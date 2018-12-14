Сейчас, чтобы свернуть с Ленинградки на Льяловское шоссе и попасть в Менделеево, надо по развязке заехать в Зеленоград, развернуться на Панфиловском проспекте и поехать прямо. Дополнительный пробег — около полутора километров.

Проблема оказалась в том, что для строительства дороги придется вырубить лес — а для этого нужно разрешение подмосковных властей. Такая информация содержится в ответе зампрефекта Дмитрия Морозова на обращение жителя Ржавок. Часть земельных участков, на которых планируется строительство съезда, надо перевести из категории"земли лесного фонда" в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения», то есть изменит их целевое назначение, чтобы получить разрешение на строительство.

Этим занимается организация «Генеральная дирекция «Центр» — технический заказчик стройки. Сейчас идут согласования с Лесхозом (федеральным агентством лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии РФ). Видимо, межведомственные согласования затянулись или возникли разногласия — точных сроков начала строительства сейчас нет. Будем следить за развитием ситуации.