносится на две-три недели. Уличный переход под мостом остаётся на месте.
Все работы были завершены в ноябре, но разрешение на ввод моста в эксплуатацию еще не получено — поэтому его и не открывают для пешеходов. Комиссия нашла недоделки, замечания надо устранить, рассказали «Зеленоград.ру» в компании «Гера», строившей мост. Планируемые сроки открытия — 15-20 декабря. До этого времени на входе будет висеть ограничительная лента, и возможно, поставят охрану. Это нужно, потому что люди потихоньку пользуются надземным переходом, пролезая под ленту.
Лифт для подъема на мост (со стороны префектуры) включат, когда сооружение передадут в эксплуатацию «Гормосту» (организация обслуживает московские мосты и эстакады). Планируется, что это произойдет до конца года.
Надземный переход спроектирован в стиле брутализма и, по замыслу проектировщиков, сооружение должно «перекликаться с модернистской стилистикой „Флейты“ и префектуры». Со стороны корпуса 360 сделаны два входа в переход с пешеходной дорожки. Эти входы примыкают к детской площадке.
Мост строили с перерывами с марта 2018 года. Простои были из-за смены подрядчика, затем работы останавливали во время карантина. За это время уличный переход между «Флейтой» и префектурой" в Савелкинском проезде стал регулируемым, а потом сделали и второй — между «Флейтой» и бизнес-центром, тоже со светофором. В процессе стройки скорректировали первоначальный проект. В результате второй уличный переход всё-таки убрали, поскольку он считался временным — устроенным на период строительства. Хотя люди просили оставить этот переход — по нему было удобнее идти в сбербанк, магазин или парк Победы, — и специалисты их поддержали.
Мог исчезнуть и старый уличный переход между «Флейтой» и префектурой — ведь с достройкой пешеходного моста он теряет смысл (или наоборот — если есть регулируемый уличный переход, зачем нужен надземный в том же месте). Но его отстояли при поддержке специалистов в организации дорожного движения. Этот переход пользуется значительным спросом, пояснили свою позицию в ЦОДД. Он обеспечивает безопасный переход улицы для всех групп пешеходов, а поскольку само пересечение оборудовано светофором — наличие перехода не создают пробок.
Именно с этого неудобного и пешеходам и водителям уличного перехода — а регулируемым он стал только в прошлом году, — и началась история со строительством пешеходного моста. Пять лет назад комиссия по безопасности дорожного движения не разрешила сдвигать этот переход или ставить там светофор. В 2017 году комиссия решила, что подземный или надземный переход вместо нерегулируемого всё-таки нужен. Аргументы за переход: его строительство предусмотрено отраслевой схемой размещения внеуличных пешеходных переходов, разработанной НИиПИ Генплана Москвы. Строительство надземных переходов от «Флейты» к Центральной площади было запланировано ещё в конце 1960-х.
Это третий надземный переход через Савелкинский проезд. Первый и второй расположены ближе к Московскому проспекту и 6-му микрорайону. Вместе с проектом на строительство третьего моста из городского бюджета суммарно выделено 373 миллиона рублей.
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А вообще надо было не пешеходный мост делать, а автомобильный что бы из ЖК сити можно было прямо в префектуру по прямой ездить.
А так известное дело почему не открывают, ждут помпы для открытия, возможно даже лично Собяниным.