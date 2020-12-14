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Строительство нового жилья в МЖК отложили из-за близости к Шереметьево 14.12.2020 ZELENOGRAD.RU

В зеленоградском микрорайоне МЖК планировали построить четыре новых дома. Их включили в новую программу строительства на ближайшие три года, но потом убрали оттуда — будущие здания могут попасть в зону запрета строительства из-за близости аэропорта.

Бюджетные деньги на строительство нового жилья в МЖК — 5,3 миллиарда рублей — были заложены в московскую адресно-инвестиционную программу (АИП) еще в прошлом году. Перешли они и в недавно принятую мэрией программу строительства на ближайшие три года. Четыре дома с детским садом в пристройке планировалось возвести рядом корпусом 534. Но эта территория находится в шумовой зоне аэропорта Шереметьево, пояснили «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре. Там нельзя строить жилые дома. Это регламентируется постановлением правительства РФ об установлении приаэродромных территорий. Поэтому строительство жилья в МЖК пока убрано из планов строительства, чтобы не тратить попусту бюджетные деньги.

В МЖК также планируют строить культурно-торговый и офисный центры. На них ограничения не распространяются — под запрет попадает только жилье и социальные объекты.

Упомянутый федеральный закон был принят в 2017 году, а сейчас обсуждается его новая редакция, в которой пересмотрены запреты на строительство в подзонах на определенном расстоянии от аэропортов. Новый закон пока не опубликован, поэтому чиновники руководствуются действующим. Если в новой редакции участок в МЖК не попадет в шумовую зону с запретом строительства жилья и соцобъектов, тогда его вернут в АИП.

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Закон обязывал аэропорты установить и согласовать с Росавиацией приаэродромные территории (ПАТ, земли в радиусе 30 километров) с подзонами, использовать которые можно с разной степенью ограничений. В первой можно строить только объекты для обеспечения воздушного движения, в седьмой нельзя строить жильё и социальные объекты, если уровень авиационных шумов превышает допустимый и вредит здоровью живущих на этой территории. В 2019 года Минтранс РФ подготовил поправки в закон, касающиеся седьмой подзоны. Как объяснял тогда глава Росавиации Александр Нерадько (с этого года — также первый замминистра транспорта РФ), эта подзона устанавливается «таким образом, что распространяется на огромные территории, где нельзя строить ни детские сады, ни библиотеки, ни школы, ни жилые помещения». «Это просто нереально получается: мы должны огромные территории просто исключить из жизнедеятельности (субъекта), — цитирует Нерадько „Интерфакс“. — Условно говоря, зона вокруг „Шереметьево“, если ее по требованиям санитарно-эпидемиологических служб установить, то детей нужно будет возить в детский сад за Солнечногорск».

Аэропорты рассчитали ПАТ с учетом санитарных норм по допустимому уровню шумового воздействия. «Седьмые подзоны получились большими, что не устроило строительную отрасль и региональные власти», — объяснял «Ведомостям» директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин. Власти и застройщики заинтересованы в минимальных размерах ПАТ, чтобы застраивать не вошедшие в них территории, а аэропорты настаивали на максимальных размерах — особенно с учетом росшей до коронавируса интенсивности полетов. Например, «Шереметьево» разработал ПАТ на 160 тысяч гектаров.

Чтобы закон выполнялся, Минтранс предложил разрешить для скорости устанавливать ПАТ из шести подзон, а седьмую — спорную — до 2025 года. Московские аэропорты выступили против. Пока приаэродромная территория не установлена, застройку в радиусе 30 километров от аэродрома, согласно закону, согласует Росавиация. Это значит, что оценивается, в том числе заключением Роспотребнадзора, уровень шума на участке застройки. А если установить ПАТ, то необходимость любого согласования с Росавиацией и Роспотребнадзором отпадает. Если сделать ПАТ из шести подзон, то будущая седьмая тоже выпадет из-под регулирования — и к моменту определения в 2025 году может быть уже застроена.

В сентябре новую редакцию закона с поправками Минтранса опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно доработанной версии, шестую подзону выделяют по внешним границам окружности радиусом 15 км от контрольной точки аэродрома. Седьмая выделяется по границам, установленным после расчетов. Расчеты должны учитывать электромагнитное воздействие, концентрацию загрязняющих веществ и уровень шума, а также оценку риска здоровью местных жителей. Что именно запрещается строить в седьмой подзоне, определяет «федеральный орган исполнительной власти» с учетом санитарных норм. Минэкономразвития в оценке регулирующего развития пишет: «В проекте акта выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц». Документ пока не направлен на рассмотрение в правительство РФ.

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Метки:
жилищное строительство, шум и закон о тишине, мжк (микрорайон 5а), шереметьево
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Обсуждение
A T
Вчера, 18:27
Жаль, что у нас, вне МЖК, всё можно. Сказать, что людям-нужно-где-то-жить, как будто без уплотнения существующих районов беднягам негде приткнуться, включая вторичку, и настроить многоэтажек, по жилплощади превосходящих те же реновируемые дома.
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