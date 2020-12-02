Мост строили с перерывами с марта 2018 года. Простои были из-за смены подрядчика, затем работы останавливали во время карантина. За это время уличный переход между «Флейтой» и префектурой" в Савелкинском проезде стал регулируемым, а потом сделали и второй — между «Флейтой» и бизнес-центром, тоже со светофором. В процессе стройки скорректировали первоначальный проект. В результате второй уличный переход всё-таки убрали, поскольку он считался временным — устроенным на период строительства. Хотя люди просили оставить этот переход — по нему было удобнее идти в сбербанк, магазин или парк Победы, — и специалисты их поддержали.

Мог исчезнуть и старый уличный переход между «Флейтой» и префектурой — ведь с достройкой пешеходного моста он теряет смысл (или наоборот — если есть регулируемый уличный переход, зачем нужен надземный в том же месте). Но его отстояли при поддержке специалистов в организации дорожного движения. Этот переход пользуется значительным спросом, пояснили свою позицию в ЦОДД. Он обеспечивает безопасный переход улицы для всех групп пешеходов, а поскольку само пересечение оборудовано светофором — наличие перехода не создают пробок.

Именно с этого неудобного и пешеходам и водителям уличного перехода — а регулируемым он стал только в прошлом году, — и началась история со строительством пешеходного моста. Пять лет назад комиссия по безопасности дорожного движения не разрешила сдвигать этот переход или ставить там светофор. В 2017 году комиссия решила, что подземный или надземный переход вместо нерегулируемого всё-таки нужен. Аргументы за переход: его строительство предусмотрено отраслевой схемой размещения внеуличных пешеходных переходов, разработанной НИиПИ Генплана Москвы. Строительство надземных переходов от «Флейты» к Центральной площади было запланировано ещё в конце 1960-х.

Это третий надземный переход через Савелкинский проезд. Первый и второй расположены ближе к Московскому проспекту и 6-му микрорайону. Вместе с проектом на строительство третьего моста из городского бюджета суммарно выделено 373 миллиона рублей.